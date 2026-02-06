株式会社グッディが運営する、兵庫県淡路市浦の「グランピングトレーラーLanikai（ラニカイ）」は、開業1周年を記念して、期間限定の感謝価格プランを受付中です。SNSでの「映え」や「プライベート感」を重視するZ世代・ミレニアル世代からの需要に応え、本プランでは2026年3月18日まで、1棟30,000円～35,000円（1人あたり6,000円～）というお得な謝恩価格でご案内いたします。

グランピングトレーラーLanikaiは、自然と文化が調和するハワイの空気感をイメージしたグランピング施設です。緑に囲まれたプライベート空間で、家族や友人、または愛犬と、おうちみたいにこもって過ごす滞在を提案します。

期間限定プランの5つのポイント

1) 仲間と過ごす、淡路島の「プライベート・スペース」グランピングトレーラーLanikaiは、ハワイアン・リゾートの開放感あふれる空間で、仲間たちと「非日常のひととき」を楽しめます。緑に囲まれた独立型のトレーラーは、友人同士の旅行や、女子会、学生グループにもおすすめです。自分たちらしく過ごせる、新しいリゾート体験を提案します。

2) 淡路島×ハワイアンの非日常自然と文化が調和するハワイをイメージした空間で、日常から気分を切り替えられます。ヤシの木やガス灯が印象的な雰囲気のなか、非日常のリゾート感を楽しめます。

3) テラスでBBQ、専用ジェットバス。移動ゼロの贅沢各トレーラーには、BBQテラスと専用の屋外ジェットバスを備えています。 食材や飲み物の持ち込みも自由ですので、お好みの料理を囲みながら、夜が更けるまでゆったりと語らう。そんな気ままなグループ旅行が叶います。

4) 愛犬と過ごせる客室も用意宿泊できるトレーラーには専用ドッグランを備えています。日常とは離れた空間で、愛犬と寄り添いながら、好きな時に外の空気を吸ってリフレッシュできます。

5) 快適さも備えた滞在設計室内にはエアコン、冷蔵庫、電子レンジ、キッチン、食事スペース、洗面台、トイレ、シャワーブースを備えています。自然に囲まれながらも、安心して過ごせる設備を整えています。

プラン概要と料金

・対象期間2026年1月5日（月）～ 2026年3月18日（水）・内容期間中は全日同一料金（平日・土日祝日とも同額）の特別料金プランです。・料金（1室1泊／税込）《ハウオリ》《レアレア》《リノ》最大5名様まで／30,000円（※5名様ご利用時：一人様あたり6,000円）《マナ》《ホロムア》《マハロ》（愛犬同伴可・ドッグラン付き）最大5名様まで／35,000円（※5名様ご利用時：一人様あたり7,000円）【大人数・団体でのご利用について】1棟あたりの定員は最大5名ですが、複数のトレーラーを組み合わせて予約することで、10名以上の大人数グループでもご利用可能です。空室状況は下記よりご確認ください。公式予約サイトhttps://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=8CErmBDSxz楽天トラベルhttps://ourl.jp/voZAdじゃらんhttps://ourl.jp/VfvXh※食事：当プランは素泊まりです。ご希望のお客様は事前オプションにて淡路島のブランド牛「淡路牛」や淡路島の新鮮な野菜などのBBQセットや、ご朝食にはホットドッグ（サラダ・ドリンク付き）などご注文いただけます。（別途有料）※ページ内で使用している画像・イラストはイメージを含みます。

施設・運営情報

【施設概要】施設名：グランピングトレーラーLanikai（ラニカイ）住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦50チェックイン：15:00～チェックアウト：11:00TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター）受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み）公式サイト：https://awaji-lanikai.jp公式instagram：https://www.instagram.com/glampingtrailer_lanikai

【発表主体】運営：株式会社グッディ（グッディリゾート）本社：大阪府大阪市常盤町2丁目1-13代表者：代表取締役 笹倉 絹枝公式instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【問い合わせ先】TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター）受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み）【広報】株式会社ぷらど