「ART OF MIKU × 軽井沢ニューアートミュージアム」オリジナルミュージアムグッズ発売のお知らせ

株式会社W.creation

株式会社W.creation（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山中 圭）は、「軽井沢ニューアートミュージアム」にて開催中の展覧会「つながる・ひろがる（越境・拡張する表現領域）」における「ART OF MIKU」作品展示を記念し、同ミュージアムと共同企画した限定のオリジナルグッズを発売いたします。

本グッズは、軽井沢ニューアートミュージアムでしか手に入らない特別な限定アイテムとして展開し、展示鑑賞とあわせて、軽井沢ならではのアート体験や旅の思い出として楽しんでいただけるラインナップをご用意しました。

「ART OF MIKU」は、「初音ミク」をモチーフとして展開している現代アートプロジェクトとなりますが、現在「軽井沢ニューアートミュージアム」にて開催中の展覧会「つながる・ひろがる（越境・拡張する表現領域）」では、「ART OF MIKU」の一部作品を展示しております。この展覧会ではアートや様々な表現領域の作品が展示されており、今回の初音ミクのアート作品は現代を代表する表現として選ばれています。

今回発売するオリジナルグッズは、展示中作品のひとつである、現代アーティスト「松山しげき」氏による大型立体作品「Narcissus Stares into the Water / Miku Hatsune Ver.」をモチーフに、イラストレーター「たかくら」氏がデフォルメイラストとして新たに描き下ろし、同ミュージアムとの共同企画による特別なミュージアムグッズとして仕上げました。

◼️松山しげき「Narcissus Stares into the Water / Miku Hatsune Ver.」

オリジナルグッズのモチーフとなる大型立体作品作品詳細はこちら :https://artsticker.app/works/49704

＜オリジナルグッズ一覧＞

各種オリジナルグッズは、館内のミュージアムショップにて、2月より販売を開始しております。

Tシャツ（黒モノクロ）

\4,400-

Tシャツ（白モノクロ）

\4,400-

Tシャツ（白カラー）

\4,400-

トレーディング缶バッジ

\330-

アクリルキーホルダー

\880-

ダイカットステッカー

\440-

ダイカットマグネット

\550-

トートバッグ

\4,400-

ハンドタオル

\1,650-

ポストカード

\330-

クリアファイル

\550-

※価格は税込表記

※各種グッズは販売数量制限を実施しています。詳しくは店頭案内をご確認ください。

＜ミュージアムショップ＞

館内ミュージアムショップでは、展示会関連商品や、オリジナルグッズを取り揃えており、展覧会をご覧にならない方でも自由にご利用いただけます。また、現在「初音ミク 特設コーナー」を設置しており、他グッズや書籍などもお取り扱いがございますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

開催中の展覧会「つながる・ひろがる（越境・拡張する表現領域）」について

▼展覧会日程

2026年6月7日(日) までを予定

10:00～17:00 ※入館は閉館30分前まで



▼会場 / アクセス

軽井沢ニューアートミュージアム（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-5）

※専用駐車場あり

▼休館日

月曜日（祝日の場合は翌日）

▼観覧料

一般：2,000円

高大生：1,000円

小中生：500円

※20名以上の団体で来館の場合、上記各観覧料の200円引き

※未就学児無料、障がい者無料（付添いの方1名は半額）

詳しい展覧会情報はこちら :https://knam.jp/exhibitions/2025/%e3%80%8c%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%83%bb%e3%81%b2%e3%82%8d%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%80%8d%ef%bc%88%e8%b6%8a%e5%a2%83%e3%83%bb%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a1%a8%e7%8f%be%e9%a0%98/

軽井沢駅から軽井沢ニューアートミュージアムへは徒歩で約7分。

また、ミュージアムから人気観光スポット「旧軽井沢銀座通り」へも徒歩約10分とアクセスしやすく、展示鑑賞とあわせて周辺散策もお楽しみいただけます。

【 ART OF MIKU とは 】

「ART OF MIKU」は、バーチャルシンガーの「初音ミク」をはじめとするピアプロキャラクターズをテーマに、多才な現代アーティストたちがその可能性に向き合い、現代アート作品として新たな作品を発表しているプロジェクトです。

ART OF MIKU 公式サイト

https://artofmiku.com/

【 初音ミク とは 】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）です。パッケージに描かれたキャラクター像は、ブルーグリーンのツインテールが特徴。『初音ミク』が歌う音楽がネット上に多数投稿されたことで、イラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がる文化現象が起きました。ソフトウェアでありながら、3DCGのバーチャルシンガーとしても国内外でライブパフォーマンスを披露するなど、創作文化を盛り上げる存在として多方面で活躍しています。



初音ミク公式webサイト

https://piapro.net/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社W.creation

Web：https://wdotcreation.com

Mail：info@wdotcreation.com

W.creationは、日本のキャラクターやコンテンツの魅力を、もっと多くの人に届けたいという想いから生まれたクリエイティブカンパニーです。私たちが大切にしているのは、クリエイターと共に新たな価値を創造すること。多彩な表現が国内外で届く仕組みをつくり、作品とファンとの新たな絆を紡ぎます。また、クリエイターが安心して創作に取り組める環境づくりを目指し、企画・運営・発信まで一貫してサポートしています。

※グッズ在庫に関するお問い合わせは「軽井沢ニューアートミュージアム」へお願い致します。