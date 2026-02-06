アクシリオン株式会社、EnGeniusNetworksの技術認定パートナーに認定

アクシリオン株式会社

アクシリオン株式会社（本社：東京都港区）は、EnGeniusNetworksの技術認定パートナーに認定されました。

本認定により、EnGenius Cloudを用いた無線LAN・ネットワーク環境の設計、構築、初期設定から運用設計までを日本国内で一貫して支援します。

情報システム部門やSIer様向けに、現場実装を重視した導入サービスを提供します。

EnGenius Networks 技術認定パートナー認定について（構築・導入支援）

アクシリオンは、EnGeniusが提供するクラウド管理型ネットワーク製品に関する技術力が評価され、技術認定パートナーとして認定されました。

本認定は、EnGenius製品の販売にとどまらず、

- 顧客要件に基づくネットワーク設計- 現地環境を考慮した構築・初期設定- 導入後の運用を見据えた設計・改善提案

までを適切に提案・実施できる技術パートナーであることを示すものです。

アクシリオンでは、EnGenius Cloudを活用した無線LAN・ネットワーク構築を「設計できる」「構築できる」「運用まで任せられる」体制で提供します。

EnGeniusNetworksとは

クラウド管理でネットワーク構築・運用をシンプルにするソリューション

EnGenius Networksは、無線アクセスポイント、スイッチ、VPNファイアウォールなどのネットワーク機器を、クラウド上で一元管理できる「EnGenius Cloud」を中核としたネットワークソリューションを展開しています。

EnGenius Cloudの主な特長

- 複数拠点・多店舗のネットワークをクラウドで一元管理- 機器の初期設定、監視、トラブルシュートを遠隔から実施可能- 現地作業を最小化し、運用負荷を抑えたネットワーク管理を実現

また、Wi-Fi 7対応製品では、高密度環境や将来的なトラフィック増加にも対応可能な高速・高効率な無線LAN環境を構築できます。

アクシリオンが提供する EnGenius 構築・導入サービス

アクシリオンでは、「EnGeniusを導入したいが、設計・構築を任せられる会社が見つからない」という課題に対し、以下のサービスを提供しています。

AX Build Pack によるネットワーク構築サービス

AX Build Packは、ネットワーク構築を作業単位ではなく「構築パッケージ」として提供するアクシリオン独自のサービスです。

- ネットワーク設計- 機器設定・構築- 初期導入・ドキュメント整備

までを標準化し、短納期でも品質のばらつきを抑えた構築を実現します。

EnGenius Cloudを前提とした無線LAN構築にも対応しており、SIer様の構築パートナーとしても活用可能です。

無線LANサイトサーベイ（電波調査）サービス

無線LANの安定性は、アクセスポイントの性能だけでなく、設置環境の電波状況に大きく左右されます。

アクシリオンでは、無線LANに特化した専用ツールを用いた無線LANサイトサーベイを実施し、

- 電波強度- 干渉状況- 最適なアクセスポイント配置

を分析し、ヒートマップとして可視化します。

これにより、EnGeniusアクセスポイントの性能を最大限に引き出す設計・構築を行います。

アクシリオン株式会社について

アクシリオン株式会社 は、ICT・DX領域におけるコンサルティング、ネットワーク設計・構築、システム導入支援を行う企業です。

単なる機器導入ではなく、

「現場で安定して使えること」

「導入後に運用が回ること」

を重視したネットワーク実装を強みとしています。

EnGenius技術認定パートナーとして、クラウド管理型無線LANの設計・構築・運用支援を通じ、日本国内の企業・施設におけるネットワーク品質向上に貢献してまいります。

今後の展開

アクシリオンは、EnGenius技術認定パートナーとして、以下の取り組みを強化します。

- EnGenius Cloudを活用した無線LAN・ネットワークの設計・構築支援- 多拠点・多店舗環境におけるクラウド管理型ネットワーク導入- AX Build Packによる標準化された構築サービスの提供- 無線LANサイトサーベイによる品質可視化と改善提案

「EnGeniusの構築を安心して任せられる国内パートナー」として、導入前から運用フェーズまで一貫して支援してまいります。

会社概要

社名：アクシリオン株式会社

所在地：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階

事業内容：ICT・DXコンサルティング、ネットワーク設計・構築、システム導入支援

Webサイト：https://www.axillion.co.jp/