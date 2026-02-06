【近畿エリア限定】サッポロビール・ミズノ協働開発 ″スポーツノンアル″「サッポロ SUPER STAR」2月25日(水)発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：時松浩、以下サッポロビール)は、ミズノ株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水野明人、以下ミズノ)との協働開発による新たなノンアルコールビール「サッポロSUPER STAR(スーパースター）」を近畿エリア限定(注1)で2026年2月25日(水)に通年発売します。





サッポロビールは、サッポログループの中長期成長戦略(注2)における「Healthier Choice(より健康的な選択肢の提供）」の一環として、ビールの代替品ではなくノンアルコールビールの新オケージョン提案に挑戦する商品としてスポーツシーンに着目して開発しました。また、同戦略の「Bonds with Community（わくわくする体験や新しい楽しみ方の提供）」に向けた取り組みとして、運動を楽しむライフスタイル・コミュニティとの繋がりを築いていきます。また、ミズノは、スポーツに関わる「モノ」だけではなく、「コト」や「場」の提供にも積極的に取り組んでいます。運動後にノンアルコールビールを提案することで、運動の習慣化、ひいては健康寿命の延伸につながる可能性を見出し、今回の協働開発に至りました。本商品の開発背景には、高齢化社会の中で“健康的に年を重ねたい”という健康寿命延伸ニーズの高まりがあります。継続して運動したくなるモチベーションを高めるため “運動後（注3）のノンアルコール飲料”という新習慣を提案します。ミズノ協力のもと、運動後のインタビュー調査を参考に味覚設計を進めることで、運動をやり切った後にしみわたる、すがすがしいうまさのノンアルコールビールテイストに仕上げました。パッケージには、スポーティーさを感じる鮮やかで爽やかな青色を背景に、文字には日本古来の勝負ごとに縁起の良いとされる「勝色（かついろ）」を使用。サッポロビールとミズノのロゴを配置することで、両社のコラボレーションをデザインしています。本商品の販売を通じて、ともに100年以上の歴史を持つサッポロビールとミズノは今後も運動施設やスポーツシーンなどでの連携を図りながら、お客様へより健康的な選択肢を提供することを目指します。(注1) 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県(注2) https://www.sapporoholdings.jp/news/items/20250214_sh_mlt_ja.pdf(注3) 本商品は、運動をし終わり、一息ついた後の飲用を想定・推奨しています。

■開発者コメント

今回この商品を開発するにあたり、ミズノ協力のもと、総計99名の方に運動後の状態でのインタビューを実施しました。その結果、運動後に飲むモノとして、アルコール0.00%であっても単なるビール味だと運動したことが無駄になったような後ろめたさを感じることが分かりました。そこで、ご褒美感を感じるビールテイストでありながら、ビール味を飲む後ろめたさを払しょくし、運動後のシーンで堂々と飲める商品づくりを目指しました。試行錯誤した中で、ミズノとの協働開発に加え、クエン酸や運動で失われやすい電解質（ナトリウム）も配合することで、ノンアルコールビールで感じる後ろめたさを払しょくした“スポーツノンアル”が完成しました。運動をやり切った後の心地よい瞬間にぴったりのスポーツノンアルを、アスリートの方だけではなく、運動に取り組むすべての方にぜひ、運動後のご褒美として飲んでいただきたいです。

（サッポロビール 顧客体験デザイン部 新井健司）

大人が運動をする理由はさまざまですが、続ける上で大切なのは「このためになら頑張れる！」という動機を見つけることです。しかし、健康やダイエット自体を動機にしてしまうと、苦しいばかりでなかなか続かないのが現実です。ではどうすればいいのか？をリサーチをしていく中で出てきたのが「あの一杯のためなら頑張れる！」という声でした。大人が運動を頑張れる・続けられるようにするための一杯としてサッポロビールの方々とも共に実際に運動をしながら開発したのがこの商品です。皆さまのライフスタイルの中に取り入れていただければと思います。

（ミズノ 総合企画室 兼 グローバル研究開発部 近藤由佳）

■商品概要

1.商品名

サッポロ SUPER STAR（スーパースター）



2.パッケージ

350ml缶・6缶パック



3.品目

炭酸飲料



4.アルコール分

0.00％



5.発売日・地域

2026年2月25日（水）・近畿エリア

※大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県



6.参考小売価格

オープン価格



7.中味特長

・ビールづくりに使用する麦芽とホップに加え、クエン酸や運動で失われやすい電解質（ナトリウム）を配合。

・カラダにも嬉しい、爽快に飲めるビールテイスト。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/superstar/



■ミズノ株式会社

ミズノ株式会社は、2026年4月1日で創業120周年を迎えます。1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」を経営理念に、スポーツ品の製造及び販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開しています。スポーツの価値を活用した商品やサービスを開発し、日常生活にもその価値を積極的に広め、スポーツの力で世界中の人々を幸せにすることに貢献していきます。

https://corp.mizuno.com/jp

■サッポロビール株式会社

サッポロビールは、「お酒は、お客様の楽しく豊かな生活を、より楽しく豊かにできる」と信じています。開拓使麦酒醸造所設立以来の、モノ造りへの想いや信念を忘れず将来に伝え、全ての企業活動を通して、新しい楽しさや豊かさをお客様に発見していただけるサッポロビールを目指します。

https://www.sapporobeer.jp/