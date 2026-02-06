《収納のことなら加瀬におまKASE》「加瀬のレンタルボックス」公式サイトが全面リニューアル！

株式会社加瀬ホールディングス

株式会社加瀬倉庫（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：三高章）は、運営するトランクルーム・レンタルボックスの公式サービスサイト「加瀬のレンタルボックス」（https://www.kase3535.com/ ）をリニューアルオープンいたしました。

あわせて、昨今の収納需要の拡大に応え、神奈川・東京・埼玉・兵庫の4都県の計8エリアにてトランクルームを新規オープンいたします。

1. サイトリニューアルのポイント

本リニューアルでは、スマートフォン利用を前提としたデザイン設計に刷新し、ネット契約や空室検索といった既存機能を、より分かりやすく・迷わず使える構成へと改善しました。

「借りたい時にすぐ借りられる」体験を、よりスムーズにご利用いただけます。

スマホで完結。全国に広がる収納ネットワーク。

・ネット完結型契約

書類の郵送を必要とせず、ネットから最短10分で契約手続きが可能です。

・リアルタイム空室検索

地図から最寄りの店舗を直感的に探し、最新の空き状況をリアルタイムに確認できます。

2. 新規店舗リスト

レンタルボックス（屋外型）からトランクルーム（屋内型）まで、地域のニーズに合わせた多様なタイプ・サイズの収納スペースを展開します。

- 加瀬のレンタルボックス厚木愛名：https://www.kase3535.com/kanagawa/atsugishi/300134/住所：神奈川県厚木市愛名1377- 加瀬のレンタルボックス和光下新倉https://www.kase3535.com/saitama/wakoshi/600804/住所：埼玉県和光市下新倉5-334-2- 加瀬のレンタルボックス海老名上今泉https://www.kase3535.com/kanagawa/ebinashi/301116/住所：神奈川県海老名市上今泉1-14-8- 加瀬のレンタルボックス稲城大丸パート6https://www.kase3535.com/tokyo/inagishi/401122/住所：東京都稲城市大丸2146- 加瀬のレンタルボックス大和深見東3丁目https://www.kase3535.com/kanagawa/yamatoshi/300629/住所：神奈川県大和市深見東3-520-17- 加瀬のトランクルーム戸田市美女木2https://www.kase3535.com/saitama/todashi/068002/住所：埼玉県戸田市美女木1-32-17- 加瀬のトランクルーム姫路市本町https://www.kase3535.com/hyogo/himejishi/090903/住所：兵庫県姫路市本町175番地- 加瀬のトランクルーム入間市東藤沢 ※2/15オープン先行予約受付開始https://www.kase3535.com/saitama/irumashi/069001/住所：埼玉県入間市東藤沢3-4ライフスタイルに合わせて選べる2つの収納タイプ屋外型：加瀬のレンタルボックス大和深見東３丁目屋内型：加瀬のトランクルーム姫路市本町

■会社概要

商号： 株式会社加瀬倉庫

代表者： 代表取締役 三高 章

所在地： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88

設立： 令和3年

事業内容： トランクルーム 建築型トランクルーム レンタルボックス バイクパーキング バイク駐車場 コンテナ販売 バイクコンテナ販売 コンテナハウス 設備販売 物活用コンサルティング

資本金： 3,000万円



■本件記事に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社加瀬ホールディングス

担当者名：広報 横井 友理恵

TEL：045-477-3555

Email：info.publicity@kasegroup.co.jp

URL：https://www.kasegroup.co.jp/