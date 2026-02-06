Thermaltake社製ミニPCケース「TR100」シリーズおよび電源ユニット「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」を発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のミニPCケース「TR100」シリーズおよび電源ユニット「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」を発表いたします。
「TR100」シリーズは、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニPCケースです。冷却効率を高めるデュアルチャンバー設計を採用。長さ360mmのグラフィックボード、長さ280mmの水冷用ラジエーターに対応し、小型ながらハイパフォーマンスなPCを組み立てることが可能です。
「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」は、80PLUS PLATINUM認定を取得した電源ユニットです。SFXフォームファクターに準拠し、ATXケースに取り付け可能な変換ブラケットを付属。12V-2x6コネクタを標準搭載するほか、全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを採用しており、高い安定性と信頼性を実現しています。
TR100シリーズ
コンパクトでハイパフォーマンス
Mini-ITXマザーボードとSFX電源ユニットに対応し、高さ294mm、奥行き391mmとコンパクトなデザインを採用。長さ360mmのグラフィックボード、長さ280mmの水冷用ラジエーターに対応し、小型ながらハイパフォーマンスなPCを組み立てることができます。
TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM
ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応
Intel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応しており、12V-2x6コネクタを標準搭載。新世代のグラフィックボードにも十分な電力を供給することが可能です。
製品概要
メーカー：Thermaltake
製品名：TR100 Black
カラー：ブラック
型番：CA-11A-00S1NN-J0
JANコード：4711658547330
アスクコード：CS9527
予想市場価格：20,980円前後（税込）
発売時期：2026年 2月13日
製品名：TR100 Snow
カラー：ホワイト
型番：CA-11A-00S6NN-J0
JANコード：4711658547347
アスクコード：CS9531
予想市場価格：21,480円前後（税込）
発売時期：2026年 2月13日
製品名：TR100 Matcha Green
カラー：マッチャグリーン
型番：CA-11A-00SENN-J0
JANコード：4711658547361
アスクコード：CS9528
予想市場価格：21,480円前後（税込）
発売時期：2026年 2月13日
製品名：TR100 Future Dusk
カラー：フューチャーダスク
型番：CA-11A-00SNNN-J0
JANコード：4711658547415
アスクコード：CS9530
予想市場価格：21,480円前後（税込）
発売時期：2026年 2月13日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/mini-pccase/tr100.html
製品名：TOUGHPOWER SFX/0850W ATX3.1 PLATINUM
カラー：ブラック
型番：PS-STP-0850FNFAPJ-1
JANコード：4711475643529
アスクコード：PS1619
予想市場価格：29,800円前後（税込）
発売時期：2026年 2月13日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/power-supply/toughpower-sfx.html
Thermaltake社 概要
Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2026」PCケース部門において、最優秀賞を8年連続受賞いたしました。
URL：https://jp.thermaltake.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
