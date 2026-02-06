《収納のことなら加瀬におまKASE》「加瀬のレンタルボックス」公式サイトが全面リニューアル！

株式会社加瀬ホールディングス

株式会社加瀬倉庫（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：三高章）は、運営するトランクルーム・レンタルボックスの公式サービスサイト「加瀬のレンタルボックス」（https://www.kase3535.com/ ）をリニューアルオープンいたしました。


あわせて、昨今の収納需要の拡大に応え、神奈川・東京・埼玉・兵庫の4都県の計8エリアにてトランクルームを新規オープンいたします。



1. サイトリニューアルのポイント


本リニューアルでは、スマートフォン利用を前提としたデザイン設計に刷新し、ネット契約や空室検索といった既存機能を、より分かりやすく・迷わず使える構成へと改善しました。


「借りたい時にすぐ借りられる」体験を、よりスムーズにご利用いただけます。



スマホで完結。全国に広がる収納ネットワーク。

・ネット完結型契約


書類の郵送を必要とせず、ネットから最短10分で契約手続きが可能です。


・リアルタイム空室検索


地図から最寄りの店舗を直感的に探し、最新の空き状況をリアルタイムに確認できます。




2. 新規店舗リスト


レンタルボックス（屋外型）からトランクルーム（屋内型）まで、地域のニーズに合わせた多様なタイプ・サイズの収納スペースを展開します。


- 加瀬のレンタルボックス厚木愛名：
https://www.kase3535.com/kanagawa/atsugishi/300134/
住所：神奈川県厚木市愛名1377

- 加瀬のレンタルボックス和光下新倉
https://www.kase3535.com/saitama/wakoshi/600804/
住所：埼玉県和光市下新倉5-334-2

- 加瀬のレンタルボックス海老名上今泉
https://www.kase3535.com/kanagawa/ebinashi/301116/
住所：神奈川県海老名市上今泉1-14-8

- 加瀬のレンタルボックス稲城大丸パート6
https://www.kase3535.com/tokyo/inagishi/401122/
住所：東京都稲城市大丸2146

- 加瀬のレンタルボックス大和深見東3丁目
https://www.kase3535.com/kanagawa/yamatoshi/300629/
住所：神奈川県大和市深見東3-520-17

- 加瀬のトランクルーム戸田市美女木2
https://www.kase3535.com/saitama/todashi/068002/
住所：埼玉県戸田市美女木1-32-17

- 加瀬のトランクルーム姫路市本町
https://www.kase3535.com/hyogo/himejishi/090903/
住所：兵庫県姫路市本町175番地

- 加瀬のトランクルーム入間市東藤沢　※2/15オープン先行予約受付開始
https://www.kase3535.com/saitama/irumashi/069001/
住所：埼玉県入間市東藤沢3-4

ライフスタイルに合わせて選べる2つの収納タイプ


屋外型：加瀬のレンタルボックス大和深見東３丁目


屋内型：加瀬のトランクルーム姫路市本町

■会社概要


商号： 株式会社加瀬倉庫


代表者： 代表取締役　三高　章


所在地： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88


設立： 令和3年


事業内容： トランクルーム　建築型トランクルーム　レンタルボックス　バイクパーキング　バイク駐車場　コンテナ販売　バイクコンテナ販売　コンテナハウス　設備販売　物活用コンサルティング


資本金： 3,000万円



■本件記事に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社加瀬ホールディングス


担当者名：広報　横井　友理恵
TEL：045-477-3555


Email：info.publicity@kasegroup.co.jp


URL：https://www.kasegroup.co.jp/