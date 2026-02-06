株式会社アクアリーフ、シナリオ作成不要・QRコードで利用可能な多言語対応AI型チャットボット「SuttoChat（スッとチャット）」を提供開始

株式会社アクアリーフシナリオ作成不要・QRコードで利用可能な多言語対応AI型チャットボット「SuttoChat（スッとチャット）」を提供開始

株式会社アクアリーフ（本社：神奈川県平塚市、代表取締役 長谷川 智史）は、2026年2月5日より、シナリオ作成不要でQRコード※からも利用可能なAI型チャットボット「SuttoChat（スッとチャット）」の正式提供を開始しました。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

「SuttoChat」は、QRコードによるアクセス、多言語対応、自由なキャラクター設定などを備えた、シナリオ作成不要の本格的なAI型チャットボットです。一般的なAIチャットボットは導入までに1～3ヶ月かかることが多い中、最短10分～1日で稼働を開始できます。Microsoft Azureを活用した高い安全性を備え、スポット利用にも対応できる低コスト設計により、窓口対応や問い合わせ業務の効率化と顧客満足度の向上を迅速に実現します。

■「SuttoChat」の特長

１．シナリオ作成が不要

シナリオ作成が不要

SuttoChatはシナリオ作成不要のAI型チャットボットです。自社ホームページに設置する場合は、自動生成されたHTMLタグを貼り付けるだけで自動回答を開始できます。導入準備の負担を大幅に軽減でき、導入初日から問い合わせ対応の効率化が可能です。

２．チャット画面に繋がるQRコードを生成

チャット画面に繋がるQRコードを生成

QRコード生成機能を搭載しており、チラシ・ポスター・案内板などから直接チャット画面へ誘導できます。観光地やイベント会場、病院などで活用することで、来場者は待ち時間なく情報を得ることができ、満足度向上につながります。オンライン・オフラインを問わず、応対品質の向上を実現します。

３．自由なキャラクターの設定

自由なキャラクターの設定

回答キャラクター（アバター画像、性格、話し方）を複数設定でき、ユーザーは任意のキャラクターを選んで質問できます。口調や雰囲気を自在に設定できるため、人による接客とシームレスにつながる、一貫したブランドイメージを活かした差別化が可能です。回答キャラクターを選べるエンタメ性も備え、親しみやすいユーザー体験を提供します。

４．多言語対応

多言語対応

登録データの言語に関係なく、ユーザーが入力した言語に合わせて回答を生成します。日本語の資料を登録するだけで、英語をはじめとした多言語対応が可能です。在留外国人や外国人観光客が増加する中、自治体窓口や観光案内など、外国人対応が求められる場面でも活用できます。例えば、災害発生時にも最新情報に基づいた多言語の問い合わせ対応を自動化する事ができ、窓口業務の負担を軽減します。

日本語・英語は音声入力にも対応しています。

5．スポット利用が可能

スポット利用が可能

恒常的な設置だけでなく、期間限定イベントやキャンペーンなどの短期利用にも対応しています。問い合わせの集中による電話不通や行列の発生を防ぎ、運営コストの削減と顧客満足度の向上を支援します。

6．企業利用を前提とした安全なAI基盤

企業利用を前提とした安全なAI基盤

Microsoft AzureのAIサービス（Azure OpenAI）を活用し、セキュリティを重視した構成を採用しています。登録した情報は、利用するチャットボットが回答作成のために参照する以外には外部に公開・共有されることはなく、内部文書や業務資料を安全に活用できます。属人化していた業務知識の共有や、事業承継の場面でも活用可能です。

7．導入しやすい価格設定

2週間の無料トライアルを用意し、シンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。一般的なAIチャットボットは、数十万円～100万円単位の初期費用と、月額10万円以上のコストがかかりますが、「SuttoChat」は初期費用0円、月額78,000円（税別）で利用でき、中小企業でも導入しやすい価格設定です。（※大規模イベントでの利用など、用途により別途お見積もりとなる場合があります。）

■株式会社アクアリーフ 代表取締役 長谷川智史の談話

労働人口の減少や業務の高度化が進む中、中小企業においてもDXは「いずれ必要なもの」ではなく、「今すぐ取り組むべき課題」になっています。しかし現場では、IT人材の不足や操作への不安から、一歩を踏み出せずにいる企業が数多く存在します。

当社はこれまで、ネットショップ運営者様とフードバンク事業者様向けに、高齢のパートスタッフの方でも直感的に使いこなせる業務管理システムを開発・提供し、「誰でも使えるIT」で現場を支えることに本気で向き合ってきました。「SuttoChat」も、アクアリーフが培ってきたお客様目線の設計を活かし、中小企業の皆様がDXの波に取り残されることなく、ITを“負担”ではなく“武器”として活用できるようにという想いで開発しました。

今後は、利用者様からのフィードバックを基に、機能とユーザビリティの向上に努め、さらに幅広い業務シーンで簡単かつ安全に活用できるよう、実用性を重視したサービス提供を続けてまいります。

【会社紹介】

・株式会社アクアリーフ

・設立：2004年11月（創業2001年6月）

・代表者：代表取締役 長谷川 智史（はせがわ ともふみ）

・業務内容：業務系 ASP（クラウド型）システムの提供

・アクアリーフHP：https://www.aqualeaf.co.jp/

※「アクアリーフ(R)」は登録商標です（第5145105号(第35,41,42類)

【お問い合わせ】

本件に関するお問い合わせは、下記までお寄せ下さい。

株式会社アクアリーフ

〒254-0034 神奈川県平塚市宝町3番1号 平塚MNビル11階

E-mail：info@suttochat.com

SuttoChatサービスページ：https://suttochat.com/

※右のQRコードを読み取ると、チャットボットが開きます