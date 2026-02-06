教育開発出版株式会社(本社：東京都杉並区、代表者：糸井 幸男)と株式会社ライトエデュケーション(本社：東京都千代田区、代表者：松林 洋太)が提供する大人向けオンライン英会話「aleva!(アレバ！)」は、レッスン中に自分の顔や講師の顔をアバター表示に切り替えられる機能の提供を開始しました。

英語を学び直したいと考える社会人の多くが、「話せない自分を見られるのが恥ずかしい」「講師と目を合わせるのが緊張する」といった心理的ハードルを感じています。

英語がうまく話せない状態でも、アバター切り替え機能のような安心して英会話に集中できる環境をつくることで、英会話初心者や学び直し層が“気負わず始める最初の一歩目”を踏み出せる学習体験を提供します。





アバターに扮してレッスン









■なぜ今、この機能なのか

社会人の英語学習では、心理的な不安や緊張が継続を妨げる要因になるケースが少なくありません。

・発音に自信がない

・間違える姿を見られたくない

・講師と目を合わせると緊張してしまう

こうした理由から、「レッスン自体がストレスになり、続かなかった」という声も多く聞かれます。

アレバ！は、英語力の前にまず「安心して失敗できる環境」が必要だと考え、学習者の感情に寄り添う機能開発を行ってきました。









■アバター切り替え機能の概要

今回リリースしたアバター切り替え機能では、オンラインレッスン中に以下の設定が可能です。

・自分の顔をアバター表示に切り替え

・講師の顔をアバター表示に切り替え

これにより、講師からの視線や自分の表情を気にすることなく、「英語で会話すること」そのものに集中することができます。





自分も講師も切り替え可能









■“話すこと”への一歩を後押し

アバター切り替え機能は、特に以下のような方に効果が期待されます。

・英語初心者や学び直し層

・過去にオンライン英会話が続かなかった方

・緊張しやすく、間違いを恐れてしまう方

「完璧に話せなくてもいい」「まずは声を出してみる」

そんな第一歩を、心理的負担の少ない形で踏み出せる環境を提供します。





リラックスした環境で受講









【aleva!とは】

「自分にも英語を話すスキルがあればなぁ」多くの社会人が一度は胸に抱える想い。

アレバ！は、そんな想いを形にするために生まれた“続けやすさ”にこだわったオンライン英会話サービスです。

予約不要レッスンや10分レッスンで忙しい社会人の方でも受講ができ、動画教材やAIレッスンでレッスン内容を反復学習するなど、着実な成長をサポートしていきます。





aleva!(アレバ)





▼公式サイトはこちら

https://www.aleva.jp/









【会社概要】

運営会社： 教育開発出版株式会社

所在地 ： 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-39-12

代表者 ： 代表取締役 糸井 幸男

設立 ： 1969年8月

資本金 ： 1,200万円

事業内容： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け教育サービス(出版／ICT関連)の提案・販売

URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/





協力会社： 株式会社ライトエデュケーション

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア

代表者 ： 代表取締役 松林 洋太

設立 ： 2016年11月25日

資本金 ： 2,005万円

事業内容： 学習・教育領域における、ITソリューション事業

URL ： https://www.lighteducation.co.jp/