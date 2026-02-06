株式会社OTTOCAST(所在地：中国、代表者：チョウ セツキン)は、純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車を、ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoへ切り替える超小型アダプター「Ottocast Mini Tube(オットキャスト ミニチューブ)」を2026年2月6日より、各種通販サイトにて販売開始しました。

毎日の運転で“当たり前”になりがちな小さなストレスを、さりげなく減らし、車内体験を一段アップデートします。





▼販売サイト

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN





■上車の“最初の30秒”を整える機能

エンジンをかけた瞬間って、意外とやることが多いですよね。

目的地を入れる、連絡に返す、音楽を切り替える――まず使いたいのは、ナビ・通話・音楽。





CarPlay／Android Autoは、そうした“最初の数十秒”をスムーズに整えるために、スマホの機能を車載ディスプレイで使いやすくする連携機能です。

だからこそ、つながるまでに手間があると、その便利さが一気に薄れてしまいます。





丸くて小さい、でも頼れるOttocast Mini Tube





■有線接続の“ちょっとしたストレス”

便利なCarPlay／Android Autoですが、有線接続が前提の車種では、こんな声も聞かれます。

・乗車のたびにケーブルを挿すのが手間

・短距離でも抜き差しが必要

・配線が邪魔で車内がすっきりしない

・断線や接触不良が気になる





「ワイヤレスで使えたらもっと快適に」――そんなニーズに応えるのが、Mini Tubeです。





車内でフル活用、ナビ・通話・音楽





■Mini Tubeなら、“ナビ・通話・音楽”をワイヤレスでいつも通り

Ottocast Mini Tubeは、車両のUSBポートに接続するだけで、有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化できるアダプターです。

ケーブルなしでも、車載ディスプレイ上でナビ(地図)・通話・音楽をこれまで通り利用でき、運転の流れを止めません。

スマホはポケットやバッグのままでOK。車内導線が整い、乗り込んだ瞬間から気持ちよくスタートできます。





Ottocast Mini Tube





■発売記念キャンペーン(15％OFF／クーポン併用可)実施中

商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN

価格 ： 9,999円

クーポン適用後 ： 6,999円

クーポンコード ： 67AV52I3

さらに15％OFF適用後： 5,949円(実際のお支払い金額)

キャンペーン期間 ： 2026年2月28日まで

※ご購入前に、車両が「純正有線CarPlay／有線Android Auto」に対応しているか、純正ケーブルで表示確認をおすすめします。









【ユーザーの声から生まれた──Mini Tubeで“毎日の運転”をもっとスムーズに】

ワイヤレス化って、派手な変化よりも「毎回の小さな面倒」が減るほうが、実感は大きいもの。

Ottocast Mini Tubeは、そんな日常の声に向き合い、ナビ・通話・音楽を“いつも通り”使えるまま、接続だけをスマートに整えました。

ここからは、Mini Tubeが選ばれる理由となる主要な特長を、ポイントでご紹介します。









■Mini Tubeの主な特長

●初回だけ“かんたん接続”。あとは自動でつながる

接続はシンプルです。

車側でCarPlay／Android Autoを起動 → スマートフォンのBluetoothで機器名を選択してペアリング → Wi-Fiを許可。これだけで準備完了です。

初回設定後は、Bluetooth／Wi-Fiが有効なら、エンジン始動後に自動再接続します。短距離移動でもストレスになりにくい設計です。





簡単接続4ステップ





●2台メモリー搭載。家族のスマホでも使いやすい

最後に接続した2台を記憶し、基本は直近端末を優先。失敗時は15～30秒程度で別端末へ自動トライします。

※端末切替は、接続中スマホのWi-Fi／BluetoothをOFFにしてください。





●耐振動設計

走行中の振動でもズレにくい設計で、日常ドライブの安定感を支えます。





耐振動設計





●Hey Siriでハンズフリー

「Hey Siri」で目的地設定や音楽再生などを声で操作。運転中の手間と視線移動を減らします。

ハンズフリー通話にも対応し、よりスマートな運転環境へ。





Hey Siriでハンズフリー





●純正操作そのまま

タッチ操作・ステアリングスイッチ・ノブ操作など、車両側の操作体系に対応。

いつもの使い方を変えずに、ワイヤレス化だけを自然に追加できます。





純正操作そのまま





●98％対応｜同梱物＆USB形状チェック

純正有線CarPlay／有線Android Auto搭載車の約98％に対応。購入前に車両の対応状況をご確認ください。

同梱物(本体／USB Type-C変換アダプター／取扱説明書)も明確で、USB形状に合わせて導入しやすい設計です。





98％対応｜同梱物





●超小型で、運転席まわりがごちゃつかない

コンパクト設計で、USBポートに挿しても目立ちにくく、内装の雰囲気を壊しません。「小さいのに、役に立つ」を目指しました。





●USB-A／USB Type-Cに対応(モデルにより変換アダプター付属)

車両のUSBポート形状に合わせて導入しやすい設計です。

※電源は5Vをご使用ください。定格を超える電源は使用しないでください。





●OTAアップデート＆サポート体制

スマートフォンから所定ページへアクセスし、OTAアップデート／問題報告に対応。お困りの際はサポートへご相談いただけます。

※更新中は赤・青・緑が交互点滅、完了は白点灯で確認できます。





OTA対応





■ご購入前のご確認(重要)

・本製品は純正有線CarPlay／有線Android Auto搭載車専用です。購入前に純正ケーブルで表示確認をおすすめします。

・対応OS：iOS 10以降／Android 11以降

・本製品は動画再生・画面ミラーリングには対応していません(YouTube等の映像表示はできません)。※音声再生は可能です。

・安全のお願い：運転中の動画視聴は避け、分解・改造はしないでください。





電波法にもとづく技術基準適合認証済のため、国内で安心してご利用いただけます。









■【発売記念キャンペーン＆購入方法】(15％OFF)

商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN

実施期間 ： 2026年2月6日～2026年2月28日

通常価格 ： 9,999円

クーポン適用後 ： 6,999円

さらに15％OFF適用後： 5,949円(実際のお支払い金額)

クーポンコード ： 67AV52I3





割引コード使用の手順





▼割引コード使用方法

(1)商品をカートに入れる

(2)注文確認画面でクーポンコード「67AV52I3」を入力

(3)割引が適用されていることを確認し、注文確定





マイルを笑顔に変えるOttocast









■OTTOCASTについて

Ottocast(オットキャスト)は、車載用スマートデバイスの企画・開発・販売を通じて、毎日のドライブをより快適で安全な体験へアップデートする製品づくりに取り組んでいます。

“使い方が難しくないこと”“運転の邪魔にならないこと”“日々のストレスを減らすこと”――実用性を大切に、これからも改良を重ねてまいります。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社OTTOCAST(オットキャスト)

事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売

お問い合わせ ： service@ottocast.com

ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast

YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ