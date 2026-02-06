「私の完全美容食」が定期会員限定のウェルビーイングプログラムを2/21(土)は一般公開
As-me エステール株式会社(所在地：東京都中央区/代表取締役社長：丸山 雅史)が展開する、食を通じて健康美をサポートするブランド「私の完全美容食」では、定期購入者向けのヨガや栄養学のオンラインウェルビーイングプログラムを毎月開催しています。通常は定期購入者限定ですが、2026年2月21日(土)は特別に一般公開いたします。
■オンラインウェルビーイングについて参加無料・予約制
2026年2月21日(土) AM7:00～8:30
ヨガと栄養学の2部制となっております。途中参加・退室可能です。
■お申込みページ
https://ec.kenko-bi.jp/lp?u=yogaclass021pr&utm_source=release&utm_medium=qr&utm_campaign=yoga_0221
ウェルビーイングオープンデイ
お申込みいただいた方に、当日ご参加いただけるZOOMのご招待をお送りいたします。先着500名となっておりますので、定員に達した場合は受付終了させていただきます。
オンライン参加申し込み先
■オンラインウェルビーイングプログラム概要
第1部
モーニング
エナジーバランスヨガ
第2部
栄養素で考える美と健康の新習慣｜私の食事バランス編｜
・胸、骨盤まわりをほぐして巡りを整える
・呼吸と動きで朝のスイッチON
・短いヨガニドラで思考をリセット
・強度はやさしめで、初心者の方も安心
・現役の管理栄養士の食事バランス
・何を意識すると体が整いやすいのか
・今日からできる、現実的な食事の考え方を、わかりやすくお伝えします。
【講師】
●谷上 和子
ヨガインストラクター/KAZUKOYOGA主宰
呼吸と動きを丁寧につなぎ、無理なく心身を整えて自分らしく軽やかに過ごせるクラスを提供。
＜資格＞
・YOGAHUALI認定ヨガインストラクター
・ヨガニドラ指導者養成修了
・マインドフルネス指導者養成修了
・アーユルヴェーダライフアップコーチ
・薬膳アドバイザー
・骨盤アプローチ指導者養成修了
・FRP ベーシック指導者養成修了
・スポーツ科学修士／保健体育教諭
●みやざわ あき
管理栄養士
心と身体を健やかに保ち、日常をもっと楽しむための新習慣をお届けします。
＜資格＞
・管理栄養士
・美脚美尻骨盤ヨガファンデーション指導者養成コース終了
・たまごヨガ認定講師
・筋膜リリースセラピー施術者
▼オンラインウェルビーイングの様子をダイジェストで公開中！
ダイジェスト動画公開中！
雰囲気をご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=AYRFG5VNVSU
▼参加者の声
50代 女性／ヨガ
すぐに動きに入ってくれたのがよかったです。説明もわかりやすく、自分でやっているいつもとは違う動きもあって新鮮でした。
50代 女性／栄養学
身体を温めること、意識してみます。おうどんに梅干しはちょっと驚きでしたが、やってみたいです。来年のクッキングも楽しみです。
◆PRODUCT
『私の完全美容食』は、国産大豆のプロテインです。
私の完全美容食
・北海道産 非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を使用
・大豆を皮ごと微粉砕し、脱脂大豆不使用の“丸ごと製法”
・波照間産黒糖・室戸の塩・大豆本来の甘みで自然な飲み心地
・国産雑穀を配合し、鉄分・葉酸も補給
・マタニティフード認定取得
・2025年ヨガインストラクター100人認証済／推奨意向96％
年齢やライフスタイルを問わず、毎日の栄養習慣に取り入れやすい
“飽きずに続けられる”プロテインとして支持されています。
私の完全美容食 HP： https://www.kenko-bi.jp/mybeauty/
Instagram ： https://www.instagram.com/kenkobi_jp/
◆COMPANY
社名 ： As-me エステール株式会社
設立 ： 2018年4月26日
代表者 ： 代表取締役社長 丸山 雅史
事業内容： 宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業
本社 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-19-7
JRE銀座一丁目イーストビル 6F