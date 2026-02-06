有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター「Ottocast Mini Tube」新登場！2月6日より、通販サイトで販売開始！
株式会社OTTOCAST(所在地：中国、代表者：チョウ セツキン)は、純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車を、ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoへ切り替える超小型アダプター「Ottocast Mini Tube(オットキャスト ミニチューブ)」を2026年2月6日より、各種通販サイトにて販売開始しました。
毎日の運転で“当たり前”になりがちな小さなストレスを、さりげなく減らし、車内体験を一段アップデートします。
▼販売サイト
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN
■上車の“最初の30秒”を整える機能
エンジンをかけた瞬間って、意外とやることが多いですよね。
目的地を入れる、連絡に返す、音楽を切り替える――まず使いたいのは、ナビ・通話・音楽。
CarPlay／Android Autoは、そうした“最初の数十秒”をスムーズに整えるために、スマホの機能を車載ディスプレイで使いやすくする連携機能です。
だからこそ、つながるまでに手間があると、その便利さが一気に薄れてしまいます。
丸くて小さい、でも頼れるOttocast Mini Tube
■有線接続の“ちょっとしたストレス”
便利なCarPlay／Android Autoですが、有線接続が前提の車種では、こんな声も聞かれます。
・乗車のたびにケーブルを挿すのが手間
・短距離でも抜き差しが必要
・配線が邪魔で車内がすっきりしない
・断線や接触不良が気になる
「ワイヤレスで使えたらもっと快適に」――そんなニーズに応えるのが、Mini Tubeです。
車内でフル活用、ナビ・通話・音楽
■Mini Tubeなら、“ナビ・通話・音楽”をワイヤレスでいつも通り
Ottocast Mini Tubeは、車両のUSBポートに接続するだけで、有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化できるアダプターです。
ケーブルなしでも、車載ディスプレイ上でナビ(地図)・通話・音楽をこれまで通り利用でき、運転の流れを止めません。
スマホはポケットやバッグのままでOK。車内導線が整い、乗り込んだ瞬間から気持ちよくスタートできます。
Ottocast Mini Tube
■発売記念キャンペーン(15％OFF／クーポン併用可)実施中
商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN
価格 ： 9,999円
クーポン適用後 ： 6,999円
クーポンコード ： 67AV52I3
さらに15％OFF適用後： 5,949円(実際のお支払い金額)
キャンペーン期間 ： 2026年2月28日まで
※ご購入前に、車両が「純正有線CarPlay／有線Android Auto」に対応しているか、純正ケーブルで表示確認をおすすめします。
【ユーザーの声から生まれた──Mini Tubeで“毎日の運転”をもっとスムーズに】
ワイヤレス化って、派手な変化よりも「毎回の小さな面倒」が減るほうが、実感は大きいもの。
Ottocast Mini Tubeは、そんな日常の声に向き合い、ナビ・通話・音楽を“いつも通り”使えるまま、接続だけをスマートに整えました。
ここからは、Mini Tubeが選ばれる理由となる主要な特長を、ポイントでご紹介します。
■Mini Tubeの主な特長
●初回だけ“かんたん接続”。あとは自動でつながる
接続はシンプルです。
車側でCarPlay／Android Autoを起動 → スマートフォンのBluetoothで機器名を選択してペアリング → Wi-Fiを許可。これだけで準備完了です。
初回設定後は、Bluetooth／Wi-Fiが有効なら、エンジン始動後に自動再接続します。短距離移動でもストレスになりにくい設計です。
簡単接続4ステップ
●2台メモリー搭載。家族のスマホでも使いやすい
最後に接続した2台を記憶し、基本は直近端末を優先。失敗時は15～30秒程度で別端末へ自動トライします。
※端末切替は、接続中スマホのWi-Fi／BluetoothをOFFにしてください。
●耐振動設計
走行中の振動でもズレにくい設計で、日常ドライブの安定感を支えます。
耐振動設計
●Hey Siriでハンズフリー
「Hey Siri」で目的地設定や音楽再生などを声で操作。運転中の手間と視線移動を減らします。
ハンズフリー通話にも対応し、よりスマートな運転環境へ。
Hey Siriでハンズフリー
●純正操作そのまま
タッチ操作・ステアリングスイッチ・ノブ操作など、車両側の操作体系に対応。
いつもの使い方を変えずに、ワイヤレス化だけを自然に追加できます。
純正操作そのまま
●98％対応｜同梱物＆USB形状チェック
純正有線CarPlay／有線Android Auto搭載車の約98％に対応。購入前に車両の対応状況をご確認ください。
同梱物(本体／USB Type-C変換アダプター／取扱説明書)も明確で、USB形状に合わせて導入しやすい設計です。
98％対応｜同梱物
●超小型で、運転席まわりがごちゃつかない
コンパクト設計で、USBポートに挿しても目立ちにくく、内装の雰囲気を壊しません。「小さいのに、役に立つ」を目指しました。
●USB-A／USB Type-Cに対応(モデルにより変換アダプター付属)
車両のUSBポート形状に合わせて導入しやすい設計です。
※電源は5Vをご使用ください。定格を超える電源は使用しないでください。
●OTAアップデート＆サポート体制
スマートフォンから所定ページへアクセスし、OTAアップデート／問題報告に対応。お困りの際はサポートへご相談いただけます。
※更新中は赤・青・緑が交互点滅、完了は白点灯で確認できます。
OTA対応
■ご購入前のご確認(重要)
・本製品は純正有線CarPlay／有線Android Auto搭載車専用です。購入前に純正ケーブルで表示確認をおすすめします。
・対応OS：iOS 10以降／Android 11以降
・本製品は動画再生・画面ミラーリングには対応していません(YouTube等の映像表示はできません)。※音声再生は可能です。
・安全のお願い：運転中の動画視聴は避け、分解・改造はしないでください。
電波法にもとづく技術基準適合認証済のため、国内で安心してご利用いただけます。
■【発売記念キャンペーン＆購入方法】(15％OFF)
商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN
実施期間 ： 2026年2月6日～2026年2月28日
通常価格 ： 9,999円
クーポン適用後 ： 6,999円
さらに15％OFF適用後： 5,949円(実際のお支払い金額)
クーポンコード ： 67AV52I3
割引コード使用の手順
▼割引コード使用方法
(1)商品をカートに入れる
(2)注文確認画面でクーポンコード「67AV52I3」を入力
(3)割引が適用されていることを確認し、注文確定
マイルを笑顔に変えるOttocast
■OTTOCASTについて
Ottocast(オットキャスト)は、車載用スマートデバイスの企画・開発・販売を通じて、毎日のドライブをより快適で安全な体験へアップデートする製品づくりに取り組んでいます。
“使い方が難しくないこと”“運転の邪魔にならないこと”“日々のストレスを減らすこと”――実用性を大切に、これからも改良を重ねてまいります。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社OTTOCAST(オットキャスト)
事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売
お問い合わせ ： service@ottocast.com
ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast
YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon
X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ