高知の食卓から、全国の売場へクラフトビール「TOSACO」卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」での取扱いを開始
高知県香美市を拠点とするクラフトビールブランド「TOSACO(トサコ)」は、全国の小売店・飲食店など事業者の皆さまに向けて、事業者専用の卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」で仕入れ可能な体制を新たに整えました。
これにより、これまで高知県内や一部販路中心だったTOSACOのビールを、全国各地の店舗でより導入しやすくなります。
■高知らしさを届けるクラフトビールブランド「TOSACO」
TOSACOは、「高知らしい素材」「食卓になじむ味わい」「つくり手の顔が見えるビールづくり」を大切に、クラフトビールを醸造しています。
高知の風土や食文化に寄り添った味わいは、晩酌から贈答用まで幅広いシーンで選ばれており、土産物店・セレクトショップ・飲食店などでも展開が広がりつつあります。
ラインナップは、食事と合わせやすい定番ビールを展開。冷蔵ケースやギフト棚に置いたときにも目を引く、親しみやすいパッケージデザインも評価されています。
■卸・小売店にとっての導入メリット
TOSACOのビールは、「地方・ローカルクラフト」を強化したい売場づくり、土産コーナーやギフト提案のバリエーション拡大、飲食店での「ご当地クラフトビール」メニュー強化といったニーズにフィットしやすいアイテムです。
今回、事業者向けの卸・仕入れサイトを通じて取り扱いを開始したことで、少量からの仕入れや、新規取引のハードルを抑えた導入が可能になりました。
既存の酒類卸との併用や、テスト導入としての少量仕入れなど、店舗の事情に合わせた柔軟な運用がしやすくなっています。
■取扱いをご検討の事業者さまへ
・新たにクラフトビールを導入してみたい小売店、飲食店
・高知フェア、ローカルフェアなど企画売場を検討中のご担当者さま
・ギフトセットや物販コーナーを強化したいホテル・温浴施設・観光施設
など、TOSACOの商品にご関心のある事業者さまは、下記ページよりラインナップをご覧いただけます。
●スーパーデリバリー TOSACO 商品一覧ページ(事業者専用の卸・仕入れサイト)
https://www.superdelivery.com/p/do/psl/?word=TOSACO&so=score&vi=1&sb=all
【問い合わせ先】
合同会社高知カンパーニュブルワリー(TOSACO)
TEL ： 0887-59-2633
Mail： info@tosaco-brewing.com