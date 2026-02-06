エムオーテックス株式会社主催オンラインカンファレンスにMBSDコンサルタントが登壇

三井物産セキュアディレクション株式会社

2026年3月4日（水）、エムオーテックス株式会社が主催するオンラインカンファレンス「Security MOTION 2026 Spring 実践知から学ぶ オンラインカンファレンス AI時代における情報システム・CISOのリアルと、明日を守る選択とは？」にて、三井物産セキュアディレクション（MBSD）のコンサルタント大橋 和正（アドバンストサイバーセキュリティ事業部 部長）および小河 哲之（テクニカルサービス事業本部 本部長）が講演します。本セッションでは、最新のランサムウェア動向を踏まえた実践的な対策と初動対応のポイントを紹介します（無料・事前登録制）。

本イベントは、企業の情報セキュリティ責任者や実務者を対象に、深刻化するランサムウェア被害への備えと、有事の際の迅速な初動対応をテーマに構成されたオンラインカンファレンスです。

登壇する大橋 和正は、エンドポイント／ネットワーク／SIEM製品の設計・実装・運用経験を有し、クラウドSOCサービスの立ち上げや大手企業セキュリティ支援の実績を持ちます。また、小河 哲之は、年間多数のWeb診断実施や外部活動での講演経験を持ち、多角的な視点からランサムウェア対策を解説します。

なお講演では、今必要なランサムウェア対策に加え、2026年1月に提供開始したMBSDの新サービス「ランサムウェア対策パッケージ」にも触れ、弊社でご支援できる内容もご紹介します。

登壇者コメント：

「ランサムウェアは特定の業界や企業規模に限らず、すべての企業にとって事業継続を脅かす現実的な脅威です。本講演では、被害を完全に防ぐことが難しいという前提に立ち、企業として説明責任を果たすための事前準備や、有事に迅速な初動対応を行うための考え方を、最新の攻撃動向や実例を交えてお伝えします。」 - 大橋 和正（MBSD コンサルタント）

イベント概要- タイトル：今企業に求められるランサムウェア対策 ― 平時の備えと有事の初動対応- 日時：2026年3月4日（水）11:55～12:20- 形式：オンライン（参加無料／事前登録制）- 主催：エムオーテックス株式会社- 参加申込：https://marketingcommit.com/seminar_260304/motex_conference_mbsd/- 対象：企業の情報セキュリティ担当者・経営層お申込みはこちら :https://marketingcommit.com/seminar_260304/motex_conference_mbsd/

三井物産セキュアディレクション株式会社について

2004年に三井物産株式会社の100%子会社として発足し、ペネトレーションテスト/TLPT/レッドチーム、Webアプリケーション/ネットワーク脆弱性診断などの各種診断サービス、マルウェア解析、統合ログ監視/Managed XDRサービスなどの高度なセキュリティ技術サービス、コンサルティングサービス、そして、AIセキュリティに関するサービス（AIシステムに対する脆弱性診断、アドバイザリ、研究開発）などを提供し、日本有数の高度セキュリティ技術人材が多数在籍する企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.mbsd.jp/）をご覧ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

三井物産セキュアディレクション株式会社

e-mail: sales-info@mbsd.jp