【岩手県初開催・紫波町】盛岡・花巻・一関から好アクセス。「1泊2日」合宿形式のドローン国家資格スクール、2月18日から講習開始

むげんのそら株式会社

全国各地の施設と連携し、ドローン操縦の国家資格スクールを展開するむげんのそら株式会社（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：久森章裕）は、2026年2月18日（水）より、岩手県紫波郡紫波町の施設にて「ドローンキャンパス 岩手の空(https://drone-campus.jp/iwate/)」の講習を実施いたします。地域に親しまれてきた「旧紫波町立佐比内小学校」を会場に、東北エリアのドローン産業発展に貢献します。

【第1回講習 詳細】

初回実施日より、国家資格取得に向けた実践的な講習を開始いたします。

日時：2026年2月18日（水） 9:30～20:10

会場：旧紫波町立佐比内小学校（岩手県紫波郡紫波町佐比内字芳沢1）

対象：岩手県在住者ほか

内容：二等無人航空機操縦士 基本コース

＜当日のタイムスケジュール（1日目）＞

09:30 オリエンテーション

09:50 基本 実技講習（昼食時間込み）

15:40 学科講習（夕食時間込み）

20:10 終了

■お申し込み方法

「ドローンキャンパス 岩手の空(https://drone-campus.jp/iwate/)」募集ページよりお申し込みください。

■ 豊かな自然に囲まれた元校舎を講習会場として使用

実際の講習の様子

「ドローンキャンパス 岩手の空」は、閉校した小学校の施設を講習場所として使用し、広々とした空間で落ち着いてドローン操縦を学べる環境を整えました。 本講習は、盛岡市内から車で約50分、花巻市内から約30分という立地に加え、一関方面からも紫波ICを経由してスムーズにご来場いただけます。また、電車をご利用の方のために「紫波中央駅」からの無料送迎も実施。盛岡駅（最短20分）や一関駅（最短60分）からのアクセスも良好で、県内全域から受講生を広く募集いたします。 「1泊2日」の短期集中形式により、橋梁点検や災害対策など、地域の課題解決に貢献できるドローンパイロットの育成を加速させます。

■講師（インストラクター）を同時募集

岩手での講習開始に伴い、共に地域の空を拓くインストラクターを募集します。「JUIDA殿堂入り」の確かな指導ノウハウを習得できる研修制度により、講師未経験の方でも安心してスタート可能です。ドローンを通じて地域貢献したい方、成長企業の最前線で新たなキャリアに挑戦したい方のご応募をお待ちしております。

▼詳細・応募はこちら（採用リリース）

【全国拡大に伴う新たな教育体制】ドローンキャンパス 地域人材を活用した講師育成プログラムを開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000141585.html)

■スクールの特徴：圧倒的な合格率と手厚い指導

ドローンキャンパスの最大の魅力は、とにかく手厚く丁寧なレッスンと合格対策を行うことです。これまで多数の合格者を輩出し、何度も表彰されてきた各スクールには、受講生の経験や世代にあわせた個別指導ノウハウがあります。初心者やシニアの方も安心して学んでいただけるように、合格につながる実技や口述審査の攻略ポイントをおさえ、修了審査の合格率はグループ全体で85.5％（2025年5月時点）という非常に高い実績を維持し続けています。

実際の講習の様子

グループを運営する「むげんのそら株式会社(旧社名：北陸の空株式会社)」は国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の殿堂入りを果たした実績のあるスクールです。

※福井本校 アワードプラチナ賞受賞

『JUIDA SCHOOL AWARDS 2023』表彰校決定(https://uas-japan.org/information/information-30088/)

■実施概要

名称：ドローンキャンパス 岩手の空(https://drone-campus.jp/iwate/)

初回講習日：2026年2月18日（水）

所在地：岩手県紫波郡紫波町佐比内字芳沢1（旧紫波町立佐比内小学校）

アクセス：盛岡市内から車で約50分 / 花巻市内から車で約30分

一関市内より紫波IC経由、IC下車後約20分 ※紫波中央駅（JR東北本線）より無料送迎あり

【ドローンキャンパス岩手の空】のアクセスマップ

【拠点一覧】

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

ドローンキャンパスHP(https://drone-campus.jp/)

【お問い合わせ】

担当：本田 雄大

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。

「ドローンキャンパス【山口の空】」を山口県美祢市に開校。

「ドローンキャンパス【鹿児島の空】」を鹿児島県薩摩川内市に開校。

「ドローンキャンパス【長崎の空】」を長崎県東彼杵町に開校。

「ドローンキャンパス【長野の空】」を長野県飯綱町に開校。

「ドローンキャンパス【大分の空】」を大分県臼杵市に開校。