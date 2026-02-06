大阪メモリアルパーク、「大阪古墳墓」ご契約者様108名が集う「第一回 古墳同窓会」を開催

大阪メモリアルパーク販売株式会社

大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一、以下「当社」）は、株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰）と共同で、当霊園（大阪メモリアルパーク）にある「竹田式古墳墓」のご契約者様を対象とした交流イベント「第一回 古墳同窓会」を、シェラトン都ホテル大阪にて開催いたしました。

■ 開催の背景：お墓を「死後の場所」から「生前の交流の場」へ

本イベントは、「生きているうちに、同じ場所で眠る方々とつながる」という、新しい供養のあり方を体現するものです。 当霊園では、お墓を単なる埋葬の場としてだけでなく、生前から人と人とをつなぐコミュニティの拠点として捉え直しています。ご契約者様同士が顔を合わせる機会を設けることで、将来への不安を解消し、より豊かに生きていただくためのサポートを目指して企画されました。

■当日の様子：開発秘話からご契約者様の声まで

当日は、株式会社前方後円墳 代表・竹田恒泰氏による「古墳墓に込めた想い」や「日本古来の死生観」についての講演に加え、当霊園理事長および大阪古墳墓の設計を担当した建築家・平野玲以氏が登壇。「大阪メモリアルパーク古墳墓」の開発秘話や、景観・設計に込められたこだわりについて語りました。

また、実際にご契約いただいている「古墳フェス」主催者のマキ様からは、「ついに古墳に眠る夢が叶いました」という喜びの声をいただき、会場は共感の拍手に包まれました。 通常、霊園の管理者や設計者と直接言葉を交わす機会は多くありませんが、本イベントでは参加者様から「どんな想いで作られたかを知り、このお墓を選んで本当によかった」といった温かいお言葉を多数頂戴しました。

■ 参加者の反応：生前の交流が生む「安心感」

懇親会では、将来同じ区画で眠ることになるご契約者様同士が自然と打ち解け、「同じお墓に入る方と、元気なうちに交流できて楽しかった」「顔が見えることで大きな安心感が得られた」といった感想が多く寄せられました。終始和やかな雰囲気に包まれ、霊園が提供できる新しい価値を再確認する場となりました。

■ 今後の展望：管理費不要・永代供養の「古墳墓」で安心の終活を

昨今、墓じまいや承継者不足が社会課題となる中、当霊園の「古墳墓」は、一般的な樹木葬と同等の価格帯でありながら、毎年の管理費が不要で、未来にわたって丁寧な祭祀が行われる点が高く評価されています。 大阪メモリアルパーク販売株式会社は、こうした供養面での「ハードの安心」に加え、今回の同窓会のような「ソフト（心のつながり）の安心」を提供することで、終活における不安を前向きな喜びに変えるお手伝いをしてまいります。今後も関係各社と連携し、霊園を通じて人と人がゆるやかにつながる機会を創出してまいります。

■ 今後の展開

築造状況や完成予定日、ご購入の流れにつきましては、当社の公式サイトおよび株式会社前方後円墳の「古墳の窓口」等を通じて順次ご案内してまいります 。 安藤忠雄建築研究所監修の特別な空間で 、歴史とデザイン、そして安心の永代供養が融合した新しい祈りの場にご期待ください。

▼ 「大阪メモリアルパーク公式ＨＰ」 ▼

https://osaka-memorialpark.co.jp/

▼ 「古墳墓特設サイト」 ▼

https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/

▼ 「古墳の窓口」 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/

■大阪メモリアルパーク古墳墓について

■ 古墳を“現代の祈りの場”へと再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する壮大な遺産です。当社はこの「古墳」という形を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代の方々のために再構築いたしました。竹田恒泰氏が提唱する「竹田式古墳墓」は、歴史・デザイン・永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルとして、今まさに大きな注目を集めています。

■ 関西唯一、眺望とデザインが融合した至高の聖域

大阪メモリアルパークは、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望に加え、「お墓のグランプリ関西1位」に選ばれた確かな実績、そして世界的建築家・安藤忠雄建築研究所の設計・監修による格調高いデザインを兼ね備えています。全国でも例のない、眺望・実績・デザインが一体となった唯一無二の環境で、皆様の大切な想いをお守りいたします。

▼ 古墳墓ECサイト「古墳の窓口」大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg ]

【関連情報】現地説明会も開催（3月8日）

3月8日（日）には、大阪メモリアルパーク現地にて「竹田式古墳墓説明会」を開催します。歴史、デザイン、永代供養、そして眺望が揃った現地を実際にご覧いただける機会です。



【会社概要】大阪メモリアルパーク販売株式会社

- 日時：3月8日（日） １. 10:30～ ２.11:15～ ３.13:30～ ４.14:15～- 場所：大阪メモリアルパーク（大阪府大東市龍間271-8）- 詳細：https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/説明会詳細を見る :https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

代表取締役：樋口 光一

所在地：大阪府大東市龍間271-8

公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/

古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRw

Instagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/

株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：『古墳の窓口』

https://madoguchi.kofun.co.jp

公式HP：株式会社前方後円墳

https://kofun.co.jp/

Youtube

https://www.youtube.com/@zkf_kofun

Instagram

https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/

X

https://x.com/zenpokoenfun_jp/

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪メモリアルパーク販売株式会社

広報担当：田中

TEL：072-869-1111

MAIL：press@osaka-memorialpark.co.jp

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をウェブサイトでご利用いただく際は、（https://osaka-memorialpark.co.jp/ ）へのリンク設置を、SNS等でご利用いただく際はハッシュタグ「#大阪メモリアルパーク」の活用をお願い致します。

