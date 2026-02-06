【エスパル福島】gashacoco(ガシャココ)がNEW OPEN！
仙台ターミナルビル株式会社
- 店舗名 gashacoco(ガシャココ)
- オープン日 2026年2月20日(金)
- 運営主体 株式会社ハピネット・ベンディングサービス
- 営業時間 エスパル福島の営業時間に準ずる
- 店舗紹介
「こころおどる、がココにある」をコンセプトにしたカプセルトイショップです。子どもも大人も欲しかったものや思わず欲しくなってしまうものに出会える、皆さんの日常にちょっとした楽しみや喜びを提供するショップです。
- オープン特典
オープン記念のノベルティガシャポンを回せる引換券を配布
※2月20日(金)～2月22日(日)限定
※ご提供するカプセルトイは対象のもののみとなります
※引換券1枚につき1回のご参加となります
※数に限りがございます
ショップイメージ
株式会社ハピネット 店舗企画部 プロモーションチーム
仙台ターミナルビル株式会社(本社：仙台市、代表取締役社長：松崎 哲士郎)が運営するエスパル福島(所在地：福島市栄町1番1号)に、株式会社ハピネット・ベンディングサービス(本社：東京都台東区、代表取締役社長：仁禮 康太)が運営する「gashacoco」がオープンいたします。
- 店舗名 gashacoco(ガシャココ)
- オープン日 2026年2月20日(金)
- 運営主体 株式会社ハピネット・ベンディングサービス
- 営業時間 エスパル福島の営業時間に準ずる
- 店舗紹介
「こころおどる、がココにある」をコンセプトにしたカプセルトイショップです。子どもも大人も欲しかったものや思わず欲しくなってしまうものに出会える、皆さんの日常にちょっとした楽しみや喜びを提供するショップです。
- オープン特典
オープン記念のノベルティガシャポンを回せる引換券を配布
※2月20日(金)～2月22日(日)限定
※ご提供するカプセルトイは対象のもののみとなります
※引換券1枚につき1回のご参加となります
※数に限りがございます
ショップイメージ
【店舗位置】
エスパル福島4F
【gashacocoに関するお問い合わせ先】
株式会社ハピネット 店舗企画部 プロモーションチーム
TEL：03-3847-6769(受付時間 平日10:00～17:30)
【エスパル福島 営業時間について】
ショッピング10：00～20：00（一部ショップを除く）
※各店営業時間詳細は、エスパル福島ホームページ内の「ショップ一覧」をご参照ください。
【エスパル福島に関するお問い合わせについて】
TEL：024-524-2711(代表) 受付時間10：00～18：00