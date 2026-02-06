横浜の老舗果物店「水信」（所在地：神奈川県横浜市西区、代表：加藤信明）は、『水信ストロベリーフェスティバル』を水信の各店にて開催中です。水信の目利きが厳選した、埼玉県 ただかね農園の「あまりん」や地元・神奈川県のVERY BERRYの「オーシャンベリー」をはじめ、旬の希少ないちごが勢揃い。小売店舗 横浜水信での販売はもちろん、グループ飲食店では期間限定メニューやスイーツギフトをご用意しております。期間限定で味わえる特別ないちごの美味しさを存分にお楽しみください。

目利きが選んだ最高のいちごを今年もお届けします

横浜水信

フルーツギフトショップの横浜水信では、当社のバイヤーが全国の生産者さんから「今、お客様に食べていただきたい」と思う最高のいちごだけを厳選。水信基準の選ばれしいちごを横浜から全国にお届けいたします。横浜水信の各店舗でもバイヤーセレクトのいちごをご用意しておりますので、お近くにお住まいの方はぜひお立ち寄りください。【お買い物特典】横浜水信では、イベント期間中にいちごをご購入のお客様に、ストロベリーフェスティバル限定のかけ紙をおつけいたします。オンラインショップでいちごの商品をご購入の方は「ご注文詳細」の「かけ紙希望」からお選びいただけます。

https://www.mizunobu.com/https://www.mizunobu-online.com/

贅を尽くした空間で「いちご」をメインにした極上の味わいを

水信ブルック&ファクトリー

『いちごづくしの組子箱とミニパフェ』●価格：4,800円(紅茶またはコーヒー付)●提供期間：2月1日(日)～3月15日(日)の木･金･土･日･祝日限定＊数量限定いちごを使用した小菓子とミニパフェのセットです。小菓子の内容は日によって替わるので、蓋を開ける時のワクワク感もご一緒にお楽しみください。

『テイクアウト いちごのパフェ』●価格：1,300円＊期間限定＊平日は完全予約制(3日前迄に要予約）水信の目利きが厳選した旬のいちごを使用したテイクアウトパフェ。いちごのジュレ、パンナコッタ、いちごプリン、白ワインジュレをバランスよく重ね合わせました。

https://mizunobu-brook.com/

"ストロベリーペアリング"を楽しむアフタヌーンティー

水信フルーツパーラー

『Special Afternoontea ～Strawberry Pairing～』●価格：8,000円●ご提供期間：2026年2月3日(火)～3月31日(火）の火・水・木曜日●ご予約時間帯：【二部制】①12:30～ ②13:00～＊2日前迄に要予約＊水信フルーツパーラーでは、“ストロベリーペアリング”として、それぞれのデザートに最もふさわしいいちごを吟味し、ご提供いたします。食感・甘み・酸味・香りなど、品種ごとに異なる魅力を知り尽くした専門店ならではの楽しみ方をお届けできれば幸いです。上質なお菓子とともに、価値ある一粒のいちごを心ゆくまでご堪能ください。

『いちごのグランバリエ』●価格：4,800円●ご提供期間：2026年2月3日(火)～3月31日(火）グラスに盛り付けられた個性の異なるいちごの魅力を感じながら、上質なお菓子との食べ合わせを楽しめる贅沢な盛り合わせです。小さなアフタヌーンティーとしていちごがもたらす豊かなティータイムをお過ごしください。

https://mizunobubrooks.com/fruit-parlor/

第一弾はバレンタインがテーマのパフェ2品

水信フルーツパーラーラボ

アートカフェとしても評判の水信フルーツパーラーラボでは、店内の壁に展示されたアーティストの作品も一緒にお楽しみいただけます。ストロベリーフェスティバル開催中は、画家・MiisaJapan（ミイサジャパン）氏による作品（タイトル：地球を旅する白猫 ～優しさの循環～）を展示しております。キュートで温かな気持ちになれる作品に囲まれた店内でのティータイムをどうぞお楽しみください。『バレンタインパフェ』●価格：2,400円●ご提供期間：2026年2月6日(金)～2月15日(日）旬のいちごと濃厚チョコレートを重ね、マカロンとハートメレンゲを飾った華やかなパフェです。

『いちごフォンダンショコラパフェ』●価格：2,100円●ご提供期間：2026年2月6日(金)～2月15日(日）あたたかくとろける自家製フォンダンショコラに、みずみずしいいちごの酸味が重なるパフェです。その他にもクレームブリュレやサンドウィッチなど、いちごが主役のメニューをご用意しております。また、ひな祭りやホワイトデーなど、季節のイベントをイメージしたいちごのパフェを新たに提供いたします。

https://www.mizunobubrooks.com/fruit-parlor-labo/news/3260/https://www.mizunobubrooks.com/fruit-parlor-labo/

ディナーコースの最後のお楽しみ スペシャルないちごデザート

鉄板焼ダイニング 知喜多

ディナーコースをご注文のお客様に、期間限定でスペシャルないちごのデザートをご用意いたします。今年は水信ファクトリーのパティシエ特製のソースとチョコレートアイスを添えました。『いちごのジュビレ』※いちごが苦手なお客様は別のデザートに差し替えも可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。

https://www.instagram.com/teppanyaki_chiquita/

クレープやパフェを気軽に楽しめるカフェで、ちょっぴり贅沢ないちごデザートを

リトルセーマン

リトルセーマンでは、毎年人気のいちごが主役のクレープとパフェをご用意しております。いちごアイスや生クリームの程よい甘さといちごの甘酸っぱい美味しさを引き立てた贅沢クレープ＆パフェをお楽しみください。『プレミアムストロベリークレープ』 1,280円『プレミアムストロベリーパフェ』 1,380円

https://www.instagram.com/littleseman/

※写真はイメージです。※表示の金額は全て消費税を含みます。※店舗により販売期間が異なります。また、いちごの入荷状況により、予告なく品種や販売期間が変更となる場合もございますのでご了承願います。