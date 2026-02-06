【JAF埼玉】「JAFデー・バスケットボール教室in川越」を初開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）埼玉支部（支部長：嶋田 光剛）は、3月15日（日）、川越市を拠点とする3×3 プロバスケットボールチーム「川越BC」および、同チームを支える地域企業「三共木工株式会社」と連携し、「JAFデー・バスケットボール教室 in 川越」を開催します。

川越ＢＣイメージ画像

本イベントは、スポーツを通じた地域振興・地域活性化を目的に、三者が協力して実施するものです。川越BC所属のプロ選手による直接指導を通して、子どもたちが本格的なバスケットボール体験を楽しめる特別な機会を提供します。

また、三共木工株式会社は、川越市内で「＠FARM FARMER’S MARKET」「＠FARM Cafe」「＠FARM Style」など飲食店を運営し、地元食材の魅力発信や地域スポーツ支援を積極的に行っている企業です。今回の連携により、スポーツ体験と川越の食・文化の魅力発信を同時に行い、ドライブで川越を訪れるきっかけづくりにもつなげます。

参加者は川越BCの選手からドリブル・パス・シュートなどの基礎から応用まで丁寧な指導を受けられます。プロと一緒にバスケットボールができる貴重なプログラムです。

JAF埼玉支部では今後も、スポーツや体験型イベントを通して地域の多彩な魅力を発信し、ドライブを通じた新たな地域との出会いを創出してまいります。

★イベント概要★

【日 時】

2026年3月15日(日)10時35分から12時15分まで

【場 所】

川越市:星野高校(石原キャンパス)(埼玉県川越市石原町2丁目71-11)

【費 用】

JAF会員のこども(小学1年生～小学6年生)1名 1,600円(体験料・保険料を含む)

非会員のこども(小学1年生～小学6年生)1名 1,800円(体験料・保険料を含む)

【申込方法】

ウェブ(締切日:3月1日(日)23時55分まで)

【定 員】

40名(最少催行15名) ※応募多数の場合は抽選

イベントに関する最新情報は詳細よりご確認ください。

詳細を見る :https://area.jaf.or.jp/area/2026/01/kanto/saitama/events/kawagoe-basuke?utm_campaign=11prtimes&utm_source=2025-012&utm_medium=referral