東亞合成グループのアロン化成株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：松田 明彦)は、「リラクッション用カバー(オレンジ/ピンク)」を発売いたします。


カラーバリエーション


汚れが目立ちにくいブラウンカラーのほか、明るいながら木製インテリアに調和しやすいオレンジ、華やかで可愛らしいピンクの3色からお好みに合わせて、お選びいただけるようになりました。



■リラクッション用カバー共通特徴

1. はっ水加工

ワンちゃんのおしっこやよだれが 染み込みにくい、はっ水加工。

※この製品は、はっ水加工を施した生地を使用しておりますが、防水ではありません。長い時間水に濡れた状態になると、縫い目等から浸水する恐れがありますのでご注意ください。


はっ水加工


2. 洗濯が可能

繰り返し洗濯でき、リラクッションを清潔に使い続けることができます。



■カバーの取り付け方法

リラクッション本体を覆い、底面部のゴムと面ファスナーで固定します。(写真は下から見た図)


ご使用方法



■リラクッションとは

リラクッションは、愛犬の健康と飼い主様の笑顔を大切にするための製品です。

特にシニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢をサポートし、飼い主さんの負担を軽減します。


リラクッション



■リラクッション用カバーの概要　

【単品】

製品名称　　　　　　： リラクッション用カバー

メーカー希望小売価格： 5,280円～

カラー　　　　　　　： ブラウン、オレンジ、ピンク

材質　　　　　　　　： ナイロン90％・ポリウレタン10％


【本体+カバーセット】

製品名称　　　　　　： リラクッション　カバーセット

メーカー希望小売価格： 16,830円～

材質　　　　　　　　： 本体　生地　ポリエステル・中材　発泡ポリスチレン

　　　　　　　　　　　 カバー　ナイロン90％・ポリウレタン10％



■会社概要

社名　　　： アロン化成株式会社

代表者　　： 代表取締役社長　松田 明彦

本店所在地： 〒105-0003　東京都港区西新橋二丁目8番6号

設立　　　： 1950年8月

資本金　　： 42億2,000万円

URL　　　 ： https://www.aronkasei.co.jp/


【事業内容】

1. 合成樹脂製品およびその関連製品ならびにこれらの原料の製造加工

　 および販売

2. 合成樹脂成形機および金型の製造販売

3. 食品の製造および販売

4. 前各号に掲げる物品およびこれらに関連する物品の輸出入

5. 土木建築用・住宅用関連機材の製造・加工ならびに販売

　 および土木建築工事の請負・設計・施工

6. 管工事・水道施設工事の請負・設計・施工

7. 環境保全・公害防止用機器および化学工業用機械器具装置

　 その他各種機械器具装置の設計・監理・製作・販売・施工

8. 貨物運送取扱業

9. 福祉用具・福祉機器の製造および販売ならびにリース・レンタル業

　 およびリース・レンタル業に付帯する業務

10.在宅介護サービス・施設介護サービス・介護支援事業に係わる人材の

　 教育・育成・訓練ならびにそれらに関する受託・委託

11.前各号の事業に関連する一切の業務



■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

アロン化成株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル：0120-86-7735

※祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)