trackより、桜香るオイルが今年も季節限定で登場。ファブリックミストとキャンドルもリリース！

株式会社ジョエルロティ

株式会社ジョエルロティ（本社：大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目3番87号、代表取締役：岡本英也）は、同社が展開するナチュラルケアブランド「track」より、「track Oil Sakura」を2026年2月13日（金）に全国のtrack取り扱いサロンにて先行発売いたします。2月27日（金）からは、track ルミネ新宿店、track ルミネ横浜店、track タカシマヤ ゲートタワーモール店、track ルクア店、ジョエルロティ公式オンラインストア、他一部店舗にて販売開始いたします。

また、「track Fabric mist Sakura」「track Mini candle Sakura」を2月27日（金）より、track ルミネ新宿店、track ルミネ横浜店、track タカシマヤ ゲートタワーモール店、track ルクア店、ジョエルロティ公式オンラインストア、他一部店舗にて販売開始いたします。

※すべて数量限定のため、無くなり次第販売終了となります。

（写真：左より「track Mini candle Sakura」,「track Oil Sakura」,「track Fabric mist Sakura」）

track オイル サクラは昨年ご好評をいただき、今年も季節限定アイテムとして販売いたします。今年はオイルだけでなく、ファブリックミストとミニキャンドルも同日リリース。季節限定の特別な香りをぜひお楽しみください。

優雅で上品な桜の香り

芳醇で優美なソメイヨシノをイメージした、華やかで心地良い桜の香り。時間とともにライラックとバニラのパウダリーな甘さが溶け込むように広がり、奥行きのある余韻をもたらします。

（写真：「track Oil Sakura」30ml / \3,190（税込））track Oil Sakura

植物の恵みを惜しみなく凝縮した、天然由来成分高配合のマルチ美容オイルです。髪にハリ・コシを与える油溶性ヒアルロン酸※1を配合し、保湿効果に優れた処方で美しい髪へと導きます。さらに、抱水性に優れた植物由来成分※2が乾燥の気になる毛先にもうるおいを届け、髪全体を整えます。桜由来のオイル※3が髪に自然なツヤをプラスし、しなやかで美しい仕上がりを実現します。

オイルは春らしく艶やかな桜色で、ラベルには桜のイラストをプラスしました。春の訪れを感じさせる特別なオイルで、心も髪も美しく。

※1 カプロオイルヒアルロン酸Na ※2 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）※3 セイヨウミザクラ種子油

手肌にのせた瞬間、さらりと軽やかに広がり、すっと肌に馴染む繊細なテクスチャー。髪に纏えば、しっとりとした質感とともにうるおいとツヤをもたらし、ナチュラルな仕上がりに。

【取り扱い店舗】

＜2026年2月13日（金）販売開始＞

■全国のお取り扱いサロン

※先行販売

＜2026年2月27日（金）販売開始＞

■track ルミネ新宿店/track ルミネ横浜店/trackタカシマヤ ゲートタワーモール店/track ルクア店

■伊勢丹新宿店 イセタン ビューティー アポセカリー/ジェイアール京都伊勢丹 キレイテラス コスメ/あべのハルカス近鉄本店 サロンドゲート

■ジョエルロティ公式オンラインストア/イセタン ビューティー オンライン（三越伊勢丹オンラインストア）/HANKYU BEAUTY ONLINE（阪急百貨店コスメ通販）/Amazon/Rakuten Fashion/ZOZOTOWN

track Fabric mist Sakura

発売当初よりたくさんのお客様からご愛顧いただいているファブリックミストにも桜の香りが季節限定で登場。こちらも布ラベルには桜のイラストを添えました。すぐに洗えないソファやベッド、コートなど、日常をともにするファブリック製品を消臭しながら、桜の爽やかでフレッシュな甘い香りが包みます。衣類の肌触りを良くするアルガンオイル、嫌な臭いを包み込むシクロデキストリン配合。気になるニオイを消臭しながら、桜の香りが柔らかくふんわりと広がり、日常に癒しを添えます。空間に1プッシュすると気分転換にも。

【取り扱い店舗】

＜2026年2月27日（金）販売開始＞

■track ルミネ新宿店/track ルミネ横浜店/track タカシマヤ ゲートタワーモール店/track ルクア店

■伊勢丹新宿店イセタン ビューティー アポセカリー/ジェイアール京都伊勢丹 キレイテラス コスメ/あべのハルカス近鉄本店 サロンドゲート

■ジョエルロティ公式オンラインストア

（写真：「track Fabric mist Sakura」100ml / \2,860（税込））（写真：「track Mini candle Sakura」50g / \1,980（税込））track Mini candle Sakura

track直営店舗と公式オンラインストアのみで販売しているミニキャンドルに桜の香りが登場。ススや煙が少なくゆっくりと燃えて、香りの広がりが良いソイワックスを採用したキャンドル。優しい香りと柔らかな灯りが、お部屋にぬくもりを添えます。ほのかな桜色と、ゆらめく炎が織りなすひととき。視覚からも心をほどく、穏やかなリラックスタイムを演出します。

【取り扱い店舗】

＜2026年2月27日（金）販売開始＞

■track ルミネ新宿店/track ルミネ横浜店/track タカシマヤ ゲートタワーモール店/track ルクア店

■ジョエルロティ公式オンラインストア

限定カラーのオリジナルミニ巾着も

通常はtrack直営店・公式オンラインストアのみにてラッピング用として販売しているオリジナル巾着。この度、限定カラーの桜色で単品販売いたします。オイル（30ml）や、キャンドルが入るサイズとなるため、ギフトラッピング用として色味を合わせていただくと、統一感が出ておすすめです。ご自分用には小物入れやポーチなどとして、コスメを入れたり、常備薬や小さめのガジェット類も入るようなちょうどいいサイズ。季節限定の桜色のオリジナル巾着をぜひこの機会にお買い求めください。

【取り扱い店舗】

＜2026年2月27日（金）販売開始＞

■track ルミネ新宿店/track ルミネ横浜店/track タカシマヤ ゲートタワーモール店/track ルクア店

■ジョエルロティ公式オンラインストア

（写真：「track オリジナルミニ巾着」/ \220（税込） ※他製品はイメージです。）

trackは、春の訪れを感じさせる桜のアイテムでこの季節を彩ります。

季節限定の特別な桜の香りをぜひ、お楽しみください。

※すべて数量限定のため、無くなり次第販売終了となります。

取り扱い店舗について

■全国のtrackお取り扱いサロン

■track ルミネ新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38－2 ルミネ新宿 ルミネ2 2階

電話番号：03-3345-8170

営業時間：午前11時00分～午後9時00分 ※営業休業日は館休業日に準ずる

■track ルミネ横浜店 ※オープン日 3月5日（木）

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 1階

電話番号：045-534-3930 ※オープン日 3月5日（木）～

営業時間：平日 10:00～21:00/土日祝 10:00～20:30 ※営業休業日は館休業日に準ずる

■track タカシマヤ ゲートタワーモール店

〒450-6606 名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤゲートタワーモール 6階

電話番号：052-566-6640

営業時間：午前10時00分 ～ 午後9時00分 ※営業休業日は館休業日に準ずる

※2026年3月1日（日）より午前10時00分 ～ 午後8時00分に変更

■track ルクア店

〒530-8217

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 8階

電話番号：06-6151-1311

営業時間：午前10時30分～午後8時30分 ※営業休業日は館休業日に準ずる

■伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

電話番号：03-3352-1111（大代表）

■ジェイアール京都伊勢丹3階 キレイテラス/コスメ

〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

電話番号：075-342-0066（直通）

■あべのハルカス近鉄本店 タワー館４階 サロンドゲート

〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

電話番号：06-6624-1111（代表）

■ジョエルロティ公式オンラインストア（https://store.joelroty.com/）

■イセタン ビューティー オンライン（三越伊勢丹オンラインストア）

■HANKYU BEAUTY ONLINE（阪急百貨店コスメ通販）

■Amazon

■Rakuten Fashion

■ZOZOTOWN

【HP】

https://joelroty.com/

【Instagram：@track_jp】

https://www.instagram.com/track_jp/

【X：@track_jp】

https://twitter.com/track_jp

【TikTok：@track_jp】

https://www.tiktok.com/@track_jp

株式会社ジョエルロティ

大阪府大阪市淀川区西宮原3-3-87

電話：06-6300-7920

【製品に関するお問い合わせ】

担当：岩下

E-Mail：pr@joelroty.com