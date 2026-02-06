冷蔵庫で冷やすだけ！「冷たくしておいしいスープ」新発売

鈴与株式会社～暑い夏にぴったり！冷蔵庫で冷やすだけ「冷たくしておいしいスープ」～

清水食品株式会社（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：吉儀 尚浩）は、国産野菜を主原料にした「冷たくしておいしいスープ」シリーズ全8品を2026年2月24日（火）より全国で発売いたします。

火もレンジも使わず、冷蔵庫で冷やすだけで食べられる手軽さが魅力。野菜が持つ素材のおいしさを活かし、さらになめらかな口当たりに仕上げました。朝・昼・夜、どんなシーンでもお楽しみいただけるほか、暑い季節の水分補給にもおすすめです。

■いちおしポイント

1.どんなシーンでも食べられる

食欲が落ちがちな夏でも、さらりと食べられる冷製スープ。朝・昼・夜、いつでも楽しめます。

2. 調理いらずで手軽

暑い日はなるべく火を使いたくないもの。「冷たくしておいしいスープ」なら冷蔵庫で冷やすだけ！

3. 主原料に国産野菜を使用＆なめらかな口当たり

おいしさにこだわり、主原料に国産野菜を使用。さらに、なめらかな口当たりに仕上げました。

4. 高齢者の水分補給にもおすすめ

暑い季節は脱水症状が心配。「冷たくしておいしいスープ」なら、おいしく食事を摂りながら自然 と水分補給ができます。

【商品概要】

≪会社概要≫

社名 ：清水食品株式会社

代表取締役社長：吉儀 尚浩

本部所在地 ：〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町20番地 M20 14階

会社創立 ：1929年12月8日

資本金 ：1億円

事業内容 ：レトルトパウチ、水産缶詰、果実缶詰、蔬菜缶詰、調理缶詰、

カップ容器食品、寒天の製造・販売

ホームページ ：https://www.ssk-ltd.co.jp

【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

清水食品株式会社 お客様相談室

TEL：0120-04-8189