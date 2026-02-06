ASUS、プロゲーマーの実戦フィードバックを反映した次世代ゲーミングデバイス3製品を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers（以下 ROG）より、プロゲーマーとの共同開発をした48グラムと軽量で高精度ROG AimPont Proセンサーを採用したゲーミングマウス「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse」のラヴァレッドカラーモデル、有線と無線3種類の接続に対応しドリフトを抑えるTMRジョイスティックを採用、Xboxシリーズの公式認証取得したゲーミングパッド「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」、ホットスワップ対応「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」を発表しました。2026年2月13日（金）より販売開始します。

ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red

◆製品特徴

◆製品詳細

- プロゲーマーとの共同開発：プロゲーマー「DEMON1」選手や多くのプロゲーマーとの共同開発により、軽快なフリックや素早いスワイプを思いのままに操れる絶妙なバランスを実現。あらゆるプレイで精密な操作を可能にします。- 48gの超軽量設計：革新的なバイオベースナイロン素材を採用し、軽量化と耐衝撃性を両立。- ROG AimPoint Pro 光学センサーとROG光学マイクロスイッチ：42,000dpiの高精度センサーがガラス面でも正確にトラッキングしオリジナルのマイクロスイッチでシャープなクリック感と瞬時の応答性、さらに1億回の高耐久クリック寿命を誇ります。- 別売ブースター不要のROG SpeedNova 8K ワイヤレス技術：最大8KHzのポーリングレートで、極限まで高められた精度と安定性を実現しワイヤレスでも妥協のない応答性を提供します。また標準同梱のUSBワイヤレスレシーバーで、そのまま8kHzに対応。2.4GHzワイヤレス／有線接続いずれでも、Armoury CrateまたはWeb版設定ツールから直接8kHzへの切り替えが可能。- Webベースの設定：Gear Link を使えば、ブラウザから簡単にデバイスの設定やカスタマイズが可能。ソフトのインストールなしで、すぐに自分好みに調整できます。- ゾーンモード搭載：ワンタッチでRGBオフ・8Kモード最適化など競技用設定に切り替え、勝負時に集中できる環境を構築。

https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ii-ace/(https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ii-ace/?utm_source=pr&utm_medium=link)

ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller

◆製品特徴

◆製品詳細

- 3WAYの接続方式：有線のUSB接続だけでなく、低遅延のワイヤレス接続やBluetooth接続など3つの接続方式に対応、PCやROG XBox Allyに接続可能。さらにUSB、ワイヤレス接続ではXbox Series X および Xbox Series Sの公式認証済みです。- ドリフト防止TMRジョイスティック：ホール効果ジョイスティックよりも高精度かつ省電力で、優れたドリフト防止性能を発揮します。- ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジー：PCとワイヤレスで接続する際に1000Hzのポーリングレートによりゲームプレイに有効な低遅延を実現。- デュアルモードトリガー：ショートストロークのマイクロスイッチトリガーとフルストロークのTMRセンサートリガーをシームレスに切り替えが可能、ゲームに合わせた快適で正確な操作が可能。- ROG Xbox Allyと共同開発：必須のコマンドセンターボタンとライブラリボタンを搭載し、ROG Xbox Allyと同じテクスチャー加工を施した表面を採用、統一感のあるデザインで使いやすさを実現。

https://rog.asus.com/jp/controllers/rog-raikiri-ii-xbox-wireless-controller/(https://rog.asus.com/jp/controllers/rog-raikiri-ii-xbox-wireless-controller/?utm_source=pr&utm_medium=link)

ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard

◆製品特徴

◆製品詳細

- ROG HFX V2スイッチとROGホールセンサー：進化したROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載、0.01mm単位でアクチュエーションポイントの調整が可能、高精度かつ正確な入力と電気ノイズや干渉を抑制し洗練された正確なキー入力を実現可能、ラピッドトリガー対応。- 最大8000Hzのポーリングレート対応：高速USBマイクロコントローラーにより8000Hzのポーリングレートを実現。一般的なゲーミングキーボードの8倍の速さで入力が更新され、遅延は1ミリ秒から0.125ミリ秒まで短縮されます- 直感操作できる独自スイッチ：ラピッドトリガー有効、無効をソフトウェアなしで霧化できるトリガー、ラピッドトリガーの感度を調整できるホイールを搭載、さらにはマルチファンクションボタンとタッチパネルを搭載、音量やメディア操作、ライティングなどを手軽にコントロールできます。- プレミアムなタイピングを実現：PORON3層・シリコン3層の合計6層で振動や打鍵音をしっかり吸収し、快適でクッション性の高いタイピング体験を実現。- 専用保護キャリーケース付属：キーボード本体に加えてUSBケーブルなど必要なアクセサリーをしっかり保護し、LANパーティーなどの参加でも安心して持ち運び可能。

https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-falchion-ace-75-he/(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-falchion-ace-75-he/?utm_source=pr&utm_medium=link)

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan