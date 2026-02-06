パフォーマンス性を最大化する高機能ソールユニットと新素材アッパーを搭載した“究極のオールラウンドモデル”がアップデート「AGILITY PEAK 6 / 6 GORE-TEX(R)」

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、あらゆる距離、フィールドコンディションにおいてパフォーマンス性を最大化する高機能ソールユニットと新素材アッパーを搭載したMERRELLトレイルランニングシューズの代表的シリーズ「AGILITY PEAK 6 (アジリティーピーク6)」「AGILITY PEAK 6 GORE-TEX(R) (アジリティーピーク6 ゴアテックス(R))」を2026年2月6日(金)より順次発売いたします。

■バランスの取れたステータスと優れた機能性、履き心地を合わせ持つ “究極のオールラウンドモデル”

「AGILITY PEAK 6」は、あらゆる距離やフィールドコンディションにおいてパフォーマンス性を最大化する高機能ソールユニットを搭載したMERRELLトレイルランニングシューズのアイコン「AGILITY PEAK (アジリティーピーク)」シリーズの最新モデルです。100km・100mileレースに対応する設計ベースで作られていることから、距離や経験値を問わず、あらゆるディスタンスカテゴリーに対応するバランスの取れたステータスと優れた機能性、履き心地を提供します。ウルトラディスタンス向けの“分厚いソール＆非常に柔らかいクッション感”のようなものではなく、程よいクッション性と足裏の面安定感、圧倒的なグリップ力、軽快なフィット感を兼ね備えているため、オールインワンで活躍する“究極のオールラウンドモデル”と言えます。

■高機能ソールユニットやアッパー素材など前作モデルの課題点を網羅しアップデート

アッパーには、軽量で通気性、耐摩耗性に優れた“Leno Weave (レノ・ウィーブ)”を採用。伸縮性が低く、フィールドにおける激しい動きの際も足室内での足の無駄な遊びを抑えます。さらにアッパーサイドやシューレースホールまわりに配置されているTPUオーバーレイ補強も、設計やその面積を見直し、外的要因から足を保護するため耐久性を強化。ミッドソールには、相反する軽量性と耐久性(機能持続性)を合わせ持ち、反発弾性・クッション性に優れたサステナブルEVAフォーム“FLOATPRO(TM)(フロートプロ)”を採用。また、ミッドソール内側上部に縦横のアシストラインを入れた“FLEXCONNECT(TM)(フレックスコネクト)”構造により、路面の凹凸に応じてしなやかにソールを屈曲させ、スムーズな足の動きを助けます。併せて、ミッドソール足底部のフォアフット側1/2に、ESSロックプレートを張り合わせ、着地時における地面からの突き上げに対応し、さらに足裏の“面安定感”に寄与します。アウトソールには、世界有数のイタリアのソールメーカー「Vibram (ヴィブラム)」屈指のハイパフォーマンスグリップ“Vibram MEGAGRIP (ヴィブラム メガグリップ)”と、トラクション性・安定性を高めるVibram最新特許技術のラグ形状“Vibram TRACTION LUG (ヴィブラム トラクションラグ)”を全ラグに搭載し、さらにこだわりのラグパターン設計とラグ深5mmにより厳しいフィールドコンディションでも最高レベルのグリップ力を発揮します。この1足でショートからロングディスタンス、またはテクニカルな山岳地帯までオールインワンで活躍します。

もう1つの新製品「AGILITY PEAK 6 GORE-TEX(R)」は、AGILITY PEAK 6をベースに、優れた透湿防水機能を誇る“GORE-TEX(R)”を搭載した全天候対応モデルです。アッパーには、ナイロン繊維を格子状に縫い込んだ高強度ファブリックであるリップストップナイロンを採用。そこに防水メンブレンとして“GORE-TEX(R) Invisible Fit（ゴアテックス(R) インビジブルフィット）”を搭載しました。防水性・防風性・透湿性に優れたゴアテックス(R)ファブリックをアッパーに直接接着する特殊構造で、1枚生地になることにより、空気の隙間が無くなり、水の吸い上げが減ることで速乾性が向上するとともに、重量も18%削減。しわ、折り目、縫い目による擦れも排除され、ゴアテックス(R)非搭載のモデルと同じような自然なフィット性を感じることができます。トレイルランニングだけでなく、ファストハイクを始め、ストリートに落とし込むアーバンアウトドアシューズとしての活躍にも期待できます。

■製品情報

●商品名：AGILITY PEAK 6（アジリティー ピーク 6）

●サイズ・ウェイト・カラー：[MEN’S] 25.0 - 30.0cm・約280g (27.0cm/片足)

DARK BLUE, BURLAP, PIGEON, BLACK

[WOMEN’S] 22.5 - 25.5cm・約230g (24.0cm/片足)

ADMIRAL, PIGEON/LIMONE, BLACK

［メンズ展開カラー］

［ウィメンズ展開カラー］

●スタックハイト：ヒール32mm-フォアフット26mm［ドロップ6mm］

※インソール有の場合：ヒール38mm-フォアフット30mm［ドロップ8mm］

●販売価格：\22,000（税込）

●発売開始時期：2026年2月6日(金)より順次発売

●販売場所：MERRELL直営店、MERRELL公式オンラインストア、その他MERRELL正規販売店

●商品名：AGILITY PEAK 6 GORE-TEX(R)（アジリティー ピーク 6 ゴアテックス(R)）

●サイズ・ウェイト・カラー：[MEN’S] 25.0 - 30.0cm・約290g (27.0cm/片足)

MARIANA, RIDGEWAY, BLACK

[WOMEN’S] 22.5 - 25.5cm・約240g (24.0cm/片足)

ALMOND, BLACK

［メンズ展開カラー］

［ウィメンズ展開カラー］

●スタックハイト：ヒール32mm-フォアフット26mm［ドロップ6mm］

※インソール有の場合：ヒール38mm-フォアフット30mm［ドロップ8mm］

●販売価格：\29,700（税込）

●発売開始時期：2026年2月6日(金)より順次発売

●販売場所：MERRELL直営店、MERRELL公式オンラインストア、その他MERRELL正規販売店

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト：https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY：https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q