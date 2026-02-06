日本語教員試験「応用試験 聴解」解ける５００問





語学書出版社コスモピア(東京都渋谷区、代表：坂本 由子)は、『日本語教員試験「応用試験 聴解」解ける５００問』を発売いたします。本書は、国家資格「登録日本語教員」を目指す受験生にとって難所とされる「聴解(リスニング)」を圧倒的な演習量で攻略する一冊。第一弾で好評を博した「読解」に続く「５００問シリーズ」第二弾。合格に直結する「解く力」が確実に養えます。





日本語教員試験「応用試験 読解」解ける５００問









●書名：『日本語教員試験「応用試験 聴解」解ける５００問』

●監修：坂本 正、鹿島 央

●執筆：石塚 ゆかり、内山 百合子、江崎 由美子、近藤 かをり、

田中 真由美、豊田 早苗、中北 美千子、西野 一恵、早野 香代、

藤田 裕一郎、松下 由美子、宮本 真有(五十音順)

●定価：本体2,800円＋税

●判型：A5版 288ページ





ISBN-10：4864542368／ISBN-13：978-4864542364









【本書のポイント】

◆「聴解は独学が難しい」「十分な問題集がない」という受験生の声に応えるべく誕生！





◆500問を解き終える頃には、試験本番の音声が驚くほどクリアに、構造的に聞き取れる！

特長(1)圧倒的な演習量「５００問」プラス１０問を収録！

・聴解対策で最も重要な「耳を慣らすこと」と「パターンを掴むこと」に重点

・５００問+１０問の膨大な問題量で、基礎から応用まで段階的にステップアップできる構成

・音声DL・電子版付！





特長(2)最新の試験傾向を徹底分析！

・新制度「日本語教員試験」の出題範囲と傾向を精査、実試験に即した問題を厳選

・アクセント、学習者の誤用分析、教授法など、応用試験特有の複雑な問題にも対応





特長(3)理解が深まる、詳細な解説！

・単なる正解提示ではなく、「なぜその選択肢が正解なのか」「なぜ間違いなのか」を徹底解説

・独学では気づきにくい聴解の「落とし穴」を可視化し、確実な得点源へと導く





※音声は二次元コードによる簡単ストリーミング再生とmp3音声(ZIP圧縮)

無料ダウンロードができます





※第一弾「読解」の読者の皆さまからのQ&Aを公開しました。

著者の先生方が直接お答えしています。

https://sites.google.com/cosmopier.com/4864542265-qa