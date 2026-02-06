Firefly Shop（所在地：広島県三次市、代表：森田久美子）は、ブランド「mylala*（マイララ）」より販売中の透明ブラストラップ（55cmロングタイプ）が、2025年8月18日Amazon.co.jpでの販売開始から約5カ月で累計販売数4,000個突破したことをお知らせいたします。本商品は、「透明ストラップは短くて痛い・目立つ・かゆい」といった既存商品の不満点に着目し、業界最長クラス55cm設計と医療グレードTPU素材を採用。現役コスプレイヤー[リサ氏] による監修のもと、“長時間つけても快適で、見た目も自然” な透明ストラップとして多くの支持を集めています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKBT1HQW

■「長さが足りない」という長年の悩みを解消

オフショルダーや背中が大きく開いたドレス、アシンメトリーなトップスなど、肌見せファッションが増える一方で、・透明ストラップが短く肩に食い込む・長時間着用すると赤み・かゆみが出る・遠目でもストラップが目立つといった声が多く寄せられていました。「mylala* 透明ストラップ」は、こうした声をもとに開発された55cmロング設計。.一般的な透明ストラップ（約40～45cm）よりも余裕があり、体型や衣装を問わず自然にフィットします。

■ 医療グレードTPU素材で、肌にやさしく快適

素材には、医療用にも使われるグレードのTPU（熱可塑性ポリウレタン）を採用。・シリコンやPVCより柔らかい・かゆみ・赤みが起きにくい・黄ばみにくく透明感が長持ち・ベタつかず、汗をかいても快適といった特長があり、長時間の着用でも違和感が出にくい設計となっています。

■ ズレにくく、動いても安心の安定感

TPU素材ならではの適度なグリップ力により、肩からズレ落ちにくく、安定感も抜群。ヨガ・ダンス・コスプレ・イベントなど、動きのあるシーンでも安心して使用できます。「見せないためのインナー」ではなく、“着たい服をあきらめないためのサポートアイテム”として評価されています。

■ 「見せない」から「魅せる」へ。透明で自然な仕上がり

高透明TPU素材を使用しているため、肌になじみやすく、遠目からはストラップの存在がほとんど分かりません。オフショルダーキャミソール背中あきドレス水着コスプレ衣装など、幅広いファッションに対応し、着こなしの完成度を高めます。

■ 2ペアセットで日常使いにもイベントにも対応

本商品は**2ペア（4本入り）**のセット仕様。毎日使う方はもちろん、衣装用・予備用としても安心してお使いいただけます。透明タイプと半透明（マット）タイプの2種類を用意し、好みに合わせて選択可能です。

■ 商品概要商品名：mylala*（マイララ）透明ブラストラップ販売開始日：2025年8月18日販売実績：累計4,000個突破（2026年1月時点）販売チャネル：Amazon.co.jpサイズ：長さ55cm（調整可能）／幅1.2cm素材：TPU（医療グレード）内容量：2ペア（4本入り）カラー：透明クリア、半透明

■ 販売者情報ショップ名：Firefly Shopブランド名：mylala*（マイララ）担当：森田所在地：広島県三次市三良坂町仁賀1566-1問い合わせ：ama-support@Firefly-shop.com