As-me エステール株式会社(所在地：東京都中央区/代表取締役社長：丸山 雅史)が展開する、食を通じて健康美をサポートするブランド「私の完全美容食」では、定期購入者向けのヨガや栄養学のオンラインウェルビーイングプログラムを毎月開催しています。通常は定期購入者限定ですが、2026年2月21日(土)は特別に一般公開いたします。









■オンラインウェルビーイングについて参加無料・予約制

2026年2月21日(土) AM7:00～8:30

ヨガと栄養学の2部制となっております。途中参加・退室可能です。









■お申込みページ

https://ec.kenko-bi.jp/lp?u=yogaclass021pr&utm_source=release&utm_medium=qr&utm_campaign=yoga_0221





ウェルビーイングオープンデイ





お申込みいただいた方に、当日ご参加いただけるZOOMのご招待をお送りいたします。先着500名となっておりますので、定員に達した場合は受付終了させていただきます。





オンライン参加申し込み先









■オンラインウェルビーイングプログラム概要





第1部

モーニング

エナジーバランスヨガ





第2部

栄養素で考える美と健康の新習慣｜私の食事バランス編｜





・胸、骨盤まわりをほぐして巡りを整える

・呼吸と動きで朝のスイッチON

・短いヨガニドラで思考をリセット

・強度はやさしめで、初心者の方も安心

・現役の管理栄養士の食事バランス

・何を意識すると体が整いやすいのか

・今日からできる、現実的な食事の考え方を、わかりやすくお伝えします。









【講師】

●谷上 和子

ヨガインストラクター/KAZUKOYOGA主宰





講師：ヨガインストラクター 谷上 和子





呼吸と動きを丁寧につなぎ、無理なく心身を整えて自分らしく軽やかに過ごせるクラスを提供。





＜資格＞

・YOGAHUALI認定ヨガインストラクター

・ヨガニドラ指導者養成修了

・マインドフルネス指導者養成修了

・アーユルヴェーダライフアップコーチ

・薬膳アドバイザー

・骨盤アプローチ指導者養成修了

・FRP ベーシック指導者養成修了

・スポーツ科学修士／保健体育教諭









●みやざわ あき

管理栄養士





講師：管理栄養士 みやざわ あき





心と身体を健やかに保ち、日常をもっと楽しむための新習慣をお届けします。





＜資格＞

・管理栄養士

・美脚美尻骨盤ヨガファンデーション指導者養成コース終了

・たまごヨガ認定講師

・筋膜リリースセラピー施術者









▼オンラインウェルビーイングの様子をダイジェストで公開中！





ダイジェスト動画公開中！





雰囲気をご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=AYRFG5VNVSU









▼参加者の声

50代 女性／ヨガ

すぐに動きに入ってくれたのがよかったです。説明もわかりやすく、自分でやっているいつもとは違う動きもあって新鮮でした。





50代 女性／栄養学

身体を温めること、意識してみます。おうどんに梅干しはちょっと驚きでしたが、やってみたいです。来年のクッキングも楽しみです。









◆PRODUCT

『私の完全美容食』は、国産大豆のプロテインです。





私の完全美容食





・北海道産 非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を使用

・大豆を皮ごと微粉砕し、脱脂大豆不使用の“丸ごと製法”

・波照間産黒糖・室戸の塩・大豆本来の甘みで自然な飲み心地

・国産雑穀を配合し、鉄分・葉酸も補給

・マタニティフード認定取得

・2025年ヨガインストラクター100人認証済／推奨意向96％

年齢やライフスタイルを問わず、毎日の栄養習慣に取り入れやすい

“飽きずに続けられる”プロテインとして支持されています。





私の完全美容食 HP： https://www.kenko-bi.jp/mybeauty/

Instagram ： https://www.instagram.com/kenkobi_jp/





私の完全美容食HP





私の完全美容食Instagram









◆COMPANY

社名 ： As-me エステール株式会社

設立 ： 2018年4月26日

代表者 ： 代表取締役社長 丸山 雅史

事業内容： 宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業

本社 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-19-7

JRE銀座一丁目イーストビル 6F