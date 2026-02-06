【神戸・垂水の勝田塾】新中学1年・新高1向け『親子で学ぶ進路セミナー』を無料開催！内申点や大学入試の基礎知識を解説
株式会社勝田塾
- 新中学1年生向け：内申点と高校入試の仕組み
兵庫県の高校入試において、当日のテストと同じくらい（あるいはそれ以上に）大切なのが「内申点」です。いつの成績から入試に関係するのか、定期テスト以外に評価されるポイントはどこかなど、垂水の各中学校の状況も踏まえて丁寧にお伝えします。
- 新高校1年生向け：大学入試の基礎知識と戦い方
共通テスト、総合型選抜、学校推薦型選抜…。多様化する今の大学入試は、保護者様の世代とは大きく異なります。高1からの学習習慣がどのように合格へ直結するのか、最新のトレンドを交えて解説します。
- 「ただ通うだけ」にしないための塾活用術
入塾を検討されている方も、そうでない方も。中学・高校での学びを最大化するために、家庭でできるサポートや、塾を賢く利用するコツをお伝えします。
- 地域密着だからお話できる「垂水エリアのリアル」
近隣中学校の様子や、地元の高校からどのような大学へ進学しているのかなど、より身近な情報に触れることができます。
- 親子で「目標」を共有するきっかけに
親子で同じ情報を聞き、これからの3年間をどう過ごすかを話し合う、貴重な「作戦会議」の時間にしていただけます。
※事前のお問い合わせも受け付けております。
- 対象： 2026年度 新中学1年生、新高校1年生とその保護者様
※親子での参加を推奨しますが、保護者様のみでも可
- 会場： 勝田塾（神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）
- 参加費： 無料
- 形式： じっくりお聞きいただける少人数制のセミナー
- お申し込み方法：
セミナーは予約制です。公式サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて「親子で学ぶ進路セミナーの予約」とお伝えください。詳細をお伝えさせていただきます。
お問い合わせはこちら :
https://katsudajuku.co.jp/inquiry/
◆ 勝田塾 概要
◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み
個別授業の勝田塾（神戸市垂水区、代表：勝田 雅也）では、この春に新しい門出を迎える新中学1年生・新高校1年生とその保護者様を対象に、これからの3年間の見通しを立てるための『親子で学ぶ進路セミナー』を2月下旬に開催いたします。
「中学校の成績（内申点）はどうやって決まるの？」「大学入試の仕組みが昔と全然違うって本当？」といった疑問を解消し、親子で共通認識を持って、不安なく新生活をスタートしていただくための特別なプログラムです。
◆ まだ入学前...なぜ“今”知っておく必要があるのでしょうか？
中学・高校の3年間は、驚くほどあっという間に過ぎていきます。特に入試に関わるルールは、後から「知らなかった」では取り返しのつかないことも少なくありません。
- 新中学1年生向け：内申点と高校入試の仕組み
兵庫県の高校入試において、当日のテストと同じくらい（あるいはそれ以上に）大切なのが「内申点」です。いつの成績から入試に関係するのか、定期テスト以外に評価されるポイントはどこかなど、垂水の各中学校の状況も踏まえて丁寧にお伝えします。
- 新高校1年生向け：大学入試の基礎知識と戦い方
共通テスト、総合型選抜、学校推薦型選抜…。多様化する今の大学入試は、保護者様の世代とは大きく異なります。高1からの学習習慣がどのように合格へ直結するのか、最新のトレンドを交えて解説します。
◆ セミナーでお伝えする「勝田塾ならでは」の情報
本セミナーは、単なる知識の伝達だけでなく、勝田塾が大切にしている「自律学習」の視点からお話しします。
- 「ただ通うだけ」にしないための塾活用術
入塾を検討されている方も、そうでない方も。中学・高校での学びを最大化するために、家庭でできるサポートや、塾を賢く利用するコツをお伝えします。
- 地域密着だからお話できる「垂水エリアのリアル」
近隣中学校の様子や、地元の高校からどのような大学へ進学しているのかなど、より身近な情報に触れることができます。
- 親子で「目標」を共有するきっかけに
親子で同じ情報を聞き、これからの3年間をどう過ごすかを話し合う、貴重な「作戦会議」の時間にしていただけます。
《『親子で学ぶ進路セミナー』実施概要》- 開催時期： 2026年2月16日～28日（予約制で個別開催・30分程度）
※事前のお問い合わせも受け付けております。
- 対象： 2026年度 新中学1年生、新高校1年生とその保護者様
※親子での参加を推奨しますが、保護者様のみでも可
- 会場： 勝田塾（神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）
- 参加費： 無料
- 形式： じっくりお聞きいただける少人数制のセミナー
- お申し込み方法：
セミナーは予約制です。公式サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて「親子で学ぶ進路セミナーの予約」とお伝えください。詳細をお伝えさせていただきます。
お問い合わせはこちら :
https://katsudajuku.co.jp/inquiry/
◆ 代表 勝田 雅也のコメント
「新しい生活が始まる時、誰だって不安はあります。でも、その不安の正体は『知らないこと』であることが多いのです。仕組みを知り、最初の一歩を正しく踏み出すことができれば、不安は期待へと変わります。勝田塾は、地域のお子様とご家庭が、自信を持って入学式を迎えられるようお手伝いいたします。」
◆ 勝田塾 概要
塾名： 個別授業の勝田塾
所在地： 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F
対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生
事業内容： オーダーメイドカリキュラムによる個別授業、自習管理、受験指導
公式サイト： https://katsudajuku.co.jp/
◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み
株式会社 勝田塾
TEL： 078-742-6924（受付時間：平日 14:00～22:00）
MAIL：info@katsudajuku.co.jp または公式サイトのお問い合わせフォームより承ります