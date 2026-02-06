Colebrook Bosson Saunders、リサイクル可能なハイブリッド世代向けエルゴノミクスラップトップスタンド「Lana」を正式発売





ロンドン（英国）、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- エルゴノミクス（人間工学）に基づいたオフィス製品大手のColebrook Bosson Saunders (CBS)は、エルゴノミクスとサーキュラーデザインを融合した次世代ラップトップスタンド「Lana（ラナ）」を正式に発売しました。 1月の先行販売の後、ハイブリッドワークの現状を研究してデザインされたLanaは、現在いくつかの地域で展開されており、法人や個人向けに実用的なソリューションを提供しています。





オフィス環境が柔軟なレイアウトや共有スペースの導入などにより進化し続けるなか、CBSはエルゴノミクスに基づくツールが果たすべき役割を踏まえてデザインを見直しました。Lanaのデザインは、単に肉体的な快適さのみを追求したものではありません。これは、製品の長寿命化、素材の安全性、環境に対する責任を重視した、より幅広いデザイン哲学を反映したものであり、今後のオフィスにおけるニーズを先取りしながら、現在の働き方にも合わせたものです。

また、5年以上の日常使用に耐えるよう設計と試験を行っており、5年間の保証が付いています。デザイン段階からリサイクル性を考慮しており、主要パーツは耐用年数終了後に再利用、修復、責任を持ってリサイクルすることが可能であり、これには同社が提唱する「Second Life」修復プログラムへの参加も含まれています。

CBSでアジア太平洋、中東、およびアフリカ担当シニアマーケティングマネジャーを務めるCecil Huangは、「当社は、組織が柔軟性と長期的価値を求めてオフィスを再構築する際、エルゴノミクスに基づいたツールも進化しなければならないと考えています。Lanaは、現在のハイブリッドワークプレイスと将来のサステナビリティ目標のニーズを満たすべく、実現可能な性能、検証された素材の安全性、そしてサーキュラーデザインの原則を結集した製品です」と述べています。

すっきりとミニマルでありながら洗練されたデザインは、共有のデスク、短時間用の多目的ワークスペース、個人のワークステーションなどに違和感なく溶け込みます。コンパクトなフォルムとケーブルマネジメントにより、すっきりとしたワークスペースを維持できます。また、最大16インチ、2.5 kgまでのラップトップに対応でき、USB-Cの充電デバイスや外付けワイヤレスアクセサリと併用することで、ケーブル1本で簡単にセットアップでき、フレキシブルなデザインによりユーザーが変わっても素早く変更可能です。

現在、世界各国に出荷されており、アメリカでの販売は4月に予定されています。Lanaはエルゴノミクス、サステナビリティ、ユーザビリティを考慮したバランスの良いデザインで、持ち運び可能なツールとして、オフィスアクセサリを考えるCBSの長期的ビジョンを具現化したものです。

Colebrook Bosson Saundersについて

Colebrook Bosson Saundersは1990年に設立され、2022年からはMillerKnoll社傘下となっています。「革新、絆、創造（Innovate, Connect, and Create）」をコアバリューとして掲げており、テクノロジーで人々をシームレスにつなぐことに注力しています。

詳しくは、 https://www.colebrookbossonsaunders.com/ をご覧ください。

メディア連絡先：

Cecil Huang

APAC、中東、アフリカ担当上席マーケティング・マネージャー

Colebrook Bosson Saunders

Cecil.huang@cbsproducts.co.uk





