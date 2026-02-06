みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、2026年3月21日(土)～3月29日(日)の期間、“さくら通り”を中心とした周辺施設にて「みなとみらい21さくらフェスタ2026」を開催します。

今回で第15回目の開催となり、横浜市西区・みなとみらい21地区・さくら通り周辺の春の風物詩として、エリアのさらなる活性化と魅力アップ、脱炭素への推進や新たな体験の提供、そして近隣企業の就業者や、西区在住民・来街者の皆様まで、多くの人々の交流の場として展開します。





“さくら通り”過去の桜開花の様子





本イベントの中心会場となる“さくら通り”はJR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続く、約500mにわたる約100本の桜並木で、淡紅色と白色の美しいソメイヨシノが毎年花を咲かせる、みなとみらい21地区における桜名所のひとつです。





過去のみなとみらい21 さくらパレードの様子





過去の千代田神輿を担ぐ様子





過去のはたらく自動車展示の様子





期間中、周辺施設にてライトアップや関連イベントを開催する他、3月28日(土)には“さくら通り”を歩行者天国とし、パレードをはじめ、グルメストリート、はたらく自動車展示、綱引き選手権等を実施します。









【「みなとみらい21さくらフェスタ2026」全体概要】

日程：2026年3月21日(土)～3月29日(日)計9日間

※さくら通りの歩行者天国は3月28日(土)

会場：さくら通り ※その他周辺施設でもイベント開催予定

内容：3月28日(土)は、さくら通りを歩行者天国とし、パレードや

グルメストリート、はたらく自動車展示などのイベントを開催します。

その他、綱引き選手権や周辺施設での関連イベントも開催予定です。

主催：みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会