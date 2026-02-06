こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国内名門ギターメーカー・フジゲン社による職人技が光るウッドヘッドホンを数量限定で発売
株式会社オーディオテクニカは、アナログ（有線）接続仕様の木のポータブルヘッドホン『ATH-WP900SE』を、数量限定生産で2月20日（金）に発売いたします。
『ATH-WP900SE』は、ギター愛好家に向けた新たな特別モデルです。ウッドヘッドホンの初代モデル『ATH-W10VTG』を発売した1996年から30年にわたり、当社はヘッドホンに適したさまざまな種類の木材を探し求めてきました。本製品で当社として初めて採用した無垢アッシュ材は、エレキギターやベースなどで伝統的に使われ、プレイヤーにも馴染み深い素材です。その美しい木目と「3トーンサンバースト」仕上げによるグラデーションが、楽器を思わせる高級感を演出します。日本の名門ギターメーカー・フジゲン社によって一つひとつ丁寧に仕上げられたラッカー塗装による質感が、楽器を手にした瞬間の高揚感を呼び覚まします。
本製品には、弦楽器の音を忠実に再現するため、専用の音響設計が施されています。無垢アッシュ材の特徴を活かしたハウジングと緻密なチューニング、さらに新規設計のφ53mm大型ドライバーにより、明瞭な輪郭と豊かな低域、そしてサスティーンの細かいニュアンスまで正確に再現します。さらに、軽量設計とフラットに折りたためる構造により、バッグに収まる優れた携帯性も兼ね備えています。
アーティストの創造する音、楽器を仕立てる職人の技、その響きを忠実に描き出すヘッドホン。三者の想いが重なり、このモデルは誕生しました。
なお、2026年2月7日（土）に行われるイベント「ヘッドフォン祭りmini 2026」6Fのオーディオテクニカブース（9番、16番）にて、本製品の展示および試聴ができるコーナーをご用意いたします。本製品の実力をご体験いただける貴重な機会となりますので、ぜひ会場までお越しください。
＜冬のヘッドフォン祭 mini 2026での展示について＞
『ATH-WP900SE』『ATH-AWKG』は、2026年２月７日（土）11:00〜18:30に行われるイベント「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」のオーディオテクニカブース（6F・部屋番号602A-D・9番、16番）にて、展示および試聴ができるコーナーをご用意いたします。ぜひ会場まで足をお運びください。
■冬のヘッドフォン祭 mini 2026 概要
・開催日：2026年2月7日（土）
・時間：11:00〜18:30 ・入場料：無料
・会場：ステーションコンファレンス東京 6F
・所在地：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー （JR東京駅日本橋口直結徒歩1分／東京駅八重洲北口徒歩2分）
・イベント公式サイト：https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026wt/
最新情報につきましては、イベントウェブサイトをご確認ください。
※試聴への参加につきましては、当日会場にてご確認ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------
オーディオテクニカのオウンドメディア「Always Listening」で、本製品の製作背景に迫るインタビュー記事を公開しています。ハウジングの生産工場を訪れ、フジゲンの担当者とヘッドホン製造工程について現地取材を行いました。ぜひご一読ください。
前編：https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/ath-wp900se-report-01/
後編：https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/ath-wp900se-report-02/
--------------------------------------------------------------------------------------------
【ATH-WP900SE 製品概要】
3トーンサンバースト、その輝きが耳元に宿る。
ギターの魂をまとう、数量限定ポータブルヘッドホン
2月20日発売
ポータブルヘッドホン
ATH-WP900SE オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-WP900SE
＜特長＞
■ギターを想起させる3トーンサンバーストのラッカー塗装
■弦楽器を思わせる木目の美しさと、明瞭な音像を支える無垢アッシュ材
■限定モデル専用の新規設計ドライバーと音響構造
■長時間リスニングでも快適なフィット感
■着脱式の高音質A2DC（Audio Designed Detachable Coaxial）コネクター
■左右の音の分離感を高めた、解像度に優れたサウンド
■持ち運びに便利なスイーベル機構
■フジゲン社製のクリーニングクロスを付属
■1枚1枚手書きの特別なシリアルナンバーカードを付属
関連リンク
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-WP900SE
インタビュー前編
https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/ath-wp900se-report-01/
インタビュー後編
https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/ath-wp900se-report-02/
ポータブルヘッドホン『ATH-WP900SE』
