「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる株式会社マイファーム(京都府京都市、代表取締役：西辻一真)は、「令和７年度農山漁村女性活躍表彰（主催：農山漁村男女共同参画推進協議会）」の運営主体として、当該受賞者表彰式を２０２６年３月３日に開催することをお知らせします。

趣旨

「農山漁村女性活躍表彰」は、女性が農山漁村でいきいきと活躍できる環境づくりに資することを目的に農林水産業及び農山漁村の活性化、農林水産業経営や政策・方針決定への女性の参画推進、次世代リーダーとなりうる若手女性の農林水産業への参入など、女性活躍推進のために優れた活動を行っている個人や団体の方々を表彰しています。

表彰式

表彰式は、２０２６年３月３日に「The Place of Tokyo」（東京都港区芝公園３丁目５－４）にて開催します。（事前申込制：会場定員１００名、オンライン中継あり）

会場での参加希望の方は２月１８日（水）１３：００まで、オンライン中継の視聴希望の方は２月２７日（金）１３：００までに、以下のURLよりお申し込みください。

▽ 参加申込フォーム

https://tayori.com/f/r7awardceremony

※報道関係の方は別途下部からお申込みください。

▽ 会場での表彰式ご参加にあたって

・第1部への参加は、受賞者ご本人・自治体関係者のみとさせていただきます。第2部は受賞者ご本人、自治体関係者以外の方も参加が可能です。・第2部からご参加の方は、3階会場にお越しください。受付は14:10から行います。・受賞者ご本人、自治体関係者を優先しつつ、各部先着順でのお受付となります。参加申し込み後【2月20日までに】当落メールをお送りいたしますので、メール受信とご確認をお願いいたします。

開催日時等

・日時：２０２６年３月３日（火） １３:００～１６:３０・会場：The Place of Tokyo 東京都港区芝公園３丁目５－４

プログラム

【第1部】•11:45～：受付開始（６階）受賞者の方は、12:15から賞状授与のリハーサルを実施します• 12:40：開場• 13:00～：開会挨拶、来賓祝辞、賞状授与【第2部】• 14:10～：受付開始（３階）• 14:30～：特別基調講演紱永 順子 氏（令和6年度 農林水産大臣賞、令和７年度農林水産祭「女性の活躍」内閣総理大臣賞受賞 ）• 15:15～：受賞者取組発表今年度農林水産大臣賞受賞者6名によるプレゼンテーション• 15:50～：閉会挨拶• 16:00～：名刺交換・交流会• 16:30 ：終了

報道関係の皆様へ

本表彰式の取材を希望される方は事前のお申込みが必要です。ご希望の方は、以下のURLより２/２７（金）までにお申し込みください。

令和７年度「農山漁村女性活躍表彰 表彰式」取材申し込みフォーム

受賞者

https://tayori.com/f/awardceremony-media

受賞者（団体・個人）の概要については、以下のプレスリリースをご参照ください。

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://myfarm.co.jp/news/r7_nousangyosonjyoseikatsuyakuhyousyou-2/https://newscast.jp/attachments/Ni54mXffENM9K4FiTOy1.pdf

会社概要株式会社マイファーム (https://myfarm.co.jp/)本社所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607番地 辰巳ビル1階代表者 ：代表取締役 西辻 一真設立日 ：2007年9月26日資本金 ：100,000,000円事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行)／農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート／流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)