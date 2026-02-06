オイシックス・ラ・大地のCVC「Future Food Fund」米国のB2B食品ECプラットフォームを展開するGrubMarket, Inc.に投資実行

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社の投資子会社Future Food Fund株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松本浩平、以下 Future Food Fund）が運営するフードイノベーション領域に特化したCVCファンド「Future Food Fund 2号」（※1）は、北米を中心に、生産者から外食・小売までをつなぐ生鮮食品流通プラットフォームを展開するGrubMarket, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Mike xu、以下 GrubMarket）へ、2025年12月に新規投資を実行いたしました。

本件は、Future Food Fundにおける第39号投資案件であり、今後も食の領域でチャレンジするスタートアップ企業に、更なる投資を行ってまいります。

（※1：Future Food Fund 2号投資事業有限責任組合）

■食品流通の非効率をテクノロジーとM&Aで解決するGrubMarket

GrubMarketは2014年の創業以来、米国における巨大かつアナログな生鮮食品流通市場の変革に取り組んでいます。同社は、生産者から卸業者、小売店、レストランまでをシームレスにつなぐB2Bプラットフォームを提供しており、現在は全米に多数の顧客を抱える規模に成長しています。

最大の特徴は、自社で構築した強力な物流ネットワークと、高度なAI・SaaSソリューションを一体化させたビジネスモデルにあります。120社を超える食品卸・物流企業の買収を通じて全米最大級の流通網を形成する一方で、独自開発のエンタープライズAIやSaaS型ERPを導入することで、従来の多段階で不透明なサプライチェーンを大幅に効率化しています。

■2024年の売上高は20億ドルを突破、3年連続のEBITDA黒字を達成

GrubMarketの2024年の連結売上高は20億ドルを超え、過去3年連続でEBITDAベースの黒字を維持するなど、強固な財務基盤と事業規模を確立しています。同社は、テクノロジーを活用した食品サプライチェーンのリーディングカンパニーとして、さらなる事業拡大を進めています。

今回の資金調達により、GrubMarketは北米におけるさらなるシェア拡大とともに、培ったAI技術や物流プラットフォームのグローバル展開を加速させる方針です。

■出資の背景と今後の展望

日本の食品流通が直面する非効率性を解消するためには、デジタル技術の導入と構造的な改革が不可欠です。GrubMarket社が北米で展開している、データ活用による受注予測や物流の最適化モデルは日本の市場環境においても高い適合性を持つと考えています。

Future Food Fundは今回の出資を通じて、GrubMarketの先進的な知見を国内の食関連ネットワークと共有するとともに、将来的な日本市場への導入可能性や、オイシックス・ラ・大地株式会社を含むパートナー企業との連携を模索してまいります

【GrubMarket, Inc.について】

本社：米国 カリフォルニア州

代表者： Founder & CEO Mike Xu

会社HP：https://www.grubmarket.com/

事業内容：農家、卸売業者、小売店、レストランを繋ぐB2B食品サプライチェーンプラットフォームの運営。AIを活用した在庫管理・価格最適化SaaSの提供や、全米を網羅する物流ネットワークの構築を通じて、食品流通のデジタル化を推進する。

Future Food Fund 投資担当 長谷川 コメント

北米の生鮮食品流通は1兆ドルを超える巨大市場ですが、依然として多くの中小卸がアナログな体制で運営されており、効率化の余地が非常に大きい領域です。GrubMarketは、自社で物流オペレーションを垂直統合しながら、現場のデータを一元化する独自AIを組み合わせて、この課題を構造的に解決している点が非常にユニークです。

特に、データに裏打ちされた需要予測や価格最適化の仕組みは、日本の食品流通のアップデートにおいても極めて高い親和性があると感じています。今回の投資を通じて、同社の先進的なモデルと日本市場の架け橋となり、国内の食のエコシステムのさらなる進化と、GrubMarketのさらなる成長を支援していければと考えております。

Future Food Fund海外投資担当 長谷川 浩之

Future Food Fund株式会社について

Future Food Fund株式会社は、2019年8月に日本の食のスタートアップエコシステムを作る為に、フードイノベーション領域に特化した国内外のスタートアップ企業への出資を目的としたCVCファンドを運営する投資子会社として、オイシックス・ラ・大地株式会社により設立されました。パートナー企業とともに、国内外の先進的な食・農・ヘルスケア領域への積極的な投資と、販売や商品開発などの支援も可能としており、日本国内で、スタートアップ企業を支援するエコシステムの構築を目指しています。

（「Future Food Fund」サイトURL：https://futurefoodfund.co.jp/）

オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社（代表：高島宏平）は、有機・特別栽培野菜、添加物を極力使わない加工食品など安心・安全に配慮した食品の宅配サービスを「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の 3ブランドで展開しています。

当社は「これからの食卓、これからの畑」を理念に掲げ、食に関する社会課題をビジネスの手法で解決する事業を推進しています。