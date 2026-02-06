日本料理で読み解いたベトナム料理とベトナム茶の、世界に一つだけのコラボが実現

コラボレーションした「てのしま」について

株式会社Enchaてのしま店主の林亮平さん

てのしまは南青山にある日本料理店で、店主の林亮平さんと女将の林紗里さんが切り盛りされています。

日本料理の枠に留まらず、ベトナム料理をはじめ、様々な食材・料理法・文化にインスピレーションを受けた料理を提供しています。その質の高い食体験を届ける姿勢が認められ、7年連続でミシュランガイドの一つ星を獲得。2025年には文化庁長官表彰を拝受されました。

てのしまとベトナムの関わりは2024年にスタートしました。

ベトナムの由緒ある5つ星ホテル「ソフィテル・レジェンド・メトロポール・ハノイ」のフレンチレストラン「Le Beaullieu」に招かれ、コラボレーションイベントを開催したことがきっかけです。

林シェフはその旅でベトナムの食文化に感銘を受け、関連書籍を集め研究を重ねます。2025年にベトナムを再訪し、ベトナム食文化の理解をさらに深めて行かれました。

その滞在中に、ベトナム茶専門店Tinh店主の内田がご紹介したベトナム茶館を訪問され、ベトナム茶にも触れていただいたという背景があります。

Tinh店主の内田には、ベトナム茶を食事と共に楽しむ素晴らしさを伝えたいという思いがあり、この特別なコラボが実現しました。

ペアリングランチの内容

ピーナツおこわにドラゴンクロー(https://www.tinh.jp/items/79570856)を合わせて牡蠣と春菊の揚げ春巻きと金柑なますにハザン白茶(https://www.tinh.jp/items/118316544)を合わせて鶏と干し筍の春雨にベトナムプーアル生茶(https://www.tinh.jp/items/118316284)を合わせていちごのチェーにチャンパカ緑茶(https://www.tinh.jp/items/118316400)を合わせて

ベトナム茶専門店Tinhとてのしまのペアリングランチは、2026年1月31日に開催されました。

ベトナムらしい食材に日本料理の考え方や素材を取り入れた、全く新しいお料理。ここでしか味わえない特別な7皿それぞれに、Tinhのベトナム茶7種をペアリングしました。

このイベントのために開発された7品の料理には、林シェフがベトナム現地で体験したストーリーが表現されています。

ベトナム北部の山岳地帯ディエンビエンフーの特産である黒い餅米や、ハノイの市場から届けられた干し筍など、産地直送のベトナム食材も使用されました。

ベトナム茶専門店Tinhは、それぞれのお料理にベトナム茶7種をペアリングし、合わせるベトナム茶によって料理の味がいっそう引き立つ体験を提供しました。



Tinhとてのしまは、2部制で各7組14名のゲストをもてなしました。

参加者は達成率208%で終了したクラウドファンディング（https://camp-fire.jp/projects/856949/view）の応援者です。

参加者からは、「実際に食事に合わせることで、ベトナム茶を飲むイメージが湧いた」「ベトナム茶は癖がなく繊細で飲みやすい。食事にも合う」「7種類ものベトナム茶が味わえる贅沢な体験。味わいの似ているお茶がひとつも無く、個性豊か」「食材もお茶も産地直送で、ベトナムに小旅行した気分を味わえた」などの感想がありました。

ベトナム茶専門店Tinhは、今後も食とベトナム茶との可能性を探求し、その素晴らしさを体験していただけるイベントを企画・開催してまいります。

株式会社Enchaについて

農薬、化学肥料、香料を使わずに作られたベトナム茶の輸入・販売を行っています。

代表内田はベトナムのホーチミンシティで現地法人（CONG TY TNHH ENCHA）設立後、2024年に横浜で株式会社Enchaを設立。

小売販売・卸売販売ともに行い、ベトナム茶の啓蒙・普及に努めています。

- ブランドサイト：https://www.tinh.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/tinh_tea.jp/