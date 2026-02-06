断熱等級7・一次エネ等級8対応のZEH住宅「BRAVO ZEH」を発売

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、断熱等級7および一次エネルギー消費量等級8に対応した新たなZEH注文住宅シリーズ「BRAVO ZEH（ブラーボ・ゼッチ）」を、2026年2月1日（日）に発売しました。

「BRAVO ZEH」は、高断熱・省エネ・創エネを組み合わせたZEH仕様の注文住宅シリーズです。ライフスタイルや求める性能レベルに応じて選べるよう「JACK」「QUEEN」「KING」の3つの仕様をラインナップ。価格を重視した住まいから、暮らしやすさを追求した住まい、さらには将来を見据えた高性能住宅まで、住まい手の価値観に合わせた選択が可能です。

2050年のカーボンニュートラル達成に向け、住宅分野においてはCO2排出量削減や再生可能エネルギーの活用、省エネ性能の向上が一層求められています。 2025年4月から新築住宅への省エネ基準適合が義務化され、2030年度に向けては、その水準をZEHレベルへ引き上げる方針が示されています。さらに2025年12月には、住宅性能表示制度においてZEH水準を上回る一次エネルギー消費量等級7・8が新設され、等級8は現行制度における最上位等級として位置づけられました。「BRAVO ZEH」では、JACKとQUEENで断熱等級6、KINGで断熱等級7の断熱性能を確保し、全仕様で一次エネルギー消費量等級8に対応した省エネ性能を備えています。

「BRAVO ZEH」 選べる3つの仕様

全仕様でZEHの標準基準を超える高い断熱性能を確保＜ BRAVO ZEH JACK ＞

ZEH基準を満たしながら、コストパフォーマンスを重視した仕様。自由度の高いフリープランにより、初めての注文住宅や若年層にも選びやすい住まいです。

＜ BRAVO ZEH QUEEN ＞

家事効率や暮らしやすさに配慮し、機能性と省エネ性能をバランスよく備えた仕様。共働き世帯や子育て世帯の暮らしを支えます。

＜ BRAVO ZEH KING ＞

断熱性能・設備仕様ともに最高水準を追求したフラッグシップモデル。性能と意匠性の両立により、長期的な資産価値を見据えた住まいを提案します。

「BRAVO ZEH QUEEN」 の設備・仕様

■高性能トリプルガラス樹脂窓

トリプルガラスと樹脂フレームにより高い断熱性能を確保。室内外の温度差による結露を抑え、年間を通して快適な室内環境を実現します。

高性能トリプルガラス樹脂窓 イメージ図■システムキッチン（一部抜粋）

ファンフィルター自動洗浄機能付きレンジフード、タッチレス水栓、洗剤自動投入機能付き深型食器洗い乾燥機を採用。調理から後片付けまでの家事負担を軽減する機能が充実。

システムキッチン■ユニットバス（一部抜粋）

ボタンひとつで、床や浴槽を自動洗浄。きれい除菌水により黒カビやピンク汚れを抑制。面倒なお風呂掃除がラクになり、キレイが長続きします。

ユニットバス

「BRAVO ZEH KING」 の設備・仕様

■間取プラン

高い断熱性能を確保しながら、吹き抜けやオープン階段など意匠性の高いプランを用意しています。

BRAVO ZEH KING 間取プラン1BRAVO ZEH KING 間取プラン1 イメージパース■付加断熱（ダブル断熱）

壁と屋根に付加断熱を施し、内外両側から断熱材で包み込む構造を採用。冷暖房効率を高めるとともに、結露抑制や躯体保護による住宅の長寿命化にも貢献します。

BRAVO ZEH KING 断熱性能イメージ図■システムキッチン（一部抜粋）

焼き物ならではの趣のある表情と熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミックトップ。美しさと使いやすさを兼ね備えた、上質な佇まいと品格のあるキッチン。

システムキッチン■ユニットバス（一部抜粋）

肩や首にお湯を流して温める肩湯機能やスパのようなオーバーヘッドシャワーを備えた、上質なくつろぎを演出するホテルライクなバスルームです。

＜商品概要＞

ユニットバス

商 品 名：BRAVO ZEH（ブラーボ・ゼッチ）

販売エリア：宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県

※離島は除く ※一部対象外のエリアがございます。

