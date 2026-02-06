Thermaltake社製ミニPCケース「TR100」シリーズおよび電源ユニット「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のミニPCケース「TR100」シリーズおよび電源ユニット「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」を発表いたします。

「TR100」シリーズは、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニPCケースです。冷却効率を高めるデュアルチャンバー設計を採用。長さ360mmのグラフィックボード、長さ280mmの水冷用ラジエーターに対応し、小型ながらハイパフォーマンスなPCを組み立てることが可能です。

「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」は、80PLUS PLATINUM認定を取得した電源ユニットです。SFXフォームファクターに準拠し、ATXケースに取り付け可能な変換ブラケットを付属。12V-2x6コネクタを標準搭載するほか、全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを採用しており、高い安定性と信頼性を実現しています。

TR100シリーズ

コンパクトでハイパフォーマンス

Mini-ITXマザーボードとSFX電源ユニットに対応し、高さ294mm、奥行き391mmとコンパクトなデザインを採用。長さ360mmのグラフィックボード、長さ280mmの水冷用ラジエーターに対応し、小型ながらハイパフォーマンスなPCを組み立てることができます。

TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM

ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応

Intel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応しており、12V-2x6コネクタを標準搭載。新世代のグラフィックボードにも十分な電力を供給することが可能です。

製品概要

メーカー：Thermaltake

製品名：TR100 Black

カラー：ブラック

型番：CA-11A-00S1NN-J0

JANコード：4711658547330

アスクコード：CS9527

予想市場価格：20,980円前後（税込）

発売時期：2026年 2月13日

製品名：TR100 Snow

カラー：ホワイト

型番：CA-11A-00S6NN-J0

JANコード：4711658547347

アスクコード：CS9531

予想市場価格：21,480円前後（税込）

発売時期：2026年 2月13日

製品名：TR100 Matcha Green

カラー：マッチャグリーン

型番：CA-11A-00SENN-J0

JANコード：4711658547361

アスクコード：CS9528

予想市場価格：21,480円前後（税込）

発売時期：2026年 2月13日

製品名：TR100 Future Dusk

カラー：フューチャーダスク

型番：CA-11A-00SNNN-J0

JANコード：4711658547415

アスクコード：CS9530

予想市場価格：21,480円前後（税込）

発売時期：2026年 2月13日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/mini-pccase/tr100.html

製品名：TOUGHPOWER SFX/0850W ATX3.1 PLATINUM

カラー：ブラック

型番：PS-STP-0850FNFAPJ-1

JANコード：4711475643529

アスクコード：PS1619

予想市場価格：29,800円前後（税込）

発売時期：2026年 2月13日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/power-supply/toughpower-sfx.html

Thermaltake社 概要

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2026」PCケース部門において、最優秀賞を8年連続受賞いたしました。

URL：https://jp.thermaltake.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

