地球中心デザイン研究所の伊藤裕平がMAD STARS 2026の審査員に選出

株式会社地球中心デザイン研究所

株式会社 地球中心デザイン研究所（英名：Earth Centric Design Lab 本社：東京都港区 代表取締役：佐藤カズー, 以下 ECD）は、韓国・釜山で開催される国際広告フェスティバル「MAD STARS（Busan International Marketing Advertising Festival）2026」の審査員として、当社のCDO/EARTH CENTRIC DESIGNERの伊藤裕平が選出されたことをお知らせします。

MAD STARSは、毎年韓国・釜山で開催される、マーケティング、広告、デジタルコンテンツを対象とした国際的な広告フェスティバルです。世界各国から応募された作品を、多彩なカテゴリーで審査・表彰し、グローバルな視点で優れたクリエイティブを顕彰する場として広く認知されています。

当社のCDOである伊藤裕平は、予選審査を担うPrevious Jury（予選審査員）として審査に参加します。

フェスティバルおよび授賞結果の発表は、2026年8月に予定されています。

【MAD STARS 2026 Previous Jury】

伊藤裕平

地球中心デザイン研究所 CDO/EARTH CENTRIC DESIGNE

TBWA HAKUHODO Head of Design

東京ADC賞、Cannes Lions デザイン部門GOLD、Clio Healthグランプリ、Clio Sportsグランプリ、NY ADC最高賞、Ny Festivalsグランプリ、ACC賞グランプリ、朝日広告賞準グランプリ、2020年クリエイター・オ ブ・ザ・イヤー メダリストなど国内外で受賞多数。Campaign誌の2025 40under40に選出。

地球中心デザイン研究所について

地球中心デザイン研究所（Earth Centric Design Lab／ECD）は、ビジネス・社会の仕組みを持続可能にデザインするクリエイティブカンパニーです。企業ブランディング、新規事業の創造、スタートアップ支援、地方創生など、さまざまな課題に「サステナビリティ × クリエイティビティ」でアプローチします。すべてのプロセスにおいて、ビジネスの成長をアイデアの力で後押ししながら、地球への負荷をできる限り軽減するためのプランニングを行っています。あらゆるデザインを「地球中心」で発想し、地球と人がともに繁栄できる時代を目指します。

https://ecdtokyo.jp/