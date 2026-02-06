【THE LETTERING】表参道ジュエリーショップ「ESCAPERS AN OTHER WORLD」にて初のカスタムオーダーイベントを2026年2月13日（金）より開催
〈TO BE LETTERED : PERSONAL HERITAGE〉
表参道のジュエリーショップESCAPERS AN OTHER WORLDにて、THE LETTERINGとして初となるカスタムオーダーイベント〈TO BE LETTERED : PERSONAL HERITAGE〉を開催いたします。
「受け継がれてきたものに、あなた自身の意味を刻む」-。
本イベントは、デザイナーがご友人の結婚を記念して制作した、ひとつのリングを起点としています。
“永く身につけ続けること”を願い、素材には18Kとプラチナを使用しています。
ダイヤモンドにはヴィンテージダイヤモンドを用い、長い年月を経て大切に受け継がれてきた石に、新たな物語を託します。
当日は、文字や言葉の刻印、サイズ、全体のバランスまで、じっくりと対話を重ねながら、おひとりおひとりの想いをかたちにしていきます。
選べるデザイン
デザインは、両端に1文字ずつ配した「2文字タイプ」と、トップに3～4文字を連ねるタイプ（ダイヤ有無を選択可）の2種をご用意しています。
※4文字は数字刻印のみ対応。
価格帯（ 税込） \363,000 ～ \550,000
自分自身への節目として、あるいは大切な方への贈りものとして。
あなただけのこれからのストーリーを刻む特別な時間を、ぜひ店頭でご体感ください。
Brand Profile ｜THE LETTERING
THE LETTERINGは、ジュエリーとタイポグラフィー（活版印刷）の融合によって生まれました。リングは細部までこだわり、どの角度から見ても美しく、洗練された形に仕上げられています。デザイナーはドイツ出身のPHILIPP EBERLE（フィリップ・エバリー）。
BOUCHERON, MARTIN MARGIELA, VETEMENTS等で働いた経歴を持ってます。
Instagram: @thelettering(https://www.instagram.com/thelettering/)
開催概要
会期：2026年2月13日（金）～3月1日（日）
場所：ESCAPERS AN OTHER WORLD（東京都港区）
住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-7-10 D2 place
営業時間：12:00-18:00
定休日：水・木
形式：事前予約制（1枠1時間）
電話番号：080-7508-9967
ご予約について
予約方法：店頭予約／オンライン予約
予約URL：
https://airrsv.net/escapersanotherworld/calendar
ESCAPERS info：
https://escapers.jp/information/8876.html
■本リリースに関する問い合わせ先
ショールーム セッション(https://showroom-session.co.jp/)
TEL 03-5464-9975