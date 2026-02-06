家族で挑戦する“人生の謎解き”

株式会社大阪祭典

株式会社レクスト関西（本社：大阪市浪速区）は

2026年3月15日の「冠婚葬祭互助会の日」を記念し、

大阪祭典豊中ファミリーホール（大阪府豊中市）

にて開催するイベントの中で、ファミリー層を対象とした体験型企画

『謎解きエンディングノート』を実施いたします。

この企画は、葬儀やエンディングノートといったテーマを

暗くて難しいものではなく、家族で向き合う大切な“きっかけ”として

楽しく体験していただける内容となっています。

■体験企画ストーリー

「葬儀費用は用意しているから、

何かあったらエンディングノートを見てね」

生前、そう言い残していたおばあちゃん。

おばあちゃんが書いたエンディングノートを開くと…

そこに書かれていたのは――暗号文だった！？

参加者の皆様には物語の主人公となっていただきます。

豊中ファミリーホールの式場内に隠されたヒントを探し出し、謎を解き明かしてください。

その先に、おばあちゃんが本当に伝えたかった“想い”と“備え”が待っています。

■企画の特徴

◎ 葬儀場イベントの中で気軽に参加できる体験型企画

◎ ファミリーで協力しながら楽しめる謎解き形式

◎ 冠婚葬祭の儀式について、謎を解きながら楽しく理解

◎ 見学だけでは伝わりにくい「備えることの意味」「家族への想い」を体感

■企画実施の背景

3月15日は「冠婚葬祭互助会の日」です。

この日は、冠婚葬祭互助会の役割や意義を広く知ってもらうことを目的に制定されました。

株式会社レクスト関西では、

葬儀場を“特別な時にしか行かない場所”ではなく、”前もって知っておくべき、身近な場所”として感じていただきたいと考えています。

これまで葬儀場に馴染みのなかったご家族にも、楽しみながら冠婚葬祭の儀式を学び、将来の安心について考えていただけるよう、葬儀場見学会とあわせた本企画を実施いたします。

■開催概要

開催日：2026年3月15日（日）

会場：大阪祭典 豊中ファミリーホール（大阪府豊中市）

内容：葬儀場見学会

体験企画『謎解きエンディングノート』（感謝祭内催し）

対象：ファミリー層

参加費：無料

主催：レクスト関西グループ株式会社大阪祭典

https://osakasaiten.com/

人形供養やセミナーなど終活に関するあらゆる疑問が解消するイベントです

※内容は予告なく変更となる場合があります。