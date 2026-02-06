プロ仕様の水を使わないカーシャンプー、一般向けに先行販売
三永貿易株式会社は、水を使わずに洗車ができるカーシャンプー「SINCA(シンカ)～水を使わないカーシャンプー～」を、2026年2月6日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始します。
プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/car_shampoo-sinca/
SINCA(シンカ) ～水を使わないカーシャンプー～
本製品は、業務用分野で使用されてきた洗車溶剤を一般ユーザー向けに調整したカーシャンプーです。水道設備を必要とせず、スプレーして拭き取るだけの工程で、日常的な車のメンテナンスに使用できます
使用イメージ
■ 開発背景
「冬場の水を使った洗車が負担になる」
「自宅に水栓がなく洗車ができない」
「洗車機まで移動する手間がかかり、さらに待ち時間が長い」
洗車の悩みイメージ
こうした理由から、車をきれいに保つことを後回しにしてしまうケースがあります。
当社はこれまで、業務用洗車溶剤として多くの自動車ディーラーや専門業者に製品を提供してきました。その中で培った洗浄技術を、より多くの方に届けたいという考えから、「SINCA」を開発しました。
洗車にかかる手間やストレスを軽減し、日常的な車のメンテナンスを行いやすい環境づくりを目指しています。
■ 製品特長
特長1：水を使わず、場所を選ばない洗車
水道設備を必要とせず、自宅やマンションの駐車場、外出先など、洗車環境が整っていない場所でも使用できます。
水を使わず、場所を選ばない洗車シーン
特長2：スプレーして拭き取るだけの簡単作業
スプレー後、クロスで拭き取るだけの工程で、約15分を目安に洗車を行うことができます。
スプレーして拭き取るだけの簡単作業
特長3：日常的な汚れへの洗浄対応
虫の付着や花粉、ブレーキダストなど、走行中に付着しやすい汚れの除去を想定。
ボディだけでなく、ガラスや樹脂パーツにも使用できます。
汚れ除去・洗浄効果 Before／After
特長4：水を使わずに納得の仕上がり
洗浄後のボディは艶感のある仕上がりとなり、水を使わない洗車でありながら、撥水効果も期待できる設計としています。
■ Makuakeプロジェクト概要
本製品は、一般販売に先立ち、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始します。
商品名 ： SINCA～水を使わないカーシャンプー～
応援購入開始日 ： 2026年2月6日～2026年3月15日
プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/car_shampoo-sinca/
Makuake販売価格「1本セット」
Makuake販売価格「2本セット」
Makuake販売価格「5本セット」
■ 会社概要
会社名 ：三永貿易株式会社
事業内容：自動車関連用品の企画・販売