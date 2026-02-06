冷蔵庫で冷やすだけ！「冷たくしておいしいスープ」新発売

鈴与株式会社


～暑い夏にぴったり！冷蔵庫で冷やすだけ「冷たくしておいしいスープ」～

清水食品株式会社（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：吉儀 尚浩）は、国産野菜を主原料にした「冷たくしておいしいスープ」シリーズ全8品を2026年2月24日（火）より全国で発売いたします。


火もレンジも使わず、冷蔵庫で冷やすだけで食べられる手軽さが魅力。野菜が持つ素材のおいしさを活かし、さらになめらかな口当たりに仕上げました。朝・昼・夜、どんなシーンでもお楽しみいただけるほか、暑い季節の水分補給にもおすすめです。




■いちおしポイント


1.どんなシーンでも食べられる


食欲が落ちがちな夏でも、さらりと食べられる冷製スープ。朝・昼・夜、いつでも楽しめます。


2. 調理いらずで手軽


暑い日はなるべく火を使いたくないもの。「冷たくしておいしいスープ」なら冷蔵庫で冷やすだけ！


3. 主原料に国産野菜を使用＆なめらかな口当たり


おいしさにこだわり、主原料に国産野菜を使用。さらに、なめらかな口当たりに仕上げました。


4. 高齢者の水分補給にもおすすめ


暑い季節は脱水症状が心配。「冷たくしておいしいスープ」なら、おいしく食事を摂りながら自然 と水分補給ができます。




【商品概要】




≪会社概要≫

社名　　　　　：清水食品株式会社


代表取締役社長：吉儀 尚浩


本部所在地　　：〒420-0857　静岡県静岡市葵区御幸町20番地 M20 14階


会社創立　　　：1929年12月8日


資本金　　　　：1億円


事業内容　　　：レトルトパウチ、水産缶詰、果実缶詰、蔬菜缶詰、調理缶詰、


　　　　　　　　カップ容器食品、寒天の製造・販売


ホームページ　：https://www.ssk-ltd.co.jp



【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】


清水食品株式会社　お客様相談室


TEL：0120-04-8189