【神戸・垂水の勝田塾】新中学1年・新高1向け『親子で学ぶ進路セミナー』を無料開催！内申点や大学入試の基礎知識を解説

株式会社勝田塾

個別授業の勝田塾（神戸市垂水区、代表：勝田 雅也）では、この春に新しい門出を迎える新中学1年生・新高校1年生とその保護者様を対象に、これからの3年間の見通しを立てるための『親子で学ぶ進路セミナー』を2月下旬に開催いたします。

「中学校の成績（内申点）はどうやって決まるの？」「大学入試の仕組みが昔と全然違うって本当？」といった疑問を解消し、親子で共通認識を持って、不安なく新生活をスタートしていただくための特別なプログラムです。

◆ まだ入学前...なぜ“今”知っておく必要があるのでしょうか？

中学・高校の3年間は、驚くほどあっという間に過ぎていきます。特に入試に関わるルールは、後から「知らなかった」では取り返しのつかないことも少なくありません。

◆ セミナーでお伝えする「勝田塾ならでは」の情報

- 新中学1年生向け：内申点と高校入試の仕組み兵庫県の高校入試において、当日のテストと同じくらい（あるいはそれ以上に）大切なのが「内申点」です。いつの成績から入試に関係するのか、定期テスト以外に評価されるポイントはどこかなど、垂水の各中学校の状況も踏まえて丁寧にお伝えします。- 新高校1年生向け：大学入試の基礎知識と戦い方共通テスト、総合型選抜、学校推薦型選抜…。多様化する今の大学入試は、保護者様の世代とは大きく異なります。高1からの学習習慣がどのように合格へ直結するのか、最新のトレンドを交えて解説します。

本セミナーは、単なる知識の伝達だけでなく、勝田塾が大切にしている「自律学習」の視点からお話しします。

- 「ただ通うだけ」にしないための塾活用術入塾を検討されている方も、そうでない方も。中学・高校での学びを最大化するために、家庭でできるサポートや、塾を賢く利用するコツをお伝えします。- 地域密着だからお話できる「垂水エリアのリアル」近隣中学校の様子や、地元の高校からどのような大学へ進学しているのかなど、より身近な情報に触れることができます。- 親子で「目標」を共有するきっかけに親子で同じ情報を聞き、これからの3年間をどう過ごすかを話し合う、貴重な「作戦会議」の時間にしていただけます。

《『親子で学ぶ進路セミナー』実施概要》

- 開催時期： 2026年2月16日～28日（予約制で個別開催・30分程度）※事前のお問い合わせも受け付けております。- 対象： 2026年度 新中学1年生、新高校1年生とその保護者様※親子での参加を推奨しますが、保護者様のみでも可- 会場： 勝田塾（神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）- 参加費： 無料- 形式： じっくりお聞きいただける少人数制のセミナー- お申し込み方法：セミナーは予約制です。公式サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて「親子で学ぶ進路セミナーの予約」とお伝えください。詳細をお伝えさせていただきます。お問い合わせはこちら :https://katsudajuku.co.jp/inquiry/

◆ 代表 勝田 雅也のコメント

「新しい生活が始まる時、誰だって不安はあります。でも、その不安の正体は『知らないこと』であることが多いのです。仕組みを知り、最初の一歩を正しく踏み出すことができれば、不安は期待へと変わります。勝田塾は、地域のお子様とご家庭が、自信を持って入学式を迎えられるようお手伝いいたします。」

◆ 勝田塾 概要

塾名： 個別授業の勝田塾

所在地： 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F

対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生

事業内容： オーダーメイドカリキュラムによる個別授業、自習管理、受験指導

公式サイト： https://katsudajuku.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み

株式会社 勝田塾

TEL： 078-742-6924（受付時間：平日 14:00～22:00）

MAIL：info@katsudajuku.co.jp または公式サイトのお問い合わせフォームより承ります