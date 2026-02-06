【初出店】「1110 CAFE/BAKERY」パティシエ特製の濃厚ショコラロールが3日間限定で川口駅に登場！

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）が運営するプラントベース・カフェ「1110 CAFE/BAKERY（イチイチイチマル カフェベーカリー／所在地：埼玉県・川口市）」は、2026年2月12日（木）～14日（土）の3日間、JR川口駅改札外コンコースにて開催される『KachiKachiMarket』へ初出店いたします。

今回の目玉は、パティシエがこの時期のために開発した「シトラスショコラロール」。植物性100%（プラントベース）とは思えないほど濃厚でリッチな味わいの限定パンを携え、川口駅をご利用の皆様に「驚きと癒やし」のひとときをお届けします。

【出店背景】あの「領家の隠れ家カフェ」が、ついに川口駅へ初登場

「自然・生活・身体 3つの環境が〇（マル）になる」をコンセプトに、こだわりの厳選素材を緻密な技術で作り出すプラントベース（植物性100%）のメニューを展開しているベーカリーカフェ「1110 CAFE/BAKERY」。

この度、より多くの方々に私たちの商品をご提供するため、ついに、川口駅で初の催事出店をいたします。不動の人気を誇る看板商品「シナモンロール」をはじめ、パティシエ考案の冬季限定「シトラスショコラロール」など、日常を彩る厳選ラインアップをご用意いたしました。

バレンタインを目前に控え、大切な方へのギフトや、自分を労わる「身体に優しいご褒美」におすすめな品々をぜひお楽しみください。

■ 注目ラインナップ

【限定】シトラスショコラロール 730円（税込）

乳製品などの動物性食材を一切使わず、カカオの深みとコクを最大限に引き出したバレンタインにぴったりの一品。後がけの爽やかなシトラスソースが濃厚なショコラの味わいを引き立てます。

【不動の人気NO.1】シナモンロール 500円（税込）

シナモンの芳醇な香りと、プラントベース生地ならではのしっとりとした食感が特徴の、「1110 CAFE/BAKERY」看板メニュー。

【花酵母香る】ローズソルトバターロール 380円（税込）

口の中に広がる花酵母のフルーティーで華やかな香りとローズ岩塩がアクセント。乳製品不使用とは思えない、リッチなコクと満足感をお楽しみいただけます。

【その他の販売予定アイテム】

キャラメルロール 520円（税込）

バナナショコラブレッド 2,000円（税込）

カリーロール／あおさいぶりがっこロール／フレッシュトマトロール 各550円（税込）

_SHIP KOMBUCHA（ORIGINAL・SHISO FUTURE・YUZU HEADS・HOP BREEZE）各600円（税込）

■ KachiKachiMarket（カチカチマーケット）とは

JR川口駅で働く社員が、地元・川口に数ある名店の中から「本当に自信を持っておすすめしたい店舗」を厳選して紹介する地域密着型のイベントです。川口の「美味しい魅力」を再発見していただく場として、改札外コンコースにて期間限定で開催されます。

■ 開催概要

イベント名：KachiKachiMarket（カチカチマーケット）

開催期間： 2026年2月12（木）～14（土）の3日間

営業時間：

2月12日(木)：12:00～20:00

2月13日(金)：10:00～20:00

2月14日(土)：10:00～18:00 ※完売次第終了

場所： JR川口駅 改札外コンコース

アクセス： 改札を出てすぐ正面

「1110 CAFE/BAKERY」シェフ／プロフィール

野上 耀介（のがみ ようすけ）

1110 CAFE/BAKERY シェフ千葉のパティスリー「レタンプリュス」でスーシェフを務めたのち、世界中からフーディーが押し寄せる「ASSEMBLAGES KAKIMOTOアッサンブラージュ・カキモト（京都・神宮丸太町）」で「パティシエ・ショコラティエ・キュイジニエ」という3つの顔を持つ垣本晃宏シェフに師事し、研鑽を積む。在籍中に姉妹店「assemblages+」の立ち上げに携わり、店長として運営・メニュー開発を手がける。



2025年より「1110CAFE/BAKERY」のシェフに就任。バターや卵などの動物性食材に頼らずとも、植物由来の素材が持つ力や味わいの広がりを存分に活かしながら繊細さも表現する、ひとくちごとに驚きと感動がある料理・デザートを得意とする。"制限"ではなく"新しい選択肢"としてのプラントベースを広めるべく、日々、生産者が愛を持って育て上げた食材と向き合いながら、飽くなき探究心で商品開発を続けている。

1110 CAFE/BAKERYについて

コンセプトは、「自然」「生活」「身体」3つの環境が「○（まる）＝美しくなる」。こだわりの素材を独自の組み合わせでつくるプラントベースのお食事と、ひとつひとつ丁寧に窯で焼き上げた出来たてのパンをお楽しみいただけるカフェベーカリーです。物流倉庫が軒を連ねる埼玉県川口市の領家地区。その一角に突如現れる3000坪のガーデンに「1110 CAFE/BAKERY」はあります。四季の移ろいを感じる様々な草木があなたを歓迎します。日常を忘れ、自然に包み込まれる特別な時間をお過ごしください。

■ 店舗情報

店舗名 ： 1110 CAFE/BAKERY（イチイチイチマルカフェベーカリー）

所在地 ： 〒332‐0004 埼玉県川口市領家5‐4‐1TEL： 048‐229‐1085

営業時間 ： 平日 10：00～17：00、土日祝日 8：00～17：00（L.O 16：00）

定休日 ： 月曜日席数： 44席 (店内席／テラス席 含む)

※テラス席はペット同伴可 / Free Wi-Fi／電源利用可

HP ： https://1110cafe-bakery.com/

Instagram： https://www.instagram.com/1110_cafe_bakery

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎本社

所在地 ： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容 ：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理