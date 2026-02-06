ARI、帝京大学の就職活動を迎える学生向けに「キャリア形成研修」を開催

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武内 寿憲、以下ARI）は、学校法人帝京大学（理事長・学長 冲永佳史、以下帝京大学）の就職活動を迎える八王子キャンパスの学生向けに「キャリア形成研修」を12月11日（木）、昨年に続いて２回目を開催しました。

本研修は、就職活動を「会社を選ぶための活動」として捉えるのではなく、自分自身の価値観や将来像と向き合い、どのような力を身に付けていくかを考えるきっかけを提供することを目的として企画しました。

ARIでは、帝京大学出身のエンジニアが現場で活躍しています。当日は就職活動や企業選択の考え方に関する講義に加え、価値観や働く意味を言語化するワークを実施しました。

企業名ではなく、自身が身に付けたい力や将来像に目を向ける重要性を伝えながら、学生一人ひとりが主体的にキャリアを考える機会を提供しました。

■「キャリア形成研修」概要

開催日程：2025年12月11日（木）13:00-14:20

開催形式：帝京大学 八王子キャンパス

参加者数：全日程合計20名

研修内容：就職活動を通じて自分自身と向き合い、将来のキャリアを主体的に考える視点を提供した点が本研修のポイントです。

■ 参加学生の感想（一部抜粋）

- 企業選択の考え方と価値観の整理働く会社を選ぶ際に大切にしたいポイントを可視化し、自身の価値観や企業選択の軸を整理。- 企業選択の現実とキャリアの考え方有名企業志向の背景や見えにくいリスクを解説し、身に付く力や経験に目を向ける重要性を共有。- 何のために働くのかを考えるワークお金以外での働く意味について対話を通じて深掘りし、働く目的や将来像を言語化。- 就職活動に向けて／ARIの紹介就職活動に向けた考え方を整理するとともに、ARIの考え方や選考について紹介。

・周りの人の就活の価値観などを聞くことができ、いろいろな意見を聞くことが出来たのでとても楽しかった

・今までなんとなく就活を始めて、進めてきましたがこれからの動きや考え方などがある程度定まって来たのでこれからもっと自分の考えなどを深めていけたらなと思った

・就職することだけをゴールにするのではなくその先まで見据えてこれからの就職活動に活かしていきたいと思った

・自分が何をやりたいのか、企業を選ぶ時に何が大事、大切なのかを学べるいい機会だった

■ 帝京大学 五月女 仁子教授からのコメント

企業ごとに理念や働き方、求める人材像が異なり、複数の企業様からお話を伺えたことは、学生にとって非常に貴重な学びの機会となりました。

さまざまな業界・企業の考え方を知ることで、これまで想定していなかった分野にも目を向けるきっかけとなり、企業選びや将来のキャリアに対する選択肢を大きく広げることができたと感じています。

■ARIの採用・育成について

ARIでは毎年全社員数の1割弱にあたる新卒採用を実施しており、学生向けインターンや入社後の研修プログラムも充実しています。入社後は社会人研修やプロジェクトマネージャー研修など、段階的にスキルを伸ばせる社内研修制度を整備。新卒採用者の3年後の在籍率は88％と高水準を維持しています。

参考：

・学生向け早期選考会の開催情報

https://www.i-note.jp/ari/ARI/setsumeikai.html (https://www.i-note.jp/ari/ARI/setsumeikai.html)

・ARIの採用情報や活動

https://note.com/ari_hr/ (https://note.com/ari_hr/)

※文中に記載されている会社名、商品名、サービス名等は各社の商標または商標登録です。

■ARIについて

ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。

社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金： 1億4,215万円（2025年11月末現在）

従業員数： 社員数586名 グループ社員計782名（2025年11月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com (https://ari-jp.com)