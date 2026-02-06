【創業150周年】トンボ学生服が本気で作った大人のゴルフウエア ~体育着の技術を活かした「VICTORY GOLF」をMakuakeで先行販売開始~

株式会社トンボ

学校制服・体育着の製造・販売を行う株式会社トンボ(岡山県岡山市厚生町二丁目2-9、代表取締役社長：藤原竜也)は、ゴルフウエア「VICTORY GOLF(ビクトリー ゴルフ)」を2026年2月5日から3月30日の期間で、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて販売いたします。

- プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/tombow/- 応募期間：2026年2月5日～2026年3月30日- お届け予定：2026年5月末までにお届け

■開発背景

多くのゴルフウエアはファッション性が優先され、「生地の摩擦音」「突っ張り」「天候による重みの変化」といった微細なノイズが、ゴルファーが求める「いつもの動き」を無意識のうちに狂わせていました。

そこで、過酷な運動環境で日々着用し、3年間サポートし続ける「体育着」に着目し、その耐久性と動きを妨げない軽量・ストレッチ性能を存分に活かしたウエアを開発いたしました。

■商品紹介

長年学生服を製造、販売してきたトンボ学生服が創業150周年という節目に、今まで磨き上げてきた素材・縫製・設計のノウハウを活かして開発した、ゴルファーための“本格クラシック”なゴルフウエアです。

すべてのゴルファーの「勝利(VICTORY)」をサポートいたします。

■VICTORY GOLF 3つのこだわり

１. クラシックを纏うフォルム

英国紳士の風格を感じるハリントンジャケットのデザインをベースに、スイングしやすい可動域と立体感を追求。美しいシルエットと運動性能を高い次元で両立します。

２.体育着に使用する高機能素材を使用

防風・軽量・撥水・ノイズレスなど、トンボ学生服の体育着で多くの学校様に支持されている素材「ピステックス(PISTEX)001」を採用いたしました。

３.大学で検証済

岡山県立大学情報工学部人間情報工学科、人間動態学研究室にて機能性評価を実施。

ドライバーでのスイングスピードと再現性、またパター動作時の使用感を検証し、既製品に比べて70％以上の人がヘッドスピードと再現性が向上し、スムーズな動きを実感。

パフォーマンスと使用感をサポートすることが実証されました。

■トップジュニアモニター試着レビュー

■アイテム詳細

■開発への想い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107733/table/20_1_fe90ef308c649ce35b380eded3c1c252.jpg?v=202602061021 ]

この一着には、トンボ学生服が150年積み重ねてきた技術と想いが詰まっています。

学生服で育んできた「着やすさ」「丈夫さ」「品格ある設計」それらすべてをベースに、クラシックジャケットの代名詞G9をリスペクトしながら現代のゴルフシーンにふさわしい一着を目指しました。

これからも、お客様の「勝ちたい」とう気持ちに寄り添う誠実なモノづくりを続けてまいります。

トンボは「勝ち虫」と言われ、昔から武士のカブトなどに使われている縁起のいい昆虫です。

そのトンボブランド、ビクトリー（勝利）ブランドのウエアを着て、いつもの自分に打ち勝ち理想のスコアをゲットできることを祈っています。

■会社概要

会社名： 株式会社トンボ

所在地： 岡山県岡山市北区厚生町二丁目 2 番 9 号

代表取締役社長： 藤原 竜也

創業： 1876 年

設立： 1924 年

URL： https://www.tombow.gr.jp/

事業内容： スクールウエア、スポーツウエア、介護／メディカルウエアなどの企画／製造／販売を行うユニフォームの総合メーカー