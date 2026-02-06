株式会社ゲインは、横浜駅東口直結の複合ビル「スカイビル」(横浜市西区)において、クリエイターを応援するイベント「YOKOHAMA CREATORS' MARKET(略称：ハマクリ)Vol.2」を開催いたします。





イベントキービジュアル









初開催となった前回は、アートやイラストを中心とした多彩なクリエイターが集まり、作品を通して作り手と来場者が自然につながる場として、多くの方にご来場いただきました。

そして、「作家本人から話を聞きながら作品を選べるのが楽しい」「作品の背景を知ることで、より愛着が湧いた」といった声も寄せられ、クリエイター・来場者の双方から好評をいただきました。

第2回となる今回、日替わりで登場するクリエイターは、8日間合計で総勢70名以上。

より多くの表現に触れられる機会として、前回よりもスケールアップした内容で開催いたします。





初回に続き会場となるスカイビルは、人気キャラクターなどを扱うショップを有するほか、エンターテインメント性の高い店舗が集まる複合施設です。これまでも、館内での展示やプロモーションを通じて、作品や世界観を楽しめる空間づくりに取り組んできました。

本イベントは、スカイビルの特長を活かし、クリエイターの作品がより多くの方の目に触れ、気軽に立ち寄って楽しめる場を目指します。





YOKOHAMA CREATORS' MARKET Vol.2は、初回の実績を土台に、より多くの出会いが生まれる場として進化します。来場者のみなさまとともにクリエイターの活動を応援し、ここから新たなカルチャーが生まれるイベントへと成長していきたいと考えています。









【「YOKOHAMA CREATORS' MARKET(ハマクリ)」とは】

「YOKOHAMA CREATORS' MARKET(ハマクリ)」は、スカイビル10Fの中央広場を舞台に、1日最大16組、8日間合計で総勢70名以上のクリエイターが出展するマーケット型イベントです。

現代のクリエイター活動はSNSやECを中心に広がっていますが、その一方で「直接作品に触れたい」「作り手と交流したい」というクリエイターのファンからのニーズも高まっています。来場者が「作品を通じて作り手の想いに触れる」ことで、新たなカルチャーとの出会いの場になれば幸いです。









【イベントの特長】

● 作り手と直接交流できるマーケット型イベント

作品の背景や制作の想いに触れられる機会を提供。





● 参加クリエイター数を拡大

総勢70名以上のクリエイターが参加し、多彩な作品が集結。

※出展クリエイターは日替わりとなります。詳細は下記よりご確認ください。





● 館内全体を楽しめる演出

館内にはクリエイターの作品を用いた装飾も登場。

会場内には最大縦1.7m×横5.7m の、本イベント書き下ろしイラストを複数掲出。





● 地域に根ざしたカルチャー発信

横浜の街を舞台に、街ににぎわいを添える取り組みを行います。









【イベント概要】

● イベント名：YOKOHAMA CREATORS' MARKET(ハマクリ)Vol.2

● 開催日程 ：2026年3月28日(土)、29日(日)

4月4日(土)、5日(日)、

11日(土)、12日(日)、

18日(土)、19日(日)

※全8日間開催

● 開催時間 ：11:00～17:00

● 会場 ：スカイビル 10F 中央広場

● 主催 ：株式会社ゲイン

● 共催 ：スカイビル

● 後援 ：横浜市 にぎわいスポーツ文化局









【出展クリエイター一覧】

Coming Soon…









【イベント限定グッズ&ノベルティ】

Coming Soon…









今後の詳細は順次スカイビルHPにてお知らせいたします。

是非ご覧ください。





スカイビルHP： https://www.yokohama-sky.co.jp/information/5361