【赤から】2026年2月13日（金）に「赤から池袋東口駅前店」がグランドオープン！

株式会社甲羅

株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）が展開する「赤から」は、2026年2月13日（金）に「赤から池袋東口駅前店」（東京都豊島区）をオープンいたします。

地域の皆様に「赤から」でしか体験できない特別な価値の提供を目指してスタッフ一同、店舗運営に努めてまいります。

赤から池袋東口駅前店

住 所：東京都豊島区南池袋1-27-8 大庄池袋東口ビル7F

電話番号：03-6709-0917

営業時間：16:00~29:00（L.O.28:00）

卓数（席数）：25卓（50席）

店舗ページ：https://akakara.jp/blogs/store-locator-menu/1804

赤から店舗一覧 : https://akakara.jp/pages/shops

「赤から公式アプリ」について

赤から公式アプリは来店するごとに来店ポイントが貯まり、赤からオリジナルグッズやクーポンと交換することがきます。また、来店回数に応じてランクアップされ、1回の来店で受け取れるポイント数もアップ。その他にも限定クーポンなどお得な情報もいち早く受け取ることができます。新規入会特典として200円OFFクーポンをもれなくプレゼント！

赤から公式アプリ : https://akakara.jp/pages/app

App Store からダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/%E8%B5%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1589019743Google Play からダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kora.app.akakara&pli=1

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導