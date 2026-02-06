「鼻に跡がつきにくい、驚きの軽さ」をすべての女性へ 累計販売数21万本以上の高機能メガネフレーム「TAFLEX」から 『心地よさも、美しさも。』欲張りたい大人のための１本がラインアップ

株式会社ビジョンメガネ

眼鏡専門店を運営する（株）ビジョンメガネ（大阪市）は、驚異の軽さと耐久性を両立したオリジナルブランド「TAFLEX（タフレックス）」より、女性のライフスタイルに馴染むデザインを追求した新型モデル3型を、2026年2月7日（土）よりビジョンメガネとeyevory by ビジョンメガネの店舗にて発売いたします。価格は税込18,700円（薄型非球面レンズ付き）です。

背景：高機能メガネを、より多くの女性の日常へ

「TAFLEX」は、2011年の発売以来、累計21万本以上を販売する当社のトップ売れ筋シリーズです。その圧倒的な掛け心地の良さから、これまで多くの支持をいただいてきましたが、ユーザーの約7割が男性という状況にありました。 今回、女性が抱える「長時間着用による鼻の跡や疲れ」という悩みに着目。ブランドの強みである“ストレスフリーな機能性”はそのままに、より女性が日常で手に取りやすい上品なデザインをラインアップしました。

新型の特徴：デザインを「面」から「線」へ。より上品で自然な印象へ。

今回の新型は、これまでの「機能美」をベースに、女性の表情をより美しく見せる「スッキリとした見た目」を追求しました。

1.リム線タイプをセレクト、上品かつ自然な目元に

従来モデルでは、フロントに「板抜きタイプ」を採用し、面で目元の印象を与えるデザインを多く展開してきました。しかし、カジュアルな印象が強くなりがちのため、お仕事やセレモニーといった落ち着いたシーンでは、コーディネートとのバランスが難しい側面もありました。 今回の新型は、細身の「リム線タイプ」をセレクト。メガネが主張しすぎず、表情にスッと溶け込む上品な目元を演出します。装いを選ばない、大人の女性にふさわしい新ラインアップとなりました。

2. 3型すべて「10g以下」。長時間の負担を軽減

細身のフレーム構造に設計することで、3型すべてにおいて「10g以下」という、手にとった瞬間にわかる軽さを実現しました。掛けていることを忘れるほどの軽やかな装着感は、鼻や耳への圧迫感を抑えます。鼻にメガネの跡がつきにくく※、長時間の着用による身体への負担を軽減し、忙しい毎日を快適にサポートします。

※レンズの重みが影響することもあり、負担には個人差があります。

3. トレンドの「ボストン・多角形型」を取り入れ、アップデート

オーバル型中心だったラインアップに、トレンドの「ボストン型」や、洗練された印象を与える「多角形型」を取り入れました。モダン（耳に掛ける部分）にはアセテート素材を使い、『心地よさも、美しさも。』実現した、大人の女性にふさわしいメガネフレームが揃いました。

◆TFA-001：毎日使いたい、都会的なオーバル型

天地を少し深めにとった、都会的な雰囲気のオーバル型。程よい丸みで、新型の中で最もベーシックで使いやすいモデル。軽量でテンプルの柔軟性も高いため、持ち運び用としても最適。

TFA-001：ゴールド/ブラウン

◆TFA-002：こなれ感アップ、優しく知的なボストン型

表情を優しくトーンアップさせてくれるカラー展開と、知的な印象のボストン型を融合。「優等生すぎず、でも、きちんとして見える」親しみやすさを演出できるため、10代・20代の学生の方にも、等身大の自分を格上げしてくれるアイテムとしておすすめ。

TFA-002：ピンクゴールド/ピンクブラウン

◆TFA-003：個性が光る、洗練の多角形型

どんな顔型にも似合いやすく、「丸いメガネには飽きた」という方にも人気の多角形デザイン。多角形ならではの個性的な雰囲気が、さりげなく洗練された印象へと導きます。シルバー×ブラック、ゴールド×グリーンなど、落ち着きのあるシックなカラーを展開。お顔のサイズが小さい男子学生の方も掛けられる、ユニセックスなフレーム。

TFA-003：シルバー/ブラック

素材の機能性：医療現場でも選ばれる「ULTEM（ウルテム）」

テンプル（つる）には、その安全性と耐久性から医療機器のパーツにも採用される高機能素材「ULTEM（ウルテム）※」を使用。しなやかな弾力がお顔を優しく包み込み、締め付け感を抑えます。フロントのステンレス素材との組み合わせにより、仕事からプライベートまで幅広いシーンで使いやすいシリーズです。

※ULTEM(ウルテム)*：SABIC Innovative Plastics IP BVの商標

「TAFLEX」新商品（新型） 概要

商品名：TAFLEX（タフレックス）

商品内：メガネフレーム（レンズ付き） 女性用

発売日：2026年02月07日（土）

価格：18,700円（税込）

※薄型1.60非球面レンズ（歪みの少ない薄型レンズ）付き

※遠近両用レンズは＋6,000円～（レンズの種類により異なる）

※レンズオプション追加による機能性アップは＋3,500円～

販売店：計96店

・ビジョンメガネ 94店（15都府県）

※以下の店舗では取り扱いがありません。

リソラ大府店（愛知県）、松原店（大阪府）、松原駅前店（大阪府）、ぐみの木店（大阪府）、宝塚店（兵庫県）

・eyevory by ビジョンメガネ 2店（埼玉県、愛知県）

品番名：TFA-001／全3色

・色 ブゴールド/ブラック、ピンクゴールド/レッド、ゴールド/ブラウン

・サイズ 48□20-140(↕35.0)

※サイズは左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全てmm）

・素材 フロント：合金、テンプル：ウルテム

・重さ 9.91g（レンズ部分除く）

品番名：TFA-002／全3色

・色 ゴールド/ブルー、ゴールド/ブラウン、ピンクゴールド/ピンクブラウン

・サイズ 48□20-140(↕40.9)

※サイズは左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全てmm）

・素材 フロント：合金、テンプル：ウルテム

・重さ 9.89g（レンズ部分除く）

品番名：TFA-003／全3色

・色 ゴールド/グリーン、シルバー/ブラック、ゴールド/ブラウン

・サイズ 46□20-140(↕36.0)

※サイズは左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全てmm）

・素材 フロント：合金、テンプル：ウルテム

・重さ 9.74g（レンズ部分除く）

TAFLEXページ

https://www.vision-megane.co.jp/taflex/

会社概要

社名 ：株式会社ビジョンメガネ

本社所在地：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12 イイダ2ビル9階

代表者 ：代表取締役社長 安東晃一

資本金 ：5,000万円

創業 ：1976年10月31日

設立 ：2009年8月10日

従業員数 ：438名（2025年12月末）

事業内容 ：眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン

公式URL ：https://www.vision-megane.co.jp/