【無料ウェビナー】マーケティング・営業・CSを「成長エンジン」に変える！GTM戦略構築で、組織の「分断」を埋め、収益を最大化を、2月24日、3月5日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『マーケティング・営業・CSを「成長エンジン」に変える！GTM戦略構築で、組織の「分断」を埋め、収益を最大化』を、2月24日にライブ開催、3月5日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

『マーケティング・営業・CSを「成長エンジン」に変える！GTM戦略構築で、組織の「分断」を埋め、収益を最大化』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seci5nCTluLy

ゼロワングロース株式会社 CEOの丸井達郎氏をお招きし、1月20日に上梓された著書『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』について、講演＋Liveインタビュー形式で深堀りしていきます。

GTM（Go-To-Market）戦略とは、新たな製品やサービスを市場に投入し、数多くの選択肢の中から顧客に選ばれ、継続的な関係を築いていくための、体系的な実行計画です。

GTM戦略は、単なるマーケティング、営業、CSの統合された実行計画にとどまらず、多くの企業が推進するデジタル戦略にとっての基盤、いわば設計図としての機能を果たします。各部門の活動を、断片的ではなく戦略的に接続・統合するものです。（以上、『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書』より引用）

近年、マーケティング、営業、CSの部門間の連携不足やデータの分断により、組織内の非効率化や顧客体験の分断を危惧する声を聞くようになりました。そうした中、丸井氏はどのような着眼点をもって同書籍の執筆に至ったのか、GTM戦略構築の必要性と取り組むヒントを持ち帰っていただけると幸いです。

『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する(https://www.amazon.co.jp/GTM%EF%BC%88Go-Market%EF%BC%89%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%83%BBCS%E3%82%92%E6%88%90%E9%95%B7%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%AE%8C%E5%85%A8%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88MarkeZine-BOOKS%EF%BC%89-%E4%B8%B8%E4%BA%95/dp/479819333X#detailBullets_feature_div)』

著者：ゼロワングロース株式会社 CEO 丸井達郎氏、同取締役COO 廣崎依久氏。翔泳社から2026年1月20日に発売。

＝こんな方におすすめ＝

・GTM戦略の見直しが必要だと感じている事業責任者の方

・営業、マーケティング、カスタマーサクセス部門の「サイロ化」に課題を感じている経営層

・データはあるのに、部門ごとに数字が違っていて議論にならないとお悩みのマネジャー層

・オペレーションが高頻度で揺れ続け、「DX疲れ」に限界を感じている方

┌─────────────────────────────────────

┗●ウェビナー詳細はこちら

『マーケティング・営業・CSを「成長エンジン」に変える！GTM戦略構築で、組織の「分断」を埋め、収益を最大化』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seci5nCTluLy

└─────────────────────────────────────

■講座概要

『マーケティング・営業・CSを「成長エンジン」に変える！GTM戦略構築で、組織の「分断」を埋め、収益を最大化』

日時：

ライブ配信）2026年2月24日（火）12:00～12:50

録画配信）2026年3月5日（木）12:00～12:50

録画配信）2026年3月5日（木）18:00～18:50

場所：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

共催：ゼロワングロース株式会社

株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。

■セミナー内容

【第1部】講義

・なぜ今、GTM戦略を再構築するべきなのか

──マーケ・営業・CSが一体化した勝ちパターンの作り方

【第2部】Liveインタビュー＋ディスカッション

・GTM戦略構築のポイント

※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください

■セミナー講師

ゼロワングロース株式会社 代表取締役 兼 Chief Executive Officer

丸井 達郎 氏

株式会社マルケト(現アドビ株式会社)にてグローバルでわずか6名しかいない重要顧客を支援する戦略コンサルティングチームに所属し、グローバルで活用される再現性の高い戦術設計フレームワークで、多くの顧客企業のデジタル変革を成功に導く。GTM戦略の立案から、マーケティング・セールスのテクノロジーまで幅広い知識を有す。自身もマーケターとして、企業の成長に大きく貢献した経験を持つ。テクノロジースタートアップ企業の海外進出も従事した後、2021年ゼロワングロース創業。仏INSEADにてCGM(Certificate in Global Management)プログラム修了｡ 著書に「数字指向」のマーケティング データに踊らされないための数字の読み方・使い方（MarkeZine BOOKS）、マーケティングオペレーション（MOps）の教科書 専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識」（MarkeZine BOOKS）レベニューオペレーション(RevOps)の教科書 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識（MarkeZine BOOKS）がある。

■インタビュアー

株式会社パワー・インタラクティブ 取締役/執行役員

広富克子

神戸大学経営学部卒業。住友ビジネスコンサルテイング株式会社入社。マーケティングリサーチ・コンサルティング業務を中心に活動し、その後AJS（オール日本スーパーマーケット協会）にて、プライベートブランドの商品開発・営業に従事。2003年10月、株式会社パワー・インタラクティブ入社。2006年4月、取締役執行役員に就任。全社営業戦略を統括する。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/

【ゼロワングロース株式会社】――――――――――――――

会社名 ゼロワングロース株式会社

URL https://www.01growth.com/

所在地 〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地

連絡先 Tel.075-555-3178

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

URL http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブFacebookページ https://www.facebook.com/powerweb

パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp

大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork

連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597