SwiftLink株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田中 智史）が営業支援を行うDataSnipper B.V.（本社：オランダ、代表取締役：Vidya Peters、以下：DataSnipper ）では、監査業務に関わる方向けの新規ウェビナーをオンデマンドにて配信開始しました。

背景

IT統制に必要な社内のデータ収集や、ログ・管理報告書の読解と評価についてはAIによる自動化の余地を感じているプロフェッショナルが多いと思います。一方で、下記のような理由から具体的な検討・実行には至っていないという声をよく聞きます。・IT統制に特化したツールはなく、汎用AIツールを現場の工夫で取り入れる必要があるが、時間がない・検査対象の事業部・システムごとに検査要件やデータの仕様が異なるため、自動化に必要な標準化が難しい・業務部門による統制状況を監視するには、社内業務に理解のある担当者の視点が欠かせないデータスニッパーは、7年間にわたってJSOXや内部統制評価において自動化のテクノロジーとノウハウを提供してきました。特にIT監査に特化した自動化の進め方が見えていなかったお客様から高い評価を頂いていますので、本ウェビナー動画では、お客様がテクノロジーをどのように活用し業務効率化を行ったのかをお話ししています。特にExcel上に評価や評価過程を入力していく企業にとっては、新しい発見が多い内容となっております。

概要

https://eu1.hubs.ly/H0rmcBq0

動画視聴：無料視聴対象：監査領域の業務効率化についてご興味のある方

視聴申し込み方法

下記フォームよりお申込みいただいた方に、視聴用リンクをご案内いたします。※競合各社様についてはお申し込みをお断りする場合がございます。

「データスニッパー」について

https://eu1.hubs.ly/H0rmcBq0

DataSnipperは、AIを搭載し、証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のAI監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界125ヶ国以上、50万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

会社概要

SwiftLink株式会社

「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。設立 ：2024年1月22日代表者：代表取締役 田中 智史所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ⅴ3階ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/事業内容：日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポート

DataSnipper B.V.

2017年、監査に関わる方が直面する繰り返しの手作業や非効率なデータ処理の課題を解決するために設立されました。同社のミッションは、「信頼できるデータを迅速に検証し、より良い意思決定を支援すること」です。これを実現するために、データの出所を明確にし、文脈を持たせることで、データの信頼性を高めることを目指しています。社名：DataSnipper B.V設立 ：2017年代表者：CEO Vidya Peters日本法人統括：砂山源樹所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

本件に関するお問い合わせ先

SwiftLink株式会社（データスニッパーウェビナー運営事務局）メール：business@swiftlinkglobal.comお問合せ：https://www.swiftlinkglobal.com/contact-ja