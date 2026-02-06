【登録不要】Web制作の相場が1分でわかる『ホームページ制作の見積もりシミュレーター』をリリース

ナンバーナイン株式会社ホームページ制作の見積もりシミュレーターのトップページ

ナンバーナイン株式会社（本社：東京都葛飾区、代表：竹内圭祐）は、Webサイト制作にかかる概算費用をWeb上で手軽に算出できる『ホームページ制作の見積もりシミュレーター（https://nn9.jp/simulator/(https://nn9.jp/simulator/)）』（以下、見積もりシミュレーター）を、2026年2月6日に公開いたしました。

個人情報の登録は不要で、4つの質問に答えるだけで概算見積もりと内訳をその場で確認でき、結果はPDF保存にも対応しています。

ホームページ制作の見積もりシミュレーターの3つの特徴

見積もりシミュレーターは、Web制作に詳しくない方でも迷わず使えることを最優先に設計しました。検討初期でつまずきやすい「入力の手間」「用語の難しさ」「社内共有のしづらさ」を解消するため、以下の3点にこだわっています。

１. 【1分で完了】質問数はたったの4つ4つの質問と概算見積もり結果のイメージ

用意された選択肢をクリックするだけのシンプル設計です。自由記述の入力フォームや、細かすぎる条件設定は極力なくし、検討初期の担当者様でも直感的に進められるUIを目指しました。

質問は「サイトの種類／ページ数／更新方法／必要機能」の4つのみで、忙しい業務の合間でも短時間で概算を確認できます。「とりあえず予算感だけ知りたい」「社内で話す材料が欲しい」といったタイミングでも、ストレスなくご利用いただけます。

２. 【迷わず選べる】専門用語もその場で解説用語解説のイメージ

Web制作の見積もりには「LP」「WordPress」など、馴染みのない言葉が登場します。意味が曖昧なまま進めてしまうと、「選択が合っているか不安」「結局どれを選べばいいかわからない」といった状態になりやすく、結果への納得感も下がってしまいます。

見積もりシミュレーターでは、各項目の「？」アイコンから用語解説を確認できるため、その場で疑問を解消しながら進められます。「何に費用がかかるのか」「この機能はどんな目的で使うのか」が分かることで、担当者間の認識も揃いやすく、社内共有もしやすくなります。

３. 【PDF保存】概算見積書をそのまま社内共有できる概算見積書の算出イメージ

結果はワンクリックでPDFとして保存できます。画面上の数字をメモしたり、スクリーンショットを撮って共有したりする必要はありません。

内訳付きの概算見積書として出力されるため、社内会議の参考資料や、予算取りのたたき台としてそのまま活用できます。「まずは関係者に共有して反応を見たい」「稟議に上げる前に一度整理したい」といった場面でも、すぐに資料として使えるように設計しています。

検討初期の「相場だけ知りたい」を解消し、社内検討を前に進めやすくする

従来、Web制作の費用感を知るには制作会社への問い合わせやヒアリングが必要でした。一方で、「検討段階で連絡先の入力に抵抗がある」「相場だけ知りたいのに手間がかかる」といった声も多く、検討の入口で立ち止まってしまうケースが少なくありません。

そこで、匿名で誰でもすぐに相場感を把握できる環境が必要だと考え、見積もりシミュレーターを開発しました。検討初期の不安や手間を減らし、意思決定を前に進めるための「最初の一歩」としてご活用いただけます。

見積もりシミュレーターは、Webサイトの新規制作やリニューアル検討初期の相場確認や、問い合わせ前の社内整理に最適です。具体的な要件が固まっていない段階でも手軽に試せるため、まずは概算を出してから次の検討に進むことができます。

このような方におすすめです。

- Webサイトの新規制作／リニューアルを検討しはじめた方- 制作会社に問い合わせる前に、まず相場感だけ確認したい方- 社内で検討するための概算資料が必要な方

「見積もりの透明化」で適正価格を当たり前にし、制作依頼の不安を減らす

ホームページ制作は、制作範囲やページ数、更新方法、必要機能などによって費用が大きく変動します。そのため検討初期の段階では「何が費用に影響するのか」が分かりにくく、見積もりの根拠が見えづらい「ブラックボックス」になりがちです。

見積もりシミュレーターは、その入口となる「相場」や「内訳」を可視化し、安心して検討を進められる状態をつくるための取り組みです。概算の目安が分かれば、社内での相談や比較検討がしやすくなり、制作会社に相談する際も「何を作りたいか」「どこまで必要か」を整理した上で話を進められます。

見積もりシミュレーターを試す：https://nn9.jp/simulator/

ナンバーナイン株式会社について

ナンバーナイン株式会社のトップページ

『売れるWEBは、デザインで決まる』というテーマを掲げ、完全オリジナルのWebサイトを制作しています。「見た目の良さ」だけでなく、見る人の心に届くデザインを大切にしています。一つひとつのご依頼に丁寧に向き合い、「頼んでよかった」「またお願いしたい」と思っていただける制作を目指しています。

