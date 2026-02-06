【THE LETTERING】表参道ジュエリーショップ「ESCAPERS AN OTHER WORLD」にて初のカスタムオーダーイベントを2026年2月13日（金）より開催

有限会社SESSION

〈TO BE LETTERED : PERSONAL HERITAGE〉

表参道のジュエリーショップESCAPERS AN OTHER WORLDにて、THE LETTERINGとして初となるカスタムオーダーイベント〈TO BE LETTERED : PERSONAL HERITAGE〉を開催いたします。

「受け継がれてきたものに、あなた自身の意味を刻む」-。

本イベントは、デザイナーがご友人の結婚を記念して制作した、ひとつのリングを起点としています。

“永く身につけ続けること”を願い、素材には18Kとプラチナを使用しています。

ダイヤモンドにはヴィンテージダイヤモンドを用い、長い年月を経て大切に受け継がれてきた石に、新たな物語を託します。

当日は、文字や言葉の刻印、サイズ、全体のバランスまで、じっくりと対話を重ねながら、おひとりおひとりの想いをかたちにしていきます。

選べるデザイン



デザインは、両端に1文字ずつ配した「2文字タイプ」と、トップに3～4文字を連ねるタイプ（ダイヤ有無を選択可）の2種をご用意しています。

※4文字は数字刻印のみ対応。

価格帯（ 税込） \363,000 ～ \550,000

自分自身への節目として、あるいは大切な方への贈りものとして。

あなただけのこれからのストーリーを刻む特別な時間を、ぜひ店頭でご体感ください。

Brand Profile ｜THE LETTERING



THE LETTERINGは、ジュエリーとタイポグラフィー（活版印刷）の融合によって生まれました。リングは細部までこだわり、どの角度から見ても美しく、洗練された形に仕上げられています。デザイナーはドイツ出身のPHILIPP EBERLE（フィリップ・エバリー）。

BOUCHERON, MARTIN MARGIELA, VETEMENTS等で働いた経歴を持ってます。



Instagram: @thelettering(https://www.instagram.com/thelettering/)

開催概要

会期：2026年2月13日（金）～3月1日（日）

場所：ESCAPERS AN OTHER WORLD（東京都港区）

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-7-10 D2 place

営業時間：12:00-18:00

定休日：水・木

形式：事前予約制（1枠1時間）

電話番号：080-7508-9967

ご予約について

予約方法：店頭予約／オンライン予約

予約URL：

https://airrsv.net/escapersanotherworld/calendar

ESCAPERS info：

https://escapers.jp/information/8876.html



■本リリースに関する問い合わせ先

ショールーム セッション(https://showroom-session.co.jp/)

TEL 03-5464-9975