『SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN』Nintendo Switch 2 に登場

ドイツ・ハンブルク／ミュンヘン- 2026年2月6日 - 史上最高峰のステルスストラテジーのひとつが、再び斬り込みます。日本時間2月5日に配信された北米・欧州向けの Nintendo Directにて発表された通り、『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 が 2026年3月19日に Nintendo Switch 2 で発売されます。本作にはオリジナル版に加え、スタンドアロン拡張コンテンツ 『Aiko’s Choice』 も収録されています。

ニンテンドーeショップはこちら：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115484

発表トレーラーはこちら：

https://youtu.be/voI9l269nTw

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=voI9l269nTw ]

Nintendo Switch 2 向けにフル最適化され、ネイティブマウス操作にも対応

伝説的ドイツ系インディーデベロッパー Mimimi Games による名作モダン・ステルスタクティクスが、コンソール向け決定版として帰ってきます。

『Commandos』などジャンルの先駆者に着想を得た、江戸時代を舞台にしたステルスストラテジーの金字塔が、さらなる進化を遂げて登場します。

『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 は 2026年3月19日に Nintendo Switch 2 で発売。

2026年2月6日 より予約受付が開始され、10％オフの予約割引が適用されます。

価格は以下の通りです：

- 『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 (ベースゲーム)： \5,940- 『Shadow Tactics: Aiko’s Choice』 (DLC)： \3,080

Nintendo Switch 2 で蘇るステルスストラテジー

Mimimi Games(https://mimimi.games/)が開発し、Daedalic Entertainment(https://www.daedalic.com/)がパブリッシングを手がける『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 は、同世代における最も影響力のあるモダン・ステルスストラテジー作品のひとつとして広く評価されています。

Metacriticスコア85 を獲得し、2016年のPC版発売以降、German Game Developer Awards（最優秀ドイツゲーム、最優秀PC／コンソールゲーム、最優秀ゲームデザイン）をはじめ、国際的にも数々の Editor’s Choice を受賞してきました。

さらに、Steam(https://store.steampowered.com/app/418240/Shadow_Tactics_Blades_of_the_Shogun/)では 30,000件以上のユーザーレビューを基に「圧倒的に好評（96%）」 を獲得しており、長期にわたり愛され続ける、モダン・ステルスストラテジーの名作としての地位を確立しています。

Nintendo Switch 2 版では、さらなる高みへ到達：

- ・Switch 2 のマウスモード対応による、比類なき操作精度を実現した最高峰のコンソール版- アルティメットエディションには、25時間以上の本編キャンペーンと 『Aiko’s Choice』 を収録- 携帯モード：HD／30FPS、TVモード：4K／30FPS 出力に対応

コマンドス型ステルスを現代に蘇らせた名作を体験せよ

江戸時代の日本を舞台に、『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 はクラシックな“コマンドス型”ステルスストラテジーを洗練させ、現代のプレイヤーへと届けた作品です。

俊敏な忍者 ハヤト、狙撃手 タクマ、罠を操る少女 ユキ、豪胆な侍 ムゲン、そして変装の達人 アイコ。個性豊かなスペシャリストたちを指揮し、それぞれの能力を知恵と計画で組み合わせながら任務を遂行していく。

各キャラクターは固有の背景と動機を持ち、物語が進むにつれて関係性は変化し、緊張した同盟関係は信頼へと変わっていく。

ゲームプレイと同様に印象深い、キャラクター主導のストーリーが描かれています。

城、寺院、森の野営地――

すべてのミッションは、巡回ルート、視線、タイミングが精密に設計された手作りのサンドボックス。敵を陽動し、罠を仕掛け、毒を盛ることもできれば、一切の戦闘を避けて任務を達成することも可能です。

成功の鍵は反射神経ではありません。

観察、計画、そして影の中で完璧な連携を実行することにあるのです。

製品情報

発売日

- 発売日：2026年3月19日- 予約開始：2026年2月6日（2026年3月18日23:59まで10％予約割引）

販売形態

『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 ニンテンドーeショップはこちら(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115484)

- 『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』 (ベースゲーム) ： \5,940- 『Shadow Tactics: Aiko’s Choice』 (DLC) ： \3,080

対応言語

英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、

韓国語、中国語（繁体字）、日本語、ブラジルポルトガル語、ポーランド語、中国語（簡体字）

レーティング

M / PEGI 16 / USK 16

Daedalic Entertainment について

Daedalic Entertainment は、18年以上にわたりインディーデベロッパーを支援してきた著名なパブリッシャーです。ストーリーテリング、ストラテジー、協力プレイ、ホールサムゲームの4分野を軸に、多様なタイトルを展開。

約45名の国際的チームとともに、PCおよびコンソール向けの革新的な作品を制作しています。近年の代表作には『New Cycle』『Barotrauma』『Unrailed!』『Deponia』『Shadow Tactics』などがあります。2022年4月以降、Daedalic Entertainment はフランスのパブリッシャー Nacon の子会社です。詳細：https://press.daedalic.com

Mimimi Games について

Mimimi Games は、2008年から2023年にかけて活動したドイツのゲームスタジオ。

『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』（2016）、『Desperados III』（2020）、

最終作『Shadow Gambit: The Cursed Crew』（2023）など、いずれも高い評価を受け、ステルスストラテジージャンルの頂点として知られています。詳細：https://mimimi.games (https://mimimi.games)