世界各国の優れたキッチン・ハウスウェアを日本市場に届ける株式会社ノボダ(本社：千葉県船橋市、代表取締役：立川 国太郎)は、この度、オランダの老舗家庭用品ブランド「Brabantia(ブラバンシア)」、および同グループ傘下であるスペインの調理器具ブランド「Lekue(ルクエ)」の日本における正規販売代理店となりました。2026年春より、現代のライフスタイルに合わせた、新たなラインナップと共に販売を開始いたします。









■展開の背景

かつて日本でシリコンスチーマーブームを巻き起こした「ルクエ」は現在、オランダの「ブラバンシア」グループの一員として、より高い品質とデザイン性を備えたブランドへと進化を遂げています。

共働き世帯の増加や環境意識の高まりを受け、「時短で健康的な料理(タイパ)」を叶えるルクエの調理器具と、「愛着を持って長く使う(サステナブル)」を掲げるブラバンシアの家庭用品。この2つのブランドが持つ価値は、現代の日本市場においてこそ求められていると考え、この度の再始動に至りました。









■各ブランドの紹介と主な展開製品

1. Brabantia(ブラバンシア)／オランダ

1919年にオランダ・アールストで創業。「Leaving a legacy of lasting beauty」をコンセプトに、美しく機能的で、かつ長く使い続けられる製品を作り続けるグローバルブランドです。「使い捨て」ではなく「愛着を持って長く使う」ことを前提とした製品作りが評価され、2023年には環境・社会への配慮を示す国際的な認証制度「B Corp(Bコープ)」を取得しています。従業員数約1,000人を擁し、2024年の売上高は1億6,000万ユーロを超えています。





ブラバンシア商品イメージ





▼ダストボックス(Bo Touch Binシリーズ等)

家具のような脚付きデザインで、インテリアの一部となるゴミ箱。

▼ランドリーケア

家事の時間を心地よく変える、機能美を追求したアイロン台や物干し。

▼キッチンツール＆ストレージ

食材の鮮度を保つキャニスターなど、長年愛用できるツール群。





ブラバンシアゴミ箱





2. Lekue(ルクエ)／ スペイン

スペイン・バルセロナに拠点を置くキッチンウェアブランド。最高品質の「プラチナシリコン」を使用した調理器具は、安全性と耐久性に優れ、電子レンジ調理の可能性を広げ続けています。単なる時短グッズではなく、食材の栄養を逃さず、洗練された食卓を演出する「スマート・クッキングツール」として、世界中の家庭で愛用されています。





ルクエ商品イメージ





▼スチームケース

忙しい日の夕食を10分で完成させる「タイパ」重視の調理器具。

▼製菓・製パンツール

本格的なパンやお菓子作りをより身近にするツール。

▼リユーザブル保存容器

プラスチック削減に貢献する、環境に配慮した保存容器





ルクエスチームクッカー





■今後の展開

2026年春より、全国のキッチン雑貨専門店、百貨店、およびECサイトにて順次販売を開始いたします。

また、SNSを活用した「ルクエで作る最新レシピ」の発信など、新しいユーザー層への認知拡大を図ります。単なる道具としてではなく、「サステナブルで美しい暮らし」の象徴として、ブランドの世界観を発信してまいります。









■株式会社ノボダ

100年以上の歴史を持つブラジルの「トラモンティーナ」や、自社ブランドの日本製ゴムまな板「RUBBER Raba/ラバラバ」など、高品質な家庭用品を、物流からマーケティングまで一貫してプロデュースする商社。









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ノボダ

公式サイト： https://www.noboda.co.jp

お問い合せ： info@noboda.co.jp