Cellebriteの2026年業界動向レポート（ 2026 Industry Trends Report）により、捜査におけるデジタル証拠のソースはスマートフォンが97%でトップであることが明らかに





・97％がスマートフォンを証拠ソースとしてトップに挙げ、2024年から24ポイント上昇

・95％がデジタル証拠によって解決可能性が高まることに同意しているが、94％がその複雑さによって事件処理に負担がかかると回答

・65％はAIが捜査を加速させると考えているが、3分の1は政策がその利用を妨げていると回答

・クラウドを受け入れる意思の割合は42％に達したが、3分の2は依然として物理メディアに依存

バージニア州、タイソンズコーナー、およびイスラエル、ペタフ・ティクヴァ、2026年2月5日/PRNewswire/ -- 本日、公共企業と民間企業にAIを活用したデジタル調査ソリューションを提供する世界的リーダーであるCellebrite（NASDAQ：CLBT）は、世界63カ国の専門職実務者1,200人を対象に実施した、デジタル証拠の収集、管理、分析方法に関する第7回年次報告書2026年業界動向レポートを発表しました。

スマートフォン：捜査の重要な要素

スマートフォンはかつてないほど捜査に関連しており、捜査官の97％がデジタル証拠の代表的なソースとしてスマートフォンを挙げ、2024年の73％から24ポイント上昇しました。捜査当局の管理職の97％は、この捜査への関連の高まりに伴って地域社会はほとんどの事件でデジタル証拠が使用されることを期待していると答えています。

AIの採用：強い関心、ばらつきの大きい政策支援

人工知能（AI）は、捜査のスピードと効率を高める技術としてますます重要性を増しています。公安当局の回答者の65％は、AIは捜査を加速させることができると考えているが、回答者の約3分の1は、当局の政策がAIの使用を妨げていると報告しています。回答者の3分の2が、事件を進める上での最大の障壁として確認時間を挙げているが、AIはこれを解決することができます。回答者は、AIが最も優れている機能の1つとして、コミュニケーションを素早く分析して人と人とのつながりを特定することであると回答しています。

公安当局：デジタル証拠の普遍に伴うキャパシティの逼迫

公安の調査結果によると、95％がデジタル証拠によって事件の解決可能性が高まることに同意しているが、一方で94％が複雑さによって事件処理に負担がかかっていると回答しています。しかし、レガシー手法からデジタル手法にリソースを移行している当局の管理職は62％に過ぎません。この認識と行動のギャップにより、各機関が直面する近代化という課題が浮き彫りになっています。

英国公安管理官のMatt Scott氏は、「市民と警察との関係が重要な基盤です。」と述べています。「新しい技術が導入される際には、市民の同意を求め、意思決定が警官や職員の手に委ねられるよう、適切な保護措置が講じられることが重要です。国民と警察との関係が重要な基盤です。警察におけるAIや自動化の使用は、国民との協議に従うべきであり、適切で、責任を持って生産性をサポートできる場合にのみ適用されるべきものです。」と同氏は続けました。

オハイオ州コロンバス警察署のJames Howe刑事は、「デジタル証拠が捜査の起点になることが増えています。この現代的な動向により、ラボだけでなく機関全体のワークフローを見直さなければなりません。デジタル証拠により、初日から事件を解決するプロセスが形作られます。」と述べます。

また、Cellebrite、最高マーケティング責任者のDavid Gee氏は、「デジタル証拠が現代司法のバックボーンであることは明らかです。今日の捜査には、捜査機関が管理しなければならないデバイス、データ、複雑さが飛躍的に増大しています。機関が前進するための唯一の選択肢は、司法制度が依拠する証拠の正確性を保ち、防御可能性を確保しつつ、効率的に証拠を処理するのに役立つテクノロジーを動員し、活用することです」と述べています。

証拠共有のリスクが残る中、クラウドの採用が拡大

デジタル証拠の保存と共有にクラウドを利用することは、あらゆる規模の機関にとって着実に不可欠な存在となっています。デジタル証拠の管理におけるクラウドの受け入れ意思は、2025年の38％から上昇し2026年では42％に達しました。しかし、回答者の3分の2が未だポータブルハードドライブやUSBメモリで証拠を共有しており、物理メディアがデフォルトの選択肢であるため、保管上のリスク要因となると同時に機関横断的な協力を遅らせることとなっています。

民間企業：ビジネスに不可欠なデジタル捜査

民間企業の調査結果では、業務全体に調査が浸透しており、AI導入が戦略的意図から実用化へと明確に移行していることが明らかとなりました。

・主なユースケース：eディスカバリー（54％）、データ盗難（46％）、ネットワークエクスプロイト（44％）

・調査ではモバイルデータが66%に、コンピューターストレージとクラウドデータはそれぞれ46%となった

・57％がAIによるコミュニケーション分析が成果を加速すると回答

Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLPのeディスカバリーテクノロジスト、Colin Duncan氏は、「組織は、さらに用意周到にすることを求めているため、調査は事後の対応のものではなくなっています。」と述べます。続けて、「システム、デバイス、アプリケーションにまたがるデータを、一貫した防御可能な方法で明確に把握することが重要です。責任を持って使用すれば、AIは管理能力や説明責任を損なうことなく、チームの仕事を加速させることができます」と述べました。

Cellebriteの影響

このような傾向は、Cellebriteの証拠および事件管理捜査プラットフォームであるGuardianが、主に米国の各州および地方の法執行機関、中南米や英国で広く採用されていることを裏付けています。2025年、Guardianは、顧客、ユーザー、プラットフォーム上に保存されたデータ全体で前年比3桁の成長を達成し、最近企業顧客にも提供が開始されました。

詳細については、Cellebriteの2026年業界動向レポート公共安全（Public Safety）、民間企業（Private Sector）をご覧ください。

