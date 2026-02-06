【名古屋で初開催】EV火災・航続距離・自動運転─クルマの課題を解決する鍵は“素材”だった！最先端技術を一挙公開

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年2月18日(水) - 20日(金)の期間、「高機能素材Week 内 第1回 モビリティ マテリアル展」を名古屋で初めて開催します。

近年、国内外でEVバッテリー火災が相次ぎ、自動運転でもセンサー誤作動による事故リスクが課題となっています。さらにEVは車重が重く、「走れる距離が伸びにくい」という弱点も抱えています。こうした背景から、国土交通省は2027年にバッテリー安全基準を強化する保安基準改定を予定しており、“クルマの安全・燃費・環境性能”への関心が高まっています。

これらの課題を解決するヒントとして、いま業界で注目されているのが「素材の進化」です。軽量化・耐熱・放熱・電磁シールドといった素材の性能が、EVや自動運転の安全性・走行性能に直結します。このような高機能素材が一堂にそろうのが、ものづくり集積地・名古屋で今年初開催となる「モビリティ マテリアル展」。会場では最新技術が見られる他、名古屋開催を記念して、スーパーカーの実車展示や次世代小型モビリティ「Lean3」の一般向け試乗、トヨタ・ホンダ・JAMAらが登壇する特別セミナーなど、地元ならではの特別企画も多数実施します。

技術・企業・人が集まり、モビリティ産業の未来が見える3日間です。

2026年2月18日(水)～20日(金)、名古屋で初開催します。ぜひご注目ください。

高まる社会課題：EV火災・航続距離・自動運転の誤作動

公式ホームページはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/visit/mobima.html?utm_campaign=prtimes_260205&utm_medium=other&utm_source=other

EVシフトと自動運転が進む一方で、メーカー各社は「性能向上・安全性・コスト」の3つを両立する課題に直面しています。こうした課題は、実はクルマをつくる“素材”が深く関わっています。

【１】EVバッテリー火災が 社会問題に

国内外でEV火災が相次ぎ、バッテリーの“熱暴走”は一度起きると消火が難しいため安全対策が急務に。この状況を受け、国土交通省は2027年に保安基準を改定し、安全対策の強化を予定しています。難燃・高断熱・高放熱など、材料による安全性向上がメーカーにとって最重要テーマになっています。

【２】EV最大の弱点「航続距離」を左右する“軽量化”

EVはガソリン車より重く電費が悪いため、金属→CFRP・複合材などへの置き換えによる軽量化がポイント。素材を変えるだけで最大40～60％の軽量化が可能とされ、航続距離・電費・コスト改善に直結するとして期待されています。

【3】自動運転を支える“ノイズ対策”にも素材が不可欠

自動運転に必要な各種センサーは電磁波ノイズの影響を受けやすく、誤作動は事故につながる恐れがあります。そのため、電磁波シールド材・高周波対応素材の重要性が増しており、部品メーカー各社が自動運転向けに開発を加速させています。

【特別企画】“名古屋開催記念”の体験型イベントが勢揃い

展示車のイメージスーパーカー×高機能素材の未来

【名古屋展のみ公開】最新のカーボン・チタン・複合材など、高機能素材が生み出すスーパーカーの実車を名古屋で初展示。素材が軽量化・デザインなどに どう貢献しているかを間近で見ることができます。

＜協力：一般社団法人 日本スーパーカー協会＞

試乗車のイメージ次世代小型モビリティ 試乗体験*

【名古屋展で初実施】Lean Mobilityが開発する次世代小型モビリティ「Lean3」の一般向け試乗会を開催。小型・軽量でありながら、高い安定性と快適な乗り心地を体感できます。

*120名様／日 限定

＜協力：Lean Mobility 株式会社＞

【交流会】1日限定イベント

モビリティ（自動車、航空、鉄道）×材料業界のための交流会。省庁・自動車メーカー・素材メーカーなど、業界関係者 約200名が集まる名古屋限定のイベントです。セミナー登壇者や出展企業の技術責任者も参加予定で、モビリティ産業の“次の材料戦略”が見える場として、取材に最適な1時間です。

【特別セミナー】トヨタ・ホンダ・日本自動車工業会が 材料戦略を公開

モビリティ産業を牽引するトヨタ自動車・本田技術研究所・日本自動車工業会（JAMA）・経済産業省などが登壇する特別セミナーを連日開催します。モビリティ分野での新戦略・新材料・新技術など、業界の核心テーマを各社の技術責任者が語る注目セッションです。

＜講演 一部抜粋＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1921_1_108e0fa0338ce8e19286d18181414543.jpg?v=202602061021 ]

＜展示会 開催概要＞

東京・大阪で開催してきた日本最大級の素材総合展「高機能素材Week」が、名古屋に初上陸！

展示会名：高機能素材Week 内 第1回 モビリティ マテリアル展［名古屋］(https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/visit/mobima.html?utm_campaign=prtimes_260206&utm_medium=other&utm_source=other)

会 期 ：2026年2月18日(水) - 20日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：ポートメッセなごや 主 催 ：RX Japan合同会社

高機能素材Week [名古屋]は、同時開催展を含め10の構成展で開催公式ホームページはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/visit/mobima.html?utm_campaign=prtimes_260205&utm_medium=other&utm_source=other

★ 来場希望の方は、こちら(https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/NzPvsdfEZQRXhj8x47zwQjzYQmoQHwMM=&utm_campaign=prtimes_260206&utm_medium=other&utm_source=other)よりご登録ください。