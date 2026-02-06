使用感や香りで選べるボディシートからベイマックスの限定デザイン＆香調が登場！マンダム ハッピーデオ ボディシート 限定品 2026年2月9日(月) 新発売
株式会社マンダム
■商品名/容量/価格
・ボタニカルマイクロパウダー※1配合で、なめらかなすべすべ肌に導くボディシートです。
※1 オクテニルコハク酸デンプンAl
株式会社マンダム(本社:大阪市 社長執行役員:西村健)は、使うときや持ち歩くときにもハッピーな気分になれるエチケットシリーズ「マンダム ハッピーデオ ボディシート」より、ディズニーキャラクターのベイマックスをデザインした「うるサラ コットン＆サボン」を2026年2月9日(月)より数量限定で発売します。
マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン
32枚入/オープン価格
・ぽってりしたキュートなフォルムにほっこり癒される“ベイマックス”のオリジナルデザインです。
・2種の洗浄成分※2と乳酸(角質柔軟成分)配合で、優しくふき取るだけで汚れをしっかりオフし、清潔感のあるクリアな素肌に導きます。
・やさしく透明感あふれるコットン＆サボンの香りです。
■発売場所：全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他
※2 ポリグリセリルー4ラウリルエーテル、ジオレス-8 リン酸Na
※画像使用時は「(C)Disney」を記載してください。