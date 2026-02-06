《収納のことなら加瀬におまKASE》「加瀬のレンタルボックス」公式サイトが全面リニューアル！
株式会社加瀬倉庫（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：三高章）は、運営するトランクルーム・レンタルボックスの公式サービスサイト「加瀬のレンタルボックス」（https://www.kase3535.com/ ）をリニューアルオープンいたしました。
あわせて、昨今の収納需要の拡大に応え、神奈川・東京・埼玉・兵庫の4都県の計8エリアにてトランクルームを新規オープンいたします。
1. サイトリニューアルのポイント
本リニューアルでは、スマートフォン利用を前提としたデザイン設計に刷新し、ネット契約や空室検索といった既存機能を、より分かりやすく・迷わず使える構成へと改善しました。
「借りたい時にすぐ借りられる」体験を、よりスムーズにご利用いただけます。
スマホで完結。全国に広がる収納ネットワーク。
・ネット完結型契約
書類の郵送を必要とせず、ネットから最短10分で契約手続きが可能です。
・リアルタイム空室検索
地図から最寄りの店舗を直感的に探し、最新の空き状況をリアルタイムに確認できます。
2. 新規店舗リスト
レンタルボックス（屋外型）からトランクルーム（屋内型）まで、地域のニーズに合わせた多様なタイプ・サイズの収納スペースを展開します。
- 加瀬のレンタルボックス厚木愛名：
https://www.kase3535.com/kanagawa/atsugishi/300134/
住所：神奈川県厚木市愛名1377
- 加瀬のレンタルボックス和光下新倉
https://www.kase3535.com/saitama/wakoshi/600804/
住所：埼玉県和光市下新倉5-334-2
- 加瀬のレンタルボックス海老名上今泉
https://www.kase3535.com/kanagawa/ebinashi/301116/
住所：神奈川県海老名市上今泉1-14-8
- 加瀬のレンタルボックス稲城大丸パート6
https://www.kase3535.com/tokyo/inagishi/401122/
住所：東京都稲城市大丸2146
- 加瀬のレンタルボックス大和深見東3丁目
https://www.kase3535.com/kanagawa/yamatoshi/300629/
住所：神奈川県大和市深見東3-520-17
- 加瀬のトランクルーム戸田市美女木2
https://www.kase3535.com/saitama/todashi/068002/
住所：埼玉県戸田市美女木1-32-17
- 加瀬のトランクルーム姫路市本町
https://www.kase3535.com/hyogo/himejishi/090903/
住所：兵庫県姫路市本町175番地
- 加瀬のトランクルーム入間市東藤沢 ※2/15オープン先行予約受付開始
https://www.kase3535.com/saitama/irumashi/069001/
住所：埼玉県入間市東藤沢3-4
ライフスタイルに合わせて選べる2つの収納タイプ
屋外型：加瀬のレンタルボックス大和深見東３丁目
屋内型：加瀬のトランクルーム姫路市本町
■会社概要
商号： 株式会社加瀬倉庫
代表者： 代表取締役 三高 章
所在地： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88
設立： 令和3年
事業内容： トランクルーム 建築型トランクルーム レンタルボックス バイクパーキング バイク駐車場 コンテナ販売 バイクコンテナ販売 コンテナハウス 設備販売 物活用コンサルティング
資本金： 3,000万円
■本件記事に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社加瀬ホールディングス
担当者名：広報 横井 友理恵
TEL：045-477-3555
Email：info.publicity@kasegroup.co.jp
URL：https://www.kasegroup.co.jp/