冷蔵庫で冷やすだけ！「冷たくしておいしいスープ」新発売
鈴与株式会社
～暑い夏にぴったり！冷蔵庫で冷やすだけ「冷たくしておいしいスープ」～
清水食品株式会社（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：吉儀 尚浩）は、国産野菜を主原料にした「冷たくしておいしいスープ」シリーズ全8品を2026年2月24日（火）より全国で発売いたします。
火もレンジも使わず、冷蔵庫で冷やすだけで食べられる手軽さが魅力。野菜が持つ素材のおいしさを活かし、さらになめらかな口当たりに仕上げました。朝・昼・夜、どんなシーンでもお楽しみいただけるほか、暑い季節の水分補給にもおすすめです。
■いちおしポイント
1.どんなシーンでも食べられる
食欲が落ちがちな夏でも、さらりと食べられる冷製スープ。朝・昼・夜、いつでも楽しめます。
2. 調理いらずで手軽
暑い日はなるべく火を使いたくないもの。「冷たくしておいしいスープ」なら冷蔵庫で冷やすだけ！
3. 主原料に国産野菜を使用＆なめらかな口当たり
おいしさにこだわり、主原料に国産野菜を使用。さらに、なめらかな口当たりに仕上げました。
4. 高齢者の水分補給にもおすすめ
暑い季節は脱水症状が心配。「冷たくしておいしいスープ」なら、おいしく食事を摂りながら自然 と水分補給ができます。
【商品概要】
≪会社概要≫
社名 ：清水食品株式会社
代表取締役社長：吉儀 尚浩
本部所在地 ：〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町20番地 M20 14階
会社創立 ：1929年12月8日
資本金 ：1億円
事業内容 ：レトルトパウチ、水産缶詰、果実缶詰、蔬菜缶詰、調理缶詰、
カップ容器食品、寒天の製造・販売
ホームページ ：https://www.ssk-ltd.co.jp
【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】
清水食品株式会社 お客様相談室
TEL：0120-04-8189